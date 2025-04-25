የር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ታሪኮች እርሳቸው እንዲረሱ በፍጹም አያደርግም!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ብዙ ጊዜ እንዳሉት ሰዎች እንደመሆናችን መጠን አዲስ ዓለምን እንናፍቃለን።ከርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ጋር በመገናኘት በቂ ቡራኬ ስላገኘሁባቸው ካለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ብዙ ታሪኮች አሉኝ፣ ነገር ግን አንድ ለየት ያለ ጎልቶ የሚታየው፣ ባለፈው የበጋ ወራት መጨረሻ ላይ፣ በመካከለኛው ምስራቅ ስለታሪክ የሚደርገ ተረክ እና የሰላም ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ትንሽ የልዑካን ቡድን ወደ ቫቲካን መጋበዙ ነው።
አምስት አባላት ያሉት የልኡካን ቡድናችን በቫቲካን በሚገኘው "ኮርቲል ደ ቤልቬደሬ" በሚገኘው የጳጳሱ አፓርታማዎች አጠገብ ተገኘ። ዝናብ ያረጠበውን በኮብልስቶን የተሠራ መንገድ ተራምደን አለፈን። በመግቢያው ላይ ሰላምታ ተሰጥቶን ወደ ሊፍቶቹ ውስጥ ገባን። ንፁህ ሕንፃ ነበር፣ በደንብ የተቀመጠ፣ ከፍ ያለ ጣሪያ ያለው። ወደ ጥግ ስንዞር ግድግዳው ላይ ትልቅ የጥበብ ስራ ስናይ ተገረምን። ሁለት ሜትር ከፍታ ያለው፣ በመስቀል ቅርጽ የተሰራ ነበር። ግዙፉ መስቀል ግልጽ በሆነ ሙጫ የተሰራ መሆኑን እና የመስቀሉ "አካል" ጨርሶ አካል ሳይሆን ብርቱካናማ የህይወት ጃኬት መሆኑን ለመገንዘብ ትንሽ ጊዜ ወስዶብናል።
የስነ ጥበብ ስራው የአለም ስደተኞች አስገራሚ ምልክት በሆነው ወደ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ክፍል መግቢያ ላይ ተሰቅሏል። የሕይወት አድን ጃኬት፣ ምናልባትም የአንድ አፍሪካዊ ስደተኛ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ምናልባትም ሰምጦ፣ በባህር ላይ፣ በክርስቶስ ቦታ፣ ወይም ከክርስቶስ ጋር ተያይዞ የቀረበ ሊሆን ይችላል።
በዚያን ጊዜ የሌሎችን ታሪክ የሚይዝ አንድ ሰው ለማግኘት እንደ ሄድን እናውቃለን። ከልዑካኖቻችን መካከል ፍልስጤማዊ ክርስቲያን፣ አንድ ፍልስጤማዊ ሙስሊም እና አንድ እስራኤላዊ አይሁዳዊ ይገኙበታል። በመጠባበቂያ ክፍል ውስጥ ብዙ ጊዜ ቆየን ሌሎች ወገኖች ከበሩ በኋላ እየመጡ ሄዱ። ረፋድ ላይ፣ እኛ የመጨረሻው ልዑካን ነበርን። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እጅ ለመጨባበጥ ከወንበሩ ላይ ተነስተው ቆሙ። እኛን ለማግኘት “በጣም እንደ ጓጉ” ተናገሩ። በመካከለኛው ምስራቅ ብቻ ሳይሆን በአለም ዙሪያ የሰላም እንቅስቃሴ ወሳኝ አካል ነበሩ።
ከዚያም ለማዳመጥ ተቀመጡ። ስለ እርሳቸው በጣም ልዩ የሆነ ቃላታቸው ወደ እርሳቸው የሄዱት ሰዎች ሁሉ እንዴት ሆነው እንደ ሚመለሱ ማየቱ መልካም ነው፣ በእይታ፣ በጸጥታ እና በተረጋጋ መንፈስ። የእርሳቸው የዋህ መገኘት ነበር፣ ነገር ግን አንጸባራቂም ነበር። ቃላታቸውን እንደ ስጦታ የሚቀበሉ ይመስላል። ጎብኚዎቹ ስለ ሥራ፣ ስለ ዘር ማጥፋት፣ ስለ አፓርታይድ ሲያወሩ የህመም ምጥ በዓይናቸው ሽፋን ላይ ይታያል። እርሳቸው ራሳቸው ብዙ ጊዜ ይናገሩ የነበረው የሰው ልጅ የጨለማ ገደል ሁኔታ ነበር። ለቀሪው አለም በትክክል የሚናገረውን ለማወቅ እነርሱን ሊሰማቸው ፈለጉ። ቃላቶችን በተመሳሳይ መንገድ ሲቀበሉ አላየሁም ነበር ። ጨካኝ እውነታዎች። የጋራ ህመም ክር፣ ያልተነገሩ ሰዎች ጭንቀት፣ ድንቁርናው፣ የተሳሳተ መረጃ።
በሌላ ጊዜ በዓለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች ምን እንደሚሉ ለማወቅ ይህን ሁሉ መስማት ፈልጎ ነበር። በመጨረሻ ሲናገሩ፣ በጸጥታ፣ በጥንቃቄ፣ በርህራሄ እና በሚያስገርም ትