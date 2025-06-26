ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ጳጳሳት የኅብረት ፋጣሪ ሰዎች እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል።
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ጳጳሳት፣ እረኞች ከመሆናቸው በፊት፣ በጎች እና የጌታ መንጋ አባላት ናቸው፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ረቡዕ እለት ሰኔ 18/2017 ዓ.ም በቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ኢዮቤልዩ በዓል አስመልክተው በቅዱስ በር ሥር ያለፉ ኤጲስ ቆጶሳት በማስታወስ አስተንትኖ አድርገዋል።
“በአደራ የተሰጠንን አብያተ ክርስቲያናት ለመምራት ከፈለግን ራሳችንን ወደ ልቡ እና ወደ ፍቅሩ ምስጢር ለመምሰል በመልካም እረኛ በኢየሱስ በጥልቅ መታደስ አለብን” ብሏል።
“ተስፋ አያሳፍረንም” የሚለውን እ.አ.አ የ2025 ኢዩቤልዩ ሐዋርያዊ መልእክት በማስታወስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ “በእግዚአብሔር ላይ በጥብቅ የተመሰረቱ እና ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ያደጉ” የሕይወት አርአያነታቸው “የተስፋ ምስክሮች” እንዲሆኑ እንዴት እንደተጠሩ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
የሚታይ የአንድነት መርህ
ብፁዓን ጳጳሳት በልዩ ቤተ ክርስቲያኖቻቸው ውስጥ “የሚታይ የአንድነት መርሕ” ብለው በማተኮር ጀመሩ። “ለራሳቸው እድገትና ለወንጌል መስፋፋት የተሰጡ ልዩ ልዩ ስጦታዎችን እና አገልግሎቶችን በማጎልበት በአባላቷ እና ከዓለም አቀፉ ቤተክርስቲያን ጋር ኅብረት መገንባት ግዴታው ነው” ሲሉ ገልጿል።
በዚህ አገልግሎት፣ በመቀጠል፣ “የእምነት መምህር” እና “የቅድስና አገልጋይ” እንዲሆን እና “ለእግዚአብሔር መንግሥት ያላቸውን ቁርጠኝነት ያጠናክራል” በሚለው “ልዩ መለኮታዊ ጸጋ” ይደገፋል ብለዋል።
ሥነ-መለኮታዊ ሕይወትን የሚመራ ሰው
ጳጳስ በተጨማሪም፣ “ሥነ-መለኮታዊ ሕይወት የሚመራ ሰው” ነው፣ ማለትም፣ “በእምነት፣ በተስፋ እና በበጎ አድራጎት የሚሞላው የመንፈስ ቅዱስን መነሳሳት ሙሉ በሙሉ የሚገዛ ሰው ብለዋል።
እንደ የእምነት ሰው፣ ልክ እንደ ሙሴ፣ “ወደፊት ያያል፣ ግቡን በጨረፍታ ይመለከታል፣ እና በፈተና ጊዜ ይጸናል” እና እንደ አማላጅ ሆኖ ይሰራል። ኤጲስ ቆጶሱ በተስፋ ህዝቡ ተስፋ እንዳይቆርጥ በቃላት ብቻ ሳይሆን ከነሱ ጋር ባለው ቅርበት “በቀላሉ መፍትሄዎችን ባለመስጠት ይልቁንም ወንጌልን በቅንነት እና በአንድነት ለመኖር የሚጥሩ ማህበረሰቦችን ልምድ ያግዛል ብለዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ እንዳሉት፣ የእምነት እና የተስፋ ሥነ-መለኮታዊ በጎነቶች፣ በጳጳሳት ውስጥ “እንደ መጋቢ የበጎ አድራጎት ሰው” አንድ ላይ ተሰባስበዋል፣ እሱም ሁልጊዜ በእረኛው በክርስቶስ በጎ አድራጎት ተመስጦ እና ተነሳሽ ነው። በየቀኑ ከቅዱስ ቁርባን ከሚገኘው ጸጋ እና ከራሱ የጸሎት ህይወት በመነሳት፣ ኤጲስ ቆጶሱ በእሱ እንክብካቤ ውስጥ ላሉት ሁሉ የወንድማማችነት ፍቅር ምሳሌን ይሰጣል ብለዋል።
የኤጲስ ቆጶስ ሌሎች ጠቃሚ በጎነቶች
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ በመቀጠል ለኤጲስ ቆጶስ አስፈላጊ የሆኑትን ልዩ ልዩ በጎ ምግባሮችን በማጉላት በተለይም የሐዋርያዊ ተግባራት አስተዋይነት፣ የወንጌል ድህነት እና ፍጹም የሆነ ሕይወትን መኖርን በማጉላት ነበር።
ኤጲስ ቆጶሳት “መጥፎ ፈተናዎችን ሊያስከትሉ የሚችሉ ሁኔታዎችን እና እያንዳንዱን በደል በተለይም ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆችን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ጽኑ እና ቆራጥ መሆን አለባቸው እና በአሁኑ ጊዜ በሥራ ላይ ያለውን ሕግ ሙሉ በሙሉ ልያከብሩ ይገባል” ብለዋል ።
በተጨማሪም፣ ኤጲስ ቆጶሳት “የሰውን በጎነት ለማዳበር” በተለይም በሁለተኛው የቫቲካን ጉባኤ ጎልተው የወጡት፣ ፍትሃዊነትን፣ ቅንነትን፣ ራስን መግዛትን፣ ትዕግስትን፣ የማዳመጥ እና የመነጋገር ችሎታ እና ለማገልገል ፈቃደኛነትን ጨምሮ እነዚህን ነገሮች በተግባር እንዲኖሩ ተጠርተዋል ብለዋል።
የኅብረት ሰዎች
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ “የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እና የቅዱሳን ጴጥሮስና የጳውሎስ ጸሎት” ለኤጲስቆጶሳት እና ለማህበረሰባቸው በጣም የሚያስፈልጋቸውን ጸጋ እንዲያገኝ በመጸለይ አስተንትኗቸውን አጠናቀዋል።
በተለይም፣ ጸሎታቸው ኤጲስ ቆጶሳትን “በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ውስጥ ሁል ጊዜ አንድነትን እንዲያሳድጉ” እንዲረዳቸው ጸልዮአል፣ “ያ የኅብረት መንፈስ ካህናትን በእረኝነት ሥራቸው የሚያበረታታ እና ልዩነቷ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በአንድነት እንድታድግ ያደርጋል" ካሉ በኋላ ንግግራቸውን አጠናቀዋል።