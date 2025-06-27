ር.ሊ.ጳ ሊዮ 14ኛ በሥርዓተ ቅዳሴ ላይ ካህናት በእግዚአብሔር ፍቅር ሊቀረጹ ይገባል ማለታቸው ተገለጸ
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
"ተስፋችን ጌታ ፈጽሞ እንደማይተወን በማወቃችን ላይ የተመሰረተ ነው፣ እርሱ ሁልጊዜ ከጎናችን ነው" ያሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ አሥራ አራተኛ ሰኔ 20/2017 በቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ በተከበረው የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ልብ በዓል ላይ በተካሄደው የአዳዲስ ካህናት ሲመተ ክህናት ቅዳሴ ላይ ገልጸው ይህም የካህናት የመቀደስ የጸሎት ቀን ነው ብለዋል።
በዚህ ዓመት ዕለቱ የካህናት ኢዮቤልዩ አካል ሆኖ የሚከበር ሲሆን ርዕሰ ሊቀ ጳጳስ ሊዮ የተመለከቱት ወንሞቻቸው ካህናት “በቅዱስ በር ደጃፍ አልፈው በሐዋርያው ጴጥሮስ መክነ መቃብር ለመጸለይ” እና “የጥምቀትና የክህነት ልብሳቸውን አንድ ጊዜ በአዳኝ ልብ ውስጥ ሲያኖሩ” ለ32ቱ አዲስ የተሾሙት ካህናት ልዩ ትርጉም አለው ብለዋል።
በዚህ ዐውደ-ጽሑፍ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ካህናት ለድነት ሥራ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ ከማሰላሰላቸው በፊት የጌታን መገለጥ፣ ሞት እና ትንሳኤ ምሥጢር በዓለም ላይ እንዲያቀርቡ አደራ እንደተሰጣቸው አስታውሷቸዋል።
የእግዚአብሔር ፍቅር ይቅረጻችሁ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሱ በመጀመሪያው ንባብ ነቢዩ ሕዝቅኤል እግዚአብሔርን መንጋውን የሚጠብቅ፣ በጎቹን አንድ በአንድ የሚቆጥር፣ የጠፋውን የሚፈልግ፣ የቆሰሉትን በፋሻ የሚያስር፣ ደካሞችንና የታመሙትን የሚያበረታ እረኛ እንደሆነ ገልጿል።
"ስለዚህም በዚህ ሰፊ እና አውዳሚ ግጭቶች ዘመን የእግዚአብሔር ፍቅር ገደብ እንደሌለው ያሳስበናል" ሲሉ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ በማሳሰብ "የተጠራነው በዚያ ፍቅር ራሳችንን እንድንቀበልና እንድንቀርፅ ነው፣ እናም በእግዚአብሔር ፊት - እና በራሳችንም - ለማንኛውም ዓይነት መለያየት እና ጥላቻ ቦታ እንደሌለ እንድንገነዘብ ተጠርተናል" ብለዋል ።
"[የእግዚአብሔር ፍቅር ወሰን የለውም ... ተጠርተናል በዚያ ፍቅር ራሳችንን እንድንቀበል እና እንድንቀርጽ።]"
ዕለታዊ የመለወጥ መንገድ
ቅዱስ አባታችን በሁለተኛው ንባብ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ “ገና ደካሞች ሳለን” እና “ኃጢአተኞች ሳለን ከራሱ ጋር እንዳስታረቀን” ያስታውሰናል ብለዋል።
