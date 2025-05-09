ር. ሊ. ጳ. ሌዮ 14ኛ፥ “በክርስቶስ ላይ ያለንን አስደሳች እምነት መመስከር አለብን” ሲሉ አሳሰቡ
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ ዮሐንስ መኰንን - ቫቲካን
ዓርብ ግንቦት 1/2017 ዓ. ም. ማለዳ በሲስቲን ጸሎት ቤት ውስጥ ከመራጭ ካርዲናሎች እና በሮም ከሚገኙ ሌሎች ካርዲናሎች ጋር በሲስቲን ጸሎት ቤት መስዋዕተ ቅዳሴን ባቀረቡበት ወቅት ባሰሙት ስብከት፥ “በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያለን አስደሳች እምነት መመስከር አለብን” በማለት አሳስበው፥ እምነት በሚጎድልበት ቦታ ሁሉ ሕይወት ትርጉም እንደሚያጣ አስጠንቅቀዋል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮ 14ኛ ከምርጫው በኋላ በሲስቲን ጸሎት ቤት የመጀመሪያ መስዋዕተ ቅዳሴን ግንቦት 1/2017 ዓ. ም. አሳርገዋል። ቅዱስነታቸው በቫቲካን ውስጥ በሚገኘው ሲስቲን ጸሎት ቤት ውስጥ ሐሙስ ሚያዚያ 30/2017 ዓ. ም. ከሰዓት በኋላ ለአራተኛ ዙር በተካሄደው የድምጽ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት ላይ ከጠቅላላው ሁለት ሦስተኛ ድምጽ በማግኘት የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን 267ኛ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሆነው ተመርጠዋል።
አዲሱ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮ 14ኛ በመስዋዕተ ቅዳሴው ላይ ባሰሙት ስብከት፥ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የግል ግንኙነትን ሁል ጊዜ በተሻለ ሁኔታ ማሳደግ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበው፥ ያለ እምነት ሕይወት ትርጉም እንደሌለውም ተናግረዋል።
በአሜሪካ ቺካጎ-ኢሊኖይ የተወለዱት ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮ 14ኛ፥ የመረጧቸው ካርዲናሎች ላሳዩት እምነት አመስግነው፥ “በመዝሙረ ዳዊት 98:1 ላይ የተጻፈውን መድገም እንደሚፈልጉ በመግለጽ፥ “ለእግዚአብሔር አዲስ መዝሙር እዘምርለታለሁ፤ ምክንያቱም ተአምራትን አድርጓልና፤ እርሱ ያደረገው ተአምራት በእርግጥ ለእኔ ጋር ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ጭምር ነው” ብለዋል።
“ብጹዓን ካርዲናል ወንድሞቼ! ዛሬ ጠዋት ይህን መስዋዕተ ቅዳሴን ስናቀርብ እግዚአብሔር በቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያዊ አገልግሎት አማካይነት በሁላችን ላይ እያፈሰሰ ስላለው በረከቶች እና ስላደረጋቸው ተአምራት እንድታስቡ እጋብዛችኋለሁ” ብለዋል።
“ያንን መስቀል እንድሸከም እና ተልዕኮውንም እንድፈጽም ጠርታችሁኛል፤ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጆች እና እንደ አማኞች የወንጌልን መልካም ዜና መስበክን በምንቀጥልበት ወቅት እያንዳንዳችሁ አብራችሁኝ እንደምትጓዙ አምናለሁ” ብለዋል።
ኢየሱስ የሰውን ቅድስና አሳይቶናል
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮ 14ኛ በሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ሕይወት ላይ በማትኮር ባሰሙት ስብከታቸው፥ በማቴዎስ ወንጌል ላይ፥ “አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ” ያለውን በማስታወስ፥ “ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ላይ ያላትን ጽናት ይበልጥ በማጠናከር ሐዋርያዊ የመተካካት ሥርዓቷን ለሁለት ሺህ ዓመታት ያህል ጠብቃ ቆይታለች” ብለዋል።
ቅዱስ ጴጥሮስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ባለው ግንኙነት ላይ ያስተነተኑት ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮ 14ኛ፥ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ የአባቱን መልክ የሚገልጽ መሆኑን አስታውሰው፥ “በእግዚአብሔር ራሱን ለሰው ልጆች በሙሉ ቅርብ እና ተደራሽ ለማድረግ በሚታመን ልጅ ዓይን፣ በብሩኅ ወጣት አእምሮ እና በሰው ልጅ በሳል ባህሪ አማካይነት እራሱን ገለጠልን፤ በመጨረሻም ከትንሳኤ በኋላ በክቡር አካሉ ለደቀ መዛሙርቱ ታይቷል” ሲሉ አስረድተዋል። በዚህም መንገድ ከአቅማችን በላይ የሆነውን የዘላለም ግብን ለመስጠት ከገባልን ቃል ኪዳን ተስፋ ጋር ሁላችንም እርሱን ልንመስል የምንችልበትን የሰው ልጅ ቅድስና አብነትን አሳይቶናል” ብለዋል።
ስጦታ እና መንገድ
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮ 14ኛ፥ ቅዱስ ጴጥሮስ የሰጠው ሁለት ምላሾች፥ “የእግዚአብሔር ስጦታ እና በዚህ ስጦታ ራሱን መለወጥ የሚችልበት መንገድ መሆናቸውን በመረዳት፥ እነዚም ለሰው ልጅ ጥቅም ሲባል ለቤተ ክርስቲያን በአደራ የተሰጡ የማይነጣጠሉ የመዳን ገጽታዎች መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
“በእርግጥም በእናቶቻችን ማኅፀን ውስጥ ከመፈጠራችን በፊት በእግዚአብሔር የተመረጥን፣ በጥምቀት ዳግመኛ የተወለድን፣ ከአቅማችን በላይ የሆነውን አሸንፈን ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ይሰበክ ዘንድ ወደዚህ ደረጃ አድርሶናል” በማለት አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
“ለቤተ ክርስቲያን ታማኝ እንድሆን ጠርቶኛል!”
ሐሙስ ሚያዝያ 30/2017 ዓ. ም. ከቀትር በኋላ በሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ምትክ 267ኛ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሆነው በመምረጥ እግዚአብሔር እንደጠራቸው አስታውሰው፥ “በእርሱም ዕርዳታ ለመላው የቤተ ክርስቲያን ስል ታማኝ አስተዳዳሪ እሆን ዘንድ ይህን ሃብት በአደራ ሰጥቶኛል” ብለዋል።
ሐዋርያው ጴጥሮስ፥ “ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል?’ ለሚለው ልዩ ጥያቄ መልስ በመስጠት እምነቱን መግለጹን አስታውሰው፥ ይህ ጥያቄ የአገልግሎታችን አስፈላጊ ገጽታ ማለትም የምንኖርበትን ዓለም፣ ውስንነቱን እና አቅሙን፣ ጥያቄዎቹን እና እምነቶቹን የሚመለከት ነው” ሲሉ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮ 14ኛ አጉልተው ገልጸውታል፣
ሁለት የተለያዩ አመለካከቶች
“ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል?” የሚለውን ጥያቄ ደግመው ያቀረቡት ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮ 14ኛ፥ “በምንመለከተው ትዕይንት ላይ ብናሰላስል ሁለት የተለያዩ አመለካከቶችን የሚያሳዩ ሁለት መላሾችን እናገኛለን” ብለው፥ የመጀመሪያው ዓለማዊ ምላሽ እንደ ነበር፥ ይህም ኢየሱስን ለመናቅ እና ለማጥፋት ወደ ኋላ የማይል፣ በሚያስጨንቅ ሞራላዊ መስፈርቶች ምክንያት የእርሱ መገኘት አስጸያፊ እንደሆነ እና፥ ሁለተኛ ምላሽ ሊሆን የሚችለው፥ እርሱን እንደ ደፋር ሰው የሚመለከቱት ተራ ሰዎች፥ ሰው ብቻ እንደሆነ እና በዚህም በአደጋ እና በስሜታዊነት ተስፋን በመቁረጥ ትተውት መሄዳቸውን የሚገልጽ እንደ ነበር አስረድተዋል።
“ምስክርነትን ለመስበክ በአስቸጋሪ ቦታዎች ሚስዮናዊነት ያስፈልጋል”
በእነዚህ ሁለት አመለካከቶች ላይ አስገራሚው፥ በዘመናችን ውስጥ በብዙ ሰዎች አንደበት ላይ በቀላሉ ልናገኛቸው የምንችላቸውን ሐሳቦች የሚያካትቱ፥ በመሠረቱ ተመሳሳይ ቢሆንም በተለያዩ ቋንቋዎች የተገለጹ ሐሳቦችን ያካተቱ መሆናቸውን አስረድተዋል።
“ዛሬም ቢሆን ለደካሞች እና ለማያስተውሉ ሰዎች የክርስትና እምነትን እንደ ተራ ነገር የሚቆጠርባቸው ብዙ ሁኔታዎች እንዳሉ የተናገሩት ቅዱስነታቸው፥ እንደ ቴክኖሎጂ፣ ገንዘብ፣ ስኬት፣ ስልጣን ወይም ደስታ ያሉ ሌሎችም ነገሮች እንደ ዋስትና የሚመረጡባቸው ሁኔታዎች መኖራቸውን አስጠንቅቀዋል።
“ወንጌልን መስበክ እና እውነትን መመስከር ቀላል የማይሆንባቸው፣ አማኞች የሚዘባበቱበት፣ የሚቃወሙበት፣ የሚናቁበት ወይም የሚራራቁበት ሁኔታዎች መኖራቸውን ገልጸው፥ “ሆኖም ግን እነዚህ በትክክል የእኛ የሚስዮናዊያን አገልግሎት በጣም አስፈላጊ የሆኑባቸው ቦታዎች ናቸው” ሲሉ አስረድተዋል።
እምነት ማጣት ከሕይወት ትርጉም ማጣት ጋር አብሮ ይመጣል
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮ 14ኛ፥ “እምነት ማጣት ብዙውን ጊዜ በሚያሳዝን ሁኔታ የሕይወትን ትርጉም ማጣት፣ ምሕረትን ችላ ማለት፣ ሰብዓዊ ክብርን መጣስ፣ የቤተሰብ ቀውስ እና ሌሎች በርካታ ቁስሎች ኅብረተሰባችንን ይጎዳሉ” ብለዋል።
ዛሬ “ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሰው አድናቆት ቢኖረውም ወደ አንድ ‘ካሪዝማቲክ’ መሪ ወይም ‘ሱፐርማን’ነት የተቀየረባቸው ብዙ ሁኔታዎች አሉ” ብለው፥ “በማያምኑት ሰዎች መካከል ብቻ ሳይሆን በብዙ የተጠመቁ ክርስቲያኖችም መካከል እንደሚከሰት በማስገንዘብ፥ “በዚህ ደረጃ በአምላክ የለሽነት መንፈስ ውስጥ ይኖራሉ” ሲሉ አስጠንቅቀዋል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ 14ኛ ይህን መነሻ በማድረግ፥ “ይህ ዓለም ለእኛ የተሰጠን እንደሆነ ለካርዲናሎች ጉባኤ አረጋግጠው፥ ነፍስሔር ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ብዙ ጊዜ እንዳስተማሩን ሁሉ፥ ይህ ዓለም በአዳኙ ክርስቶስ ላይ ያለንን አስደሳች እምነት እንድንመሰክር የተጠራንበት ነው” ሲሉ አስረድተዋል። “ስለዚህ እኛም ደግሞ ከሐዋርያው ጴጥሮስ ጋር “አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ” ብለን መደጋገማችን አስፈላጊ ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
ዕለታዊ የመለወጥ ጉዞ
ይህንን ለማድረግ በመጀመሪያ ከጌታ ጋር ባለን ግላዊ ግኑኝነት፣ በየቀኑ የመለወጥ ጉዞን ለማድረግ ቁርጠኞች መሆን አስፈላጊ እንደሆነ ተናግረው፥ ከዚያም “እኛም እንደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁ ማድረግ እንዳለብን እና ለጌታ ያለንን ታማኝነት አብረን በመለማመድ የምሥራቹን ለሁሉም መስበክ አለብን” ብለዋል።
“ይህን ከሁሉ በፊት እንደ ጴጥሮስ ምትክ እና የሮም ጳጳስ በመሆን ተልዕኮዬን ስጀምር ለራሴ እናገራለሁ” በማለት፥ መሥዋዕቱ ወደ ሚቀርብበት ወደዚች ከተማ በሰንሰለት ታስሮ የመጣው ቅዱስ ኢግናጤዎስ፥ በዚያ ለነበሩት ክርስቲያኖች፥ “ዓለም ሥጋዬን ሲያይ በእውነት የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር እሆናለሁ” በማለት መጻፉን አስታውሰዋል።
ለኢየሱስ ክርስቶስ ቦታ መስጠት
ቅዱስ ኢግናጢዎስ በአውሬዎች እንደሚበላው ይናገር የነበረው እውን መሆኑን አብራርተው፥ “ነገር ግን ንግግሩ በጠቅላላ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የአገልግሎት ሥልጣንን ተግባራዊ ለሚያደርጉት ሁሉ አስፈላጊ የሆነ ቁርጠኝነት መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይም ያ ቁርጠኝነት ለኢየሱስ ክርስቶስ ቦታን በመስጠት፥ ራስን ዝቅ አድርጎ በምላሹ በሁሉ ዘንድ እውቅና እና ክብር ማግኘትን፣ ሌሎችም ኢየሱስን ለማወቅ እና ለመውደድ ዕድል እንዲኖራቸው ለማድረግ ራስን እስከ መጨረሻው ድረስ ለአገልግሎት መስጠት ነው" ሲሉ አስምረውበታል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮ 14ኛ፥ “እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም ይህንን ጸጋ በቤተ ክርስቲያን እናት በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ይስጥልኝ” በማለት ስብከታቸውን ደምድመዋል።