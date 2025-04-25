የቫቲካን ዜና የርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስን የቀብር ሥነ ሥርዓት ዓለም አቀፍ ሽፋን ይሰጣል!
የዚህ ዜና አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ለርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የቀብር ሥርዓተ ቅዳሴ የመላው ዓለምን ቀልብ ይስባል፣ ከዛሬ ሃያ ዓመታት በፊትም እ.አ.አ ሚያዝያ 8 ቀን 2005 ዓ.ም. የቀብር ሥነ-ሥረዓተቸው ከተፈጸመው የቀድሞ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ የቀብር ሥነ ሥርዓት ጋር ተመሳሳይ የቀብር ሥነ-ሥርዓት ትዝታዎችን በማስታወስ፣ በተመሳሳይ ይህ የቀብር ሥነ-ሥርዓት የጳጳሱን አስከሬን ከቫቲካን ወደ ሌላ ቦታ ለቀብር ሲዘዋወር በዓለም አቀፍ ደረጃ በቀጥታ የሚተላለፍ በመሆኑ ለዛሬው የመገናኛ ብዙኃን ልዩ ዝግጅት ይሆናል።
ይህ ሁሉም ነገር የሚፈጸመው ደግሞ ቅዳሜ ሚያዝያ 18/2017 ዓ.ም በሮም ሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 10፡00 ሰዓት ጀምሮ (በኢትዮጲያ የሰዓት አቆጣጠር ደግሞ ከረፋዱ 05፡00 ሰዓት ላይ ነው) የቫቲካን ረዲዮ - የቫቲካን ዜና ሙሉ የፍታት መስዋዕተ ቅዳሴውን በቀጥታ ያስተላልፋል፤ በመቀጠልም የርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት አስክሬን ታጅቦ ከቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ወደ መንበረ ጵጵስና ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ሜጀር ባዚሊካ ተወስዶ ቅዱስነታቸው ከእዚህ አለም ድካም በሞት ከመለየታቸው በፊት ባደረጉት የኑዛዜ ቃል መሰረት እንደፍላጎታቸው ይቀርባሉ።
የቀጥታ የቴሌቪዥን ሽፋን በ15 ቋንቋዎች
በተቻለ መጠን ሰፊው ተመልካች ክስተቶቹን እንዲከታተሉ ለማድረግ በቫቲካን የኮሙኒኬሽን ጽ/ቤት በ15 ቋንቋዎች፡ እንግሊዝኛ፣ ጣልያንኛ፣ ስፓኒሽ፣ ፈረንሳይኛ፣ በብራዚል ፖርቹጋልኛ፣ ፖርቹጋልኛ፣ ጀርመንኛ፣ ፖላንድኛ፣ ቬትናምኛ፣ ቻይንኛ እና አረብኛ፣ ከአራት የምልክት ቋንቋዎች ጋር፡ የአሜሪካ የምልክት ቋንቋ (ASL)፣ ጣልያንኛ፣ ስፓኒሽ እና ፈረንሳይኛ የቀጥታ የሬዲዮ እና የቴሌቭዥን አስተያየት ይሰጣል።
በቫቲካን የቴሌቭዥን ማእከል - ቫቲካን ሚዲያ የቀረበው የቴሌቭዥን ሽፋን የሁለቱም የቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ የአየር ላይ እና የመሬት ላይ ቪዲዮ እና ወደ ቅድስት ማርያም ሜጀር ባዚሊካ የሚወስደውን መንገድ ሁሉ ያካትታል።
የመልቲሚዲያ ሽፋን (የሕትመት፣ የሬዲዮ፣ የቴሌቭዥን እና የማህበራዊ ሚዲያ፣ ሐተታ እና ጥልቅ ትንታኔን ጨምሮ) በ56 ቋንቋዎች ይቀርባል—ይህም በቫቲካን ዜና፣ በቫቲካን ረዲዮ እና በኦዘርቫቶሬ ሮማኖ መድረኮች ላይ ጥቅም ላይ ይውላል።
የስርጭት ቻናሎች እና መድረኮች
የሚያዝያ 18/2017 ዓ.ም ስርጭትን እንዴት መከታተል እንደሚቻል ዝርዝሮቹን እነሆ፡-
- የቫቲካን ዜና ድህረ ገጽ፡ www.vatcannews.va (ለቪዲዮ የቫቲካን ሚዲያ የቀጥታ-ዩቲዩብ ንጣፍ ላይ ጠቅ ያድርጉ፤ ለድምጽ ብቻ ከዋናው ዋና ዝርዝር በታች ያለውን የድዕረ ገጽ ሬዲዮ ድምጽ ማጉያ ጠቅ ያድርጉ)። የቫቲካን ዜና አፕ - ጎግል ፕሌይ፣ የቫቲካን ዜና አፕ - iTunes)።
- የቫቲካን ዜና የዩቲዩብ ቻናሎች (የእንግሊዘኛ ቻናል - ኦሪጅናል የድምፅ ብቻ ቻናል)
- የቫቲካን ሬድዮ የዌብሳይት ራዲዮ በ11 ቋንቋዎች (ራዲዮ ቫቲካን መተግበሪያ - ጎግል ፕሌይ፣ ራዲዮ ቫቲካን መተግበሪያ - iTunes)
- አጭር ሞገድ በእንግሊዝኛ፣ በፈረንሳይኛ እና በፖርቹጋልኛ ለአፍሪካ ይሰራጫል።
- የቀጥታ ስርጭት በፌስቡክ በጣሊያንኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በስፓኒሽ፣ በፖርቹጋልኛ እና በጀርመንኛ
- ኢንስታግራም በጣሊያንኛ፣ በፖርቹጋልኛ እና በጀርመንኛ የቀጥታ ስርጭት።
የጣሊያን-ቋንቋ ሽፋን
ሶስት የጣልያንኛ የሐተታ አቀማመጦች ንቁ ይሆናሉ፡ ሁለቱ በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ እና አንዱ ከቅድስት ማርያም ሜጀር ባዚሊካ ውጭ። የቀጥታ ሽፋን ከቻርላማኝ ክንፍ በሮም የሰዓት አቆጣጠር በ8፡10 አካባቢ ይጀምራል።
በሮም የሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 9፡30 ሰዓት አካባቢ፣ ሽፋኑ ከረፋዱ በ10፡00 ለሚጀመረው የፍታት መስዋዕተ ቅዳሴ ወደ ዋናው ስቱዲዮ ይቀየራል። ከጠዋቱ ጀምሮ የቅድስት ማርያም ሜጀር የስርጭት ቦታም የጸሎት እና የምእመናን ተሳትፎ የቀጥታ ሽፋን ይሰጣል።