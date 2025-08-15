ር.ሊ.ጳ. ሊዮ ማርያም የተስፋ ምልክት ናት ማለታቸው ተገለጸ!
የዚህ ዜና አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ 14ኛ በወቅቱ ያደርጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ መልካም በዓል ይሁንላችሁ!
የሁለተኛው የቫቲካን ጉባኤ ተሳታፊ የነበሩ አባቶች ስለ ድንግል ማርያም አስደናቂ ጽሑፍ ትተውልን አልፈዋል፣ እርሷ ወደ ሰማይ ማረጓን በምናከብርበት በዛሬው ቀን ይህንን ክፍል ላነብላችሁ ወደድኩኝ።
በጉባኤው ሰነድ ማብቅያ ላይ የወጣው ሰነድ እንዲህ ይላል፡- “የኢየሱስ እናት ባላት ክብር በሥጋና በነፍስ በሰማይ የምትኖር ሲሆን በሚመጣው ዓለም ፍፁም እንድትሆን የቤተ ክርስቲያን አምሳያና መጀመሪያ ነች። እንዲሁም የጌታ ቀን እስኪመጣ ድረስ በምድር ላይ ታበራለች (2ኛ ጴጥ 3፡10)፣ ለእግዚአብሔር ሕገ መንግሥት የተወሰነ ተስፋ እና መጽናኛ ምልክት ነው" ይለናል።
ከሙታን የተነሳው ክርስቶስ ሥጋን እና ነፍስን ወደ ክብር የተሸከመችው ማርያም፣ በታሪክ ዘመናት ሁሉ ለልጆቿ የተስፋ ምልክት ሆና ታበራለች።
በመጨረሻው የበተጻራሪ አባባል ውዳሴ ውስጥ የዳንቴ ጥቅሶችን እንዴት አናስብም? በጸሎቱ በኩል “ድንግል እናት ፣ የልጇ እናት ናት” በማለት የሚጀምረው የቅዱስ በርናዶስን አባባል እናሰላስል፣ ገጣሚው ማርያምን አወድሷል፣ ምክንያቱም እዚህ በሟቾች መካከል እሷ “የተስፋ ሕያው ምንጭ-ራስ” ናት ፣ ይህ በተስፋ የሚፈነዳ ሕያው ምንጭ ነው።
እህቶች እና ወንድሞች፣ ይህ የእምነታችን እውነት አሁን ካለው የኢዮቤልዩ “የተስፋ ተጓዦች” ከሚለው መሪ ቃል ጋር ፍጹም የሚስማማ ነው። መንፈሳዊ ጉዞአቸውን የሚያቀናጅ ግብ ያስፈልጋቸዋል፡- ቆንጆ እና ማራኪ አላማ አካሄዳቸውን የሚመራ እና ሲደክሙ የሚያንሰራራ፣ ሁሌም ምኞት እና ተስፋ በልባቸው ውስጥ የሚያነቃቃ። በህይወት መንገድ ላይ ግባችን ወሰን የለሽ እና ዘላለማዊ ፍቅር፣ የህይወት ሙላት፣ ሰላም፣ ደስታ እና መልካም ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ነው። የሰው ልብ ወደ እንደዚህ ዓይነት ውበት ይሳባል እና እስኪያገኘው ድረስ ደስተኛ አይደለም፣ እናም በእርግጥ በክፉ እና በኃጢአት "ጨለማ ጫካ" መካከል ቢጠፋ ይህንን መልሶ አለማግኘት አደጋ አለው።
ይህንን ጸጋ እናስብ፡- እግዚአብሔር ሊገናኘን መጣ፣ ሥጋችንን ከምድር ለብሶ ከእርሱ ጋር ወደ እግዚአብሔር ፊት ወሰደው ወይም በተለምዶ “ወደ ሰማይ” ወጣ እንደምንለው። የኢየሱስ ክርስቶስ ምሥጢር ነው፤ ሥጋ የሆነው፣ የሞተውና የተነሣው ለእኛ መዳን ነው። ከእርሱ የማይለይ ምሥጢረ ሥጋዌ የማርያም ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ሥጋ የለበሰባት ሴት እና ምሥጢረ ሥጋዌ የሆነችው የክርስቶስ አካል የሆነችው የቤተክርስቲያን ምስጢር ነው። ልዩ የሆነ የፍቅርን እና የነጻነትን ምስጢር ይመለከታል። ኢየሱስ “እነሆኝ” እንዳለው ሁሉ፣ ማርያምም እንዲሁ “እነሆኝ” አለች፤ በጌታ ቃል አመነች። ህይወቷ ሁሉ ከልጇ የእግዚአብሔር ልጅ ጋር በመሆን በመስቀል እና በትንሳኤ በኩል በእግዚአብሔር እቅፍ ወደ ሰማያዊ እናት ሀገር የደረሰች የተስፋ ጉዞ ነች።
በዚህ ምክንያት፣ ወደፊት ስንጓዝ፣ እንደ ግለሰብ፣ ቤተሰብ እና ማህበረሰብ፣ በተለይም ደመናው ሲመጣ እና መንገዱ አስቸጋሪ እና እርግጠኛ ያልሆነ በሚመስልበት ጊዜ፣ ዓይኖቻችንን እናንሳ፣ እናታችን፣ እሷን እንመልከት፣ እናም የማያሳዝን ተስፋን መልሰን እናገኛለን (አር. 5፡5)።