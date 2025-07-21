ፈልግ

ፈልግ

ፈልግ

AMአማርኛ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት

ር.ሊ.ጳ. ሊዮ በራችንን የሚያንኳኳውን ጌታ እንኳን ደህና መጣህ ብለን ልንቀበል ይገባል አሉ!

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ አሥራ አራተኛ በእሁድ ሐምሌ 13/2017 ዓ.ም በሮም ከተማ አቅራቢያ በሚገኘው የቅዱስነታቸው የአውሮፓዊያኑ የበጋ ወራት ወቅት የእረፍት ሥፍራ ከሆነው ካስተል ጋንዶልፎ የመልአከ እግዚአብሔር ሰላምታ ጸሎት በኋላ በእለቱ ቅዱስ ወንጌል ላይ ተንተርሰው ባደረጉት አስተንትኖ በራችንን እያንኳኳ ወደ ውስጥ ለመግባት ፍቃድ የሚጠይቀውን ጌታ መቀበል እንችል ዘንድ ለሁሉም ግብዧ አቅርበዋል፣ ሌሎችን የማዳመጥ እና የመቀበልን አስፈላጊነት አጉልቶ በአስተንትኗቸው የገለጹት ቅዱስነታቸው አክለውም ራሳችንን ለእርሱ በአደራ መስጠት ይኖርብናል ማለታቸው ተገልጿል።

የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ/ቫቲካን

በወቅቱ እለተ ሰንበት ሥርዓተ አምልኮ ላይ በተነበቡ ምንባባት ላይ ትኩረታቸውን በማድረግ በአብርሃምና በሚስቱ ሣራ እንደተገለፀው፣ የእንግዳ ተቀባይነትን መሪ ቃል የብሉይ እና የሐዲስ ኪዳን ንባቦችን በማስታወስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ የመስጠትና የእንግዳ ተቀባይነትን መስተንግዶ አቀላጥፈን መቀጠል ይኖርብናል ብለዋል።

ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን  ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።

የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ መልካም እለተ ሰንበት ይሁንላችሁ!

የአብርሃም እና የሚስቱ የሳራ፣ ከእዚያን በመቀጠል የኢየሱስ ወዳጆች የሆኑት እህተማማቾቹ ማርታ እና ማርያም ለኢየሱስ ያደረጉትን መስተንግዶ የተመለከቱ ታሪኮች በዛሬው ሥራዓተ አምልኮ ላይ የተነበቡት ንባባት ትኩረት ነበረ (ዘፍ. 18፡1-10፤ ሉቃ. 10፡38-42)። የጌታን እራት ግብዣ ስንቀበል እና በቅዱስ ቁርባን ማዕድ በተሳተፍን ቁጥር፣ “ለማገልገል የሚመጣው እግዚአብሔር ራሱ ነው” (ሉቃስ 12፡37)። ሆኖም፣ አምላካችን በመጀመሪያ እንግዳ መሆንን ያውቅ ነበር፣ እናም ዛሬም በደጃችን ቆሞ ያንኳኳል (ራዕ. 3፡20)። በጣልያንኛ ቋንቋ እንግዳው የሚያስተናግደውም ሆነ የሚስተናገደው ሰው እንደሆነ ይጠቁማል። ስለዚህ በዚህ ዕለተ ሰንበት ሕይወታችን ድህነት ውስጥ የሚወድቅበትን የጋራ ተቀባይነት ጨዋታን ማሰላሰል እንችላለን። ለማስተናገድም ሆነ ለመስተናገድ ትህትናን ይጠይቃል። መስዕብ፣ ትኩረት እና ግልጽነት ያስፈልጋል። በዛሬው ቅዱስ ወንጌል ውስጥ ማርታ ወደዚህ ሰጥቶ ወደ መቀበል ደስታ ሙሉ በሙሉ እንዳትገባ ስጋት አለኝ። ኢየሱስን ለመቀበል ምን ማድረግ እንዳለባት በጣም በማሰብ ስለተጨነቀች የማይረሳውን የግንኙን ጊዜ ልታበላሽ ትችላለች። ማርታ ለጋስ ነች፣ ነገር ግን ከልግስና ይልቅ ወደ ሚያምር ነገር እግዚአብሔር ጠራት። ከራሷ እንድትወጣ ይጠራታል።

ውድ እህቶቼ እና ወንድሞቼ፣ ይህ ብቻ ነው ህይወታችንን እንዲያብብ የምያደርገው፣ ራሳችንን ከራሳችን የሚያዘናጋን እና በተመሳሳይ ጊዜ ለሚሞላን ነገር ራሳችንን መክፈት አለብን። ማርታ እህቷን ብቻዋን እንግዳውን እንድታስተናግድ እንደተወቻት በመጥቀስ ስታማርር (ሉቃስ 10፡40 )፣ ማርያም በኢየሱስ ቃላቶች ተሸንፋ ጊዜዋን ያጣች ይመስላል። እሷ የሚታስብ ተጨባጭ ነገር ወይም ከእህቷ ያነሳ ልግስና የነበራት ሴት አይደለችም። ለዚህም ነው ኢየሱስ ማርታን የገሰጸው፡ ምክንያቱም እሷም ታላቅ ደስታን ከሚያመጣላት ግንኙነት ውጭ ቆይታለች (ሉቃስ 10፡ 41-42 ይመልከቱ)።

የበጋው የአየር ሁኔታ (የአውሮፓዊያኑን የበጋ ወቅት ማለት ነው) ከማርታ ይልቅ “ፍጥነት እንድንቀንስ” እና እንደ ማርያም እንድንሆን ይረዳናል። አንዳንድ ጊዜ ለራሳችን የተሻለውን ክፍል አንሰጥም። ስለ እንግዳ መስተንግዶ ጥበብ የበለጠ ለመማር ፍላጎት ለማሳየት የተወሰነ እረፍት ማግኘት አለብን። በዚህ በእረፍት ጊዜ ኢንዱስትሪው ሁሉንም ዓይነት ልምዶች እና ሸቀጦች ሊሸጥልን ይፈልጋል፣ ነገር ግን ምናልባት ይህ ለእኛ የምያስፈልግ ነገር አይደለም። ነፃ ነው፣ በእውነቱ፣ እና እያንዳንዱ እውነተኛ ገጠመኝ ሊገዛ አይችልም፡ ከእግዚአብሔር፣ ከሌሎች ጋር፣ ወይም ከተፈጥሮ ጋር። እኛ በቀላሉ እንግዶች መሆን አለብን፣ ለእርሱ ቦታ በመስጠት እና ደጋግመን እሱን በመጠየቅ፣ እርሱን ለመቀበል እና እርሱ እንዲቀበለን ቦታ በመስጠት ልናሳልፈው የሚገባን ጊዜ ነው። ለመስጠት ብቻ ሳይሆን የምንቀበለው ብዙ ነገር አለ። አብርሃም እና ሳራ ምንም እንኳን አረጋውያን ቢሆኑም፣ ጌታን በሦስት መንገደኞች በእርጋታ ሲቀበሉት ፍሬያማነታቸውን አወቁ። ለእኛም ገና የምንቀበለው ብዙ ሕይወት አለ።

ጌታን በማህፀኗ ተቀብላ ከዮሴፍ ጋር መኖሪያ ቤት የሰጠችውን፣ እንግዳ ተቀባይ እናት ወደ ሆነችው ወደ ቅድስተ ማርያም እንጸልይ። በእሷ ውስጥ፣ ጥሪያችን ይበራል፣ የቤተክርስቲያን ጥሪ ለሁሉም ክፍት የሆነች ቤት እንድትሆን፣ ለመግባት ፍቃድ የሚጠይቀውን ጌታዋን መቀበል ለመቀጠል ነውና በዚህ ረገድ እርሷ በአማላጅነቷ ትርዳን።

21 Jul 2025, 10:27

የገብርኤል ብሥራት ጥንታዊ መሠርት የያዘና የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን በማስታወስ በቀን ሦስት ጊዜ ማለትም በንጋት (በአስራሁለት ሰዓት) በቀትር (በስድስት ሰዓት) እንዲሁም በማታ (በአስራሁለት ሰዓት) የሚደገም የጸሎት ዓይነት ሲሆን ጸሎቱ በሚደገምበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያንም የመልኣከ እግዚኣብሔርን ደወል በዚሁ ሰዓት ትደውላለች። ይህ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር የሚለውን ስያሜ ያገኝው ከጸሎቱ ከመጀመሪያ ስንኝ የእግዚኣብሔር መልኣከ ማርያምን አበሠራት ከሚለው የተወሰደ ሲሆን ጸሎቱ ስለ ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ይናገራል። ጸሎቱ በሦስት የተከፈሉ አጫጭር ስንኞች ሲኖሩት በእነኚህ በሦስት አጫጭር ስንኞች መሓል ጸጋን የተሞላሽ የሚለው የማርያም ጸሎት ይደገማል። ይህ ጸሎት በሰንበትና በበዓላት ዕለት ልክ በእኩለ ቀን ላይ በዕለቱ ወንጌል ላይ ትንሽ አስተምሮና ገለፃ ከሰጡ በኋላ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ላይ ይህንን ጸሎት ይመራሉ። በመቀጠልም በአደባባዩ ላይ የተገኝው ከተለያየ ቦታ ለንግደት የመጣውን ሕዝብ ሰላምታ ይሰጣሉ።በየትኛውም ጊዜ ከበዓለ ፋሲካ እስከ በዓለ ጰራቅሊጦስ በመልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ፈንታ የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የሚዘክረውን “የሰማይ ንግሥት ሆይ ደስ ይበልሽ” የሚለው ጸሎት የሚደገም ሲሆን በመሓል በመሓሉ ጸጋን የተሞላሽ ማርያም ሆይ የሚለው ጸሎት ይታከልበታል።

መልኣኩ ገብርኤል ማሪያምን አበሰራት የሚለው የቀርብ ጊዜ ጸሎት

ሁሉንም ያንብቡ >

ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር እንጸልይ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

የግብርኤል ብሥራት

የእግዚኣብሔር መልአክ ማርያምን አበሰራት

እርሷም በመንፈስ ቅዱስ ጸነስች

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

እነሆኝ የእግዚኣብሔር አገልጋይ

እንዳልከኝ ይሁንልኝ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

ቃል ሥጋ ሆነ

በኛም አደረ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ…….

ቅድስት የአምላክ እናት ሆይ ለምኝልን

ክርስቶስ ለሰጠን ተስፋ የተገባን እንድንሆን

 

እንጸልይ

እግዚኣብሔር ሆይ በመላኩ ምሥራች የልጅህን የእየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እንዳወቅን በሕማሙና በመስቀሉ ወደ ትንሣኤ ክብር እንድንደርስ ጸጋህን ስጠን ብለን በጌታችን እየሱስ ክርስቶስ እንለምንሃለን።

አሜን።

ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን 3x ጊዜ

ጌታ ሆይ ለሞቱት ሰዎች የዘለዓለምን ዕርፍት ስጣቸው የዘለዓለምን ብርሃን አብራላቸው በሰላም አሳርፋቸው።

የመጨረሻ ቡራኬ በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወይም በሌላ

እግዚኣብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

ከመንፈስህም ጋር

የእግዚኣብሔር ሥም የተመሰገነ ይሁን

ከዘለዓለም እስከ ዘለዓለም

 እረዳታችን የክርስቶስ ሥም ነው

 እርሱ ሰማይና ምድርን ፈጥሯልና

ሁሉን የሚችል እግዚኣብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ።

አሜን።