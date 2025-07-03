ር.ሊ.ጳ. ሊዮ አሥራ አራተኛ የኢጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒን ተቀብለው አነጋገሩ
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
በሄግ እ.አ.አ ከሰኔ 24-25/2025 ዓ.ም ከኔቶ የመሪዎች ጉባኤ ወደ ሮም የተመለሱት ጠቅላይ ሚኒስትሯ በኔቶ ጉባኤ ላይ በወታደራዊ ወጪ ላይ ያተኮረ ስብሰባ ማድረጋቸው የሚታወቅ ሲሆን በተመሳሳይ ቀን ከካርዲናል ሉዊስ አንቶኒዮ ታግል እና ከካርዲናል ጳውሎስ ኤሚል ቸሪግ ጋር በተደርገው ሙሉ መርሃ ግብር ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሯ ጋር የተደረገ የመጀመሪያው ኦፊሴላዊ ስብሰባ ነበር ። የዩክሬን ግሪክ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ጳጳሳት፣ እና የቱርክ ፕሬዝዳንት ባለቤት ኢሚን ኤርዶጋን በስብሰባው ላይ ተገኝተዋል።
የቅድስት መንበር የዜና ማሰራጫ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የጣሊያን ጠቅላይ ሚንስትር የሆኑት ጆርጂያ ሜሎኒ በመቀጠል ከቫቲካን ዋና ጸኃፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒዬትሮ ፓሮሊን ጋር እና ቫቲካን ከአገራት እና ከአለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር የምታደርገውን ግንኙነት በበላይነት የሚቆጣጠረው ጽ/ቤት ዋና ጸኃፊ ከሆኑት ጳጳስ ፖል ሪቻርድ ጋላገር ጋርም ተገኝተዋል።
"ከቫቲካን ዋና ጸኃፊ ጋር በተካሄደው መልካም ውይይት በቅድስት መንበር እና በጣሊያን መካከል ያለው መልካም ግንኙነት ጎልቶ ያወጣ ሲሆን በዩክሬን እና በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም እንዲሁም በጋዛ ሰብአዊ እርዳታ ላይ የጋራ ቁርጠኝነት እንዳላቸው አሳይቷል" ሲል መግለጫው ገልጿል።
ውይይቱ የሁለትዮሽ ግንኙነትን በተመለከቱ በርካታ ጥያቄዎች ላይ እንዲሁም የቤተክርስቲያኒቱን እና የኢጣሊያ ማህበረሰብን ትኩረት በሚስቡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግ ተገባዷል።