ቅዱስ አባታችንም ይህንን በመገንዘብ “በየቀኑ የመለወጥ መንገድ በልባችን ውስጥ ለሚኖረው የመንፈሱ የመለወጥ ኃይል ራሳችንን እንድንሰጥ ይመክረናል ያሉ ሲሆን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ በመቀጠል "ተስፋችን ጌታ ፈጽሞ እንደማይተወን በማወቃችን ላይ የተመሰረተ ነው፣ እርሱ ሁልጊዜ ከጎናችን ነው። በተመሳሳይ ጊዜ እኛ ከእርሱ ጋር እንድንተባበር ተጠርተናል፣ የክርስትና ሕይወት ምንጭ እና ጫፍ' እስከሆነ ድረስ" ከሁሉም በላይ ቅዱስ ቁርባንን በሕይወታችን ማእከል በማድረግ' ልንኖር ይገባናል ማለታቸው ተገልጿል።
የዚሁ የኃላፊነት ክፍል፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ፣ “ቅዱስ ቁርባንን ፍሬያማ በሆነ መንገድ መቀበል፣በተለይም በቅዱስ ቁርባን የንስሐ ልምምድ”፣እንዲሁም ጸሎትን፣ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ማሰላሰልን፣ በጎ አድራጎትን መለማመድ እና ልባችንን ከእግዚአብሔር ጋር ይበልጥ ማስማማት እንደሚያስፈልግ አስታውሰዋል።
የሁሉም እረኛ ደስታ
በመቀጠልም ቅዱስ አባታችን የዛሬው ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ እንደገለጸው የእግዚአብሔርን ደስታ እንደሚናገር ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ የገለጹ ሲሆን በተለይም እያንዳንዱ እረኛ አንድ በግ እንኳን ወደ መንጋው ሲመለስ እጅግ ይደሰታል ብለዋል።
በዚህ መሠረት ጳጳሱ እንዳሉት ካህናት የእረኝነት በጎ አድራጎት እንዲያከናውኑ "እንደ አብ በበጎ ፍቅር" በልባቸው "ማንም እንዳይጠፋ ምኞት" እንዲያሳድሩ ተጠርተዋል፣ ነገር ግን ሁሉም በአገልግሎታቸው ክርስቶስን እንዲያውቁና በእርሱ የዘላለም ሕይወት እንዲኖራችው ነው የተጠራችሁት ብለዋል አክለውም "የተጠራነው ከኢየሱስ ጋር ያለንን ቅርርብ እንድናጠናክር ነው" ብሏል።
ልዩነቶችን ማስማማት
የክህነት አገልግሎት የክርስቶስን አካል በአንድነት ለማነጽ የመቀደስና የማስታረቅ ተግባር መሆኑን ቅዱስ አባታችን አሳስበዋል። በዚህም ምክንያት፣ ሁለተኛው የቫቲካን ጉባኤ ካህናት “ማንም ሰው... የተገለሉ እንዳይመስላቸው” ልዩነቶችን በማስማማት “ሁሉንም ወደ በጎ አድራጎት አንድነት ለመምራት” የተቻለውን ሁሉ ጥረት እንዲያደርጉ አሳስቧል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮም ይህንኑ መነሻ በማድረግ በሥርዓተ ቅዳሴው ሥርዓተ መግቢያ ላይ፣ የአንድነት እና የኅብረት ምልክት የሆነች ቤተ ክርስቲያን እንድትኖር ታላቅ ምኞታቸውን መናገራቸውን አስታውሰው፣ ዛሬም ይህን ፍላጎታቸውን እንደሚካፈሉ ጠቁመዋል።
"እርስ በርሳችን ከታረቅን፣ ከክርስቶስ ልብ በብዛት በሚፈስ ፍቅር ተዋህደን እና ተለውጠን፣ በትህትና እና በቆራጥነት፣ በእምነት ጸንተን በፍቅርም ለሁሉም ክፍት እንሁን" ሲሉ ተማጽኗል።
"እርስ በርሳችን ከታረቅን፣ ከክርስቶስ ልብ በብዛት በሚፈስ ፍቅር ተዋህደን እና ተለውጠን፣ በትህትና እና በቆራጥነት፣ በእምነት ጸንተን እና ከሁሉም ጋር በበጎ አድራጎት መንገድ አብረን እንጓዝ።"
ከአብ የተላከልንን የተወደድን፣ የተመረጥን እና የተላክነውን ከእውቀት የወለድነውን ነፃነት ጋር የተነሣውን የጌታን ሰላም ለዓለማችን እናምጣ ብለዋል።
ለአዲሶቹ ካህናት ቀላል ግን ጠቃሚ ምክር
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ከዚያ በኋላ፣ ካህናት ለሚሆኑ ዲያቆናት አንድ ቃል ለማቅረብ እንደሚፈልጉ ተናግሯል፤ "እኔ የምናገረው ቀላል ነው፣ ነገር ግን ለወደፊት እና ለእናንተ እንክብካቤ በአደራ ለተሰጡት ነፍሳት የወደፊት ህይወት አስፈላጊ እንደሆነ እቆጥረዋለሁ" ብለዋል።
በመጀመሪያ፣ “እግዚአብሔርንና ወንድሞቻችሁንና እህቶቻችሁን ውደዱ፤ ራሳችሁንም በልግስና ስጧቸው” ብሏል።
ሁለተኛ፡- “በሥርዓተ አምልኮአችሁ፣በጸሎት፣በተለይም በቅዱስ ቁርባን ፊት ስግደት በማድረግ በአገልግሎታችሁ ትጉ።
ሦስተኛው፣ “ለመንጋችሁ ቅረብ፣ የተሰቀለው ኢየሱስ የተወጋው ወገንና የቅዱሳን አርአያነት እንደሚያስተምረን ያለ ምንም ማዳላት ለሰው ሁሉ ጊዜያችሁን እና ጉልበታችሁን በነጻ ስጡ” ሲሉ አሳስቧል።
አራተኛውም፣ “ቤተ ክርስቲያኗ በታሪኳ በሁለት ሺህ ዓመታት ውስጥ አስደናቂ የካህናት ቅድስና ምሳሌዎች እንዳላትና ዛሬም እንደቀጠለች አስታውሱ” ሲሉ ተናግረዋል።
ባለፉት መቶ ዘመናት የነበሩትን የጠንካራ እና የቅዱሳን ካህናት ውድ ሀብትን ተንከባከቡ
በዚህ ዐውደ፣ ጳጳሱ ከቀደምት ማህበረሰቦች ጀምሮ፣ ቤተ ክርስቲያን ሰማዕታት፣ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሐዋርያት፣ ሚስዮናውያን እና የበጎ አድራጎት አቀንቃኞች የነበሩ ካህናትን እንዳስነሳች አስታውሰዋል። "ይህን ውድ ሀብት ተንከባከቡት፡ ታሪካቸውን ተማሩ፣ ህይወታቸውንና ስራቸውን አጥኑ፣ በጎነታቸውን ምሰሉ፣ በቅንዓታቸው ተነሳሱ፣ እና ምልጃቸውን ደጋግማችሁ እና አጥብቃችሁ ጠይቁ!" ብለዋል።
"ብዙ ጊዜ" ሲል በምሬት ተናግሯል፣ "የዛሬው ዓለም አጠራጣሪ እና አጭር ጊዜ የሚቆዩ የስኬት እና የክብር ሞዴሎችን ያቀርባል። ራሳችሁን በእነሱ ዘንድ አታኑሩ! ይልቁንም በእምነት እና በመሰጠት ሕይወታቸውን ጌታን እና ወንድሞቻቸውን እና እህቶቻቸውን በማገልገል ሕይወታቸውን ያሳለፉትን ጠንካራ ምሳሌ እና ሐዋርያዊ ፍሬያማነትን ተመልከቷቸው" በማለት ተናግሯል።
በመጨረሻም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አዳዲሶቹ ካህናት የካህናት እናት እና የተስፋ እናት የሆነችውን ቅድስት ድንግል ማርያምን በፍቅር እንድትጠብቃቸው አደራ እንዲሰጡ ጋብዘዋል። "እያንዳንዱ ቀን ልባችንን ከክርስቶስ ጋር እና ዘላለማዊ እረኛ ከሆነው ከእርሱ ጋር እንድንስማማ እርምጃችንን ትምራ እና ትደግፈው" በማለት ለማርያም በአደራ ከሰጡ በኋላ ስብከታቸውን አጠናቀዋል።