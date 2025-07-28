ፈልግ

ፈልግ

ፈልግ

AMአማርኛ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት

ር.ሊ.ጳ. ሊዮ ጨካኝ ልብ ካለን አምላካችንን 'አባት' ብለን መጥራት የለብንም ማለታቸው ተገለጸ!

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ አሥራ አራተኛ ሐምሌ 20/2017 ዓ.ም በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለተሰበሰቡ ምእመናን በእለቱ ከሉቃስ ወንጌል 11፡1-13 ላይ ተወስዶ በተነበበውና ኢየሱስ ለሐዋርያቱ "አባታችን ሆይ" የሚለውን ጸሎት ማስተማሩን በሚገልጸው የቅዱስ ወንጌል ክፍል ላይ ተንተርሰው ባደረጉት አስተንትኖ  "አባታችን ሆይ" የሚለውን ጸሎት አስፈላጊነት በማሳሰብ ጌታ ሁል ጊዜም ከእኛ ጋር ነው፣ ነገር ግን በቸርነቱ መለወጥ ይኖርብናል ሲሉ አሳስበዋል

የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን

ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ እንድተከታተሉን ከወዲሁ እንጋብዛለን።

የተወዳድችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ መልካም እለተ ሰንበት ይሁንላችሁ!

የዛሬው ቅዱስ ወንጌል ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን "አባታችን ሆይ" የሚለውን ጸሎት ያስተማረበትን ሁኔታ ያቀርብልናል (ሉቃስ 11፡1-13)፣ ሁሉንም ክርስቲያኖች አንድ የሚያደርግ ጸሎት ነው። በዚህ ውስጥ፣ ጌታ እግዚአብሔርን “አባ”፣ “አባት” ብለን እንደ ሕጻናት ልጆች ሆነን እንድንጠራው ይጋብዘናል፣ “በቀላል [...]፣ በልጅነት መተማመን፣ [...] ትሕትና በተሞላበት ድፍረትና፣ በመወደድ እርግጠኝነት” (የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ትምህርተ ክርስቶስ ቁ. 2778) ልንጸልየው የሚገባን ጸሎት ነው።

የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ በጣም በሚያምር አገላለጽ ስለዚህ ሁኔታ የገለጸ ሲሆን በዚህ ረገድ አባታችን ሆይ የሚለው ጸሎት “አብን ለእኛ በሚገልጽበት ቅጽበት፣ እኛንም ለራሳችን ይገልጻል" (ቁ. 2783) ይላል። እውነትም ነው፡ በሰማዩ አብ በመታመን አብዝተን በምንጸልይ ቁጥር እንደ ተወዳጅ ልጆች አድርገን ራሳችንን በገለጥን መጠን፣ የፍቅሩን ታላቅነት የበለጠ እናውቃለን (ሮሜ 8፡14-17)።

እንግዲህ የዛሬው ቅዱስ ወንጌል የእግዚአብሔርን የአባትነት ባህሪያት አንዳንድ ቀስቃሽ ምስሎችን ይገልፃል፡- ጓደኛው ያልጠበቀውን እንግዳ ለመቀበል በእኩለ ሌሊት ተነስቶ የረዳውን ሰው ያሳያል። ወይም ለልጆቹ መልካም ነገር ለመስጠት የሚጨነቅ ወላጅ ምን እንደሚመስል ያሳየናል።

በሩን ለማንኳኳት ዘግይተን ብንደርስም ምናልባት ከስሕተት፣ ካመለጡ አጋጣሚዎች ወይም ውድቀቶች በኋላ አምላክ ወደ እርሱ ስንመለስ ፊቱን እንደማይመልስ ያሳስበናል። እኛን ለመቀበል እንኳን በቤቱ የተኙትን ልጆቹን “መቀስቀስ” አለበት (ሉቃስ 11፡7)። በእርግጥም፣ በቤተክርስቲያኗ ታላቅ ቤተሰብ ውስጥ፣ አብ በሁሉም የፍቅር ምልክቶች ለመካፈል አያመነታም። ጌታ ወደ እርሱ ስንጸልይ ሁል ጊዜ ይሰማናል፣ እናም አንዳንድ ጊዜ እና ለመረዳት በሚያስቸግር መንገድ ከሆነ፣ እሱ ከአእምሮአችን በላይ በሆነ ጥበብ እና አሳቢነት ስለሚሰራ ነው። ስለዚህ፣ በእነዚህ ጊዜያትም ቢሆን፣ መጸለይን አናቋርጥም፣ እናም በመተማመን እንጸልይ፡ በእርሱ ውስጥ ሁል ጊዜ ብርሃን እና ብርታት እናገኛለን።

የጌታን ጸሎት መድገም ግን፣ የመለኮታዊ ልጅነት ጸጋን ከማክበር በተጨማሪ፣ ለዚህ ስጦታ ምላሽ ለመስጠት ያለንን ቁርጠኝነት እንገልፃለን፣ እርስ በርሳችን በክርስቶስ ወንድማማቾች ነን። ከቤተክርስቲያኗ አባቶች አንዱ ይህንን በማሰላሰል እንዲህ ሲል ጽፏል:- “እግዚአብሔርን ‘አባታችን’ ብለን ስንጠራው እንደ ወንድ እና ሴት ልጆቹ የመሆን ግዴታችንን መዘንጋት የለብንም።” እናም ሌላው ደግሞ እንዲህ ሲል ጽፏል:- “ከእንግዲህ ወዲህ ጨካኝና ሰብዓዊ ያልሆነ ልብ ያለን ሰው ከሆንን፣ በአእምሮዋችን ውስጥ ቸር የሆነው የሰማዩ አባታችሁ መልካምነት በውስጣችሁ የለም" (ቅዱስ ዮሐንስ ክሪሶስታም) በማለት ገልጿል። እንደ አባት ቆጥረነው ወደ እግዚአብሔር እንደ “አባት” አድርገን መጸለይ እና ከዚያም ጨካኝ እና ለሌሎች ግድ የለሽ መሆን አንችልም። ይልቁንም ራሳችንን በመልካምነቱ፣ በትዕግሥቱ፣ በምሕረቱ እንድንለወጥ፣ ፊቱን እንደ መስታወት እንድናንጸባርቅ መፍቀድ አስፈላጊ ነው።

ውድ ወንድሞች እና እህቶች፣ የዛሬው ሥርዓተ ቅዳሴ በጸሎትና ምጽዋት፣ እግዚአብሔር እንደሚወደን እኛም እንድንወድ እና እንድንዋደድ ይጋብዘናል፡ በመገኘት፣ በማስተዋል፣ በመተሳሰብ፣ ያለ ምንም ስሌት። ማርያም ለዚህ ጥሪ እንዴት ምላሽ እንደምንሰጥ፣ የአብን ፊት ጣፋጭነት እንድትገልጽ አማላጅነቷን እንማጸን።

28 Jul 2025, 10:32

የገብርኤል ብሥራት ጥንታዊ መሠርት የያዘና የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን በማስታወስ በቀን ሦስት ጊዜ ማለትም በንጋት (በአስራሁለት ሰዓት) በቀትር (በስድስት ሰዓት) እንዲሁም በማታ (በአስራሁለት ሰዓት) የሚደገም የጸሎት ዓይነት ሲሆን ጸሎቱ በሚደገምበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያንም የመልኣከ እግዚኣብሔርን ደወል በዚሁ ሰዓት ትደውላለች። ይህ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር የሚለውን ስያሜ ያገኝው ከጸሎቱ ከመጀመሪያ ስንኝ የእግዚኣብሔር መልኣከ ማርያምን አበሠራት ከሚለው የተወሰደ ሲሆን ጸሎቱ ስለ ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ይናገራል። ጸሎቱ በሦስት የተከፈሉ አጫጭር ስንኞች ሲኖሩት በእነኚህ በሦስት አጫጭር ስንኞች መሓል ጸጋን የተሞላሽ የሚለው የማርያም ጸሎት ይደገማል። ይህ ጸሎት በሰንበትና በበዓላት ዕለት ልክ በእኩለ ቀን ላይ በዕለቱ ወንጌል ላይ ትንሽ አስተምሮና ገለፃ ከሰጡ በኋላ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ላይ ይህንን ጸሎት ይመራሉ። በመቀጠልም በአደባባዩ ላይ የተገኝው ከተለያየ ቦታ ለንግደት የመጣውን ሕዝብ ሰላምታ ይሰጣሉ።በየትኛውም ጊዜ ከበዓለ ፋሲካ እስከ በዓለ ጰራቅሊጦስ በመልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ፈንታ የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የሚዘክረውን “የሰማይ ንግሥት ሆይ ደስ ይበልሽ” የሚለው ጸሎት የሚደገም ሲሆን በመሓል በመሓሉ ጸጋን የተሞላሽ ማርያም ሆይ የሚለው ጸሎት ይታከልበታል።

መልኣኩ ገብርኤል ማሪያምን አበሰራት የሚለው የቀርብ ጊዜ ጸሎት

ሁሉንም ያንብቡ >

ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር እንጸልይ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

የግብርኤል ብሥራት

የእግዚኣብሔር መልአክ ማርያምን አበሰራት

እርሷም በመንፈስ ቅዱስ ጸነስች

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

እነሆኝ የእግዚኣብሔር አገልጋይ

እንዳልከኝ ይሁንልኝ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

ቃል ሥጋ ሆነ

በኛም አደረ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ…….

ቅድስት የአምላክ እናት ሆይ ለምኝልን

ክርስቶስ ለሰጠን ተስፋ የተገባን እንድንሆን

 

እንጸልይ

እግዚኣብሔር ሆይ በመላኩ ምሥራች የልጅህን የእየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እንዳወቅን በሕማሙና በመስቀሉ ወደ ትንሣኤ ክብር እንድንደርስ ጸጋህን ስጠን ብለን በጌታችን እየሱስ ክርስቶስ እንለምንሃለን።

አሜን።

ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን 3x ጊዜ

ጌታ ሆይ ለሞቱት ሰዎች የዘለዓለምን ዕርፍት ስጣቸው የዘለዓለምን ብርሃን አብራላቸው በሰላም አሳርፋቸው።

የመጨረሻ ቡራኬ በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወይም በሌላ

እግዚኣብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

ከመንፈስህም ጋር

የእግዚኣብሔር ሥም የተመሰገነ ይሁን

ከዘለዓለም እስከ ዘለዓለም

 እረዳታችን የክርስቶስ ሥም ነው

 እርሱ ሰማይና ምድርን ፈጥሯልና

ሁሉን የሚችል እግዚኣብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ።

አሜን።