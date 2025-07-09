ር.ሊ.ጳ ሊዮ ተፈጥሮን ለመንከባከብ ሥነ ምህዳራዊ ቀውስ ላይ ማሰላሰል ይጠይቃል ማለታቸው ተገለጸ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
የአውሮፓዊያኑን የበጋ ወቅት እረፍታቸውን በካስቴል ጋንዶልፎ የጳጳስ ማረፊያ ቪላ ውስጥ ማድረግ ከጀመሩ ከጥቂት ቀናት በኋላ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ አሥራ አራተኛ የመጀመሪያውን ለፍጥረት እንክብካቤ ይደረግ ዘንድ ጸሎት የሚደረግበትን መስዋዕተ ቅዳሴ መርተዋል፣ አሳርገዋል።
ቅዳሴው የተካሄደው በሮም አቅራቢያ በሚገኘው የጳጳሱ የበጋ መኖሪያ ውስጥ በሚገኘው 'ላውዳቶ ሲ' መንደር የትምህርት ማዕከል ሲሆን የማዕከሉ ሠራተኞች በሥርዓቱ ላይ ተገኝተዋል።
ቅዱስ አባታችን በስብከታቸው መጀመሪያ ላይ ባደረጉት ንግግር፣ ቅዳሴው “በተፈጥሮ” ካቴድራል ውስጥ በውበት ተከቦ እየተከበረ ነው ብለዋል።
ከፊት ለፊት መሠዊያ ያለው እና በአቅራቢያው የውሃ ተፋሰስ መስመር ያለው የላውዳቶ ሲ መንደር አቀማመጥ፣ ክርስቲያኖች ከኃጢአታችንና ከደክመቶቻችን ለመንጻት በውሃ ውስጥ ማለፋቸውን ለማመልከት ምስጢረ ጥምቀት ለማስታወስ በቤተ ክርስቲያን መግቢያ ላይ የሚቀመጠውን የጸበል ውሃ መግቢያው አጠገብ አድርገው የነበሩትን ጥንታዊ የክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ያስታውሳሉ ሲሉ ተናግረዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ በዓለም ዙሪያ ባሉ ሰዎች ላይ ስለደረሱት በርካታ የተፈጥሮ አደጋዎች አዝነዋል።"በቤተክርስቲያን ውስጥም ሆነ ከቤተክርስቲያን ውጭ ላሉ ብዙ ሰዎች አሁንም የጋራ ቤታችንን የመንከባከብን አጣዳፊነት ያልተገነዘቡ ሰዎች እንዲለወጡ መጸለይ አለብን" ብሏል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ አሥራ አራተኛ በእለቱ መስዋዕተ ቅዳሴ ላይ ያደረጉትን ስብከት ስንመለከት የ'ላውዳቶ ሲ' መንደር ጸጥታ የሰፈነበት ሁኔታ በዓለማችን ላይ ካሉት የዓለም ሙቀት መጨመር እና የትጥቅ ግጭቶች ተቃራኒ መሆኑን ጠቁመዋል።
"ነገር ግን የኢዮቤልዩ አመት ማዕከላዊ እሴት እንመሰክራለን፣ ተስፋ አለን!" በማለት ተናግሯል። "በአለም አዳኝ በሆነው በኢየሱስ አጋጥሞናል፣ አሁንም፣ በሉዓላዊነት፣ ማዕበሉን ያረጋጋል" ሲሉ ተናግረዋል።
ኢየሱስ በባሕሩ ላይ የተነሳውን ማዕበል ማረጋጋቱን በሚመለከት ጭብጥ ላይ በማሰላሰል፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ኢየሱስ ስለ አምላክ መንግሥት የተናገራቸው ምሳሌዎች ደጋግመው በተፈጥሮ ውስጥ ያሉትን የሕይወት ዘይቤዎች እና ወቅቶችን ይዘዋል ብለዋል።
ኢየሱስ ንፋሱንና ባሕሩን በመገሠጽ “በእነዚያ ፍጥረታት ላይ የጥፋት ኃይላት ሆነው የተነሱትን በመገሰጽ የሕይወትና የማዳን ኃይሉን ገልጧል ያሉት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ እንደ ክርስቲያኖች ፍጥረትን የመንከባከብ ተልእኳችን በጌታ የተሰጠን አደራ ነው፣ ይህም በመከራ ለተሞላው ዓለማችን ሰላም እና እርቅን እንድናመጣ ነው ብለዋል።
“የምድርንና የድሆችን ጩኸት እንድንሰማ ነው የተጠራነው” ሲሉ ተናግሯል፣ “ያ ጩኸት ወደ እግዚአብሔር ልብ ደርሶአልና፤ ቁጣችን የእርሱም ቁጣው ነው፤ ሥራችንም ሥራው ነው ብለዋል።
ስለዚህ ቤተክርስቲያን “በፈጣሪና በፍጡራን መካከል ያለውን የማይፈርስ ቃል ኪዳን” ስለምትመሰክር ክፋትን ወደ መልካም፣ ግፍን ወደ ፍትሕ፣ ስግብግብነት ወደ ኅብረት ለመቀየር ለአሕዛብ እውነትን እንድትናገር ተጠርታለች" ሲሉ ተናግረዋል።
የቅዱስ ፍራንችስኮስ ዘ አሲሲ ትኩረት በማስታወስ ለሁሉም ነገር ሕይወትን በሚሰጥ ፍጥረት ላይ ያለውን ፍቅር አስታውሷል።
"ከፍጥረት ነገሮች ጋር ያለንን ግንኙነት ሊለውጥ እና ከአምላክ፣ ከጎረቤታችን እና ከምድር ጋር በኃጢአት ምክንያት ከሚመጣው የግንኙነታችን መቋረጥ ካስከተለው የስነ-ምህዳር ቀውስ ሊመራን የሚችለው በጥሞና መመልከት በጥፋታችን ላይ ማሰላሰል ብቻ ነው" ብሏል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ አሥራ አራተኛ እንዳሉት ነፍስዬር ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ 'የላውዳቶ ሲ' መንደር ተፈጥሮን ለመጠበቅ አዳዲስ መንገዶችን እየፈለጉ ከፍጥረት ጋር መስማማትን የሚያሳዩበት “ላቦራቶሪ” እንዲሆን ይፈልጉ ነበር ሲሉ ተናግረዋል።
በማጠቃለያውም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ክርስቲያኖችን ከቅዱስ አውግስጢኖስ ተመስጦ በመነሳት በመላው ዓለም አንድነትን እንዲያሰራጩ ጋብዘው "አቤቱ እወድህ ዘንድ ሥራህ ያመሰግንሃል፣ እኛም ሥራህ ያመሰግንህ ዘንድ እንወድሃለን" የሚለውን የቅዱስ ፍራንችስኮስን ጸሎት ከደገሙ በኋላ ቅዱስነታቸው ስብከታቸውን አጠናቀዋል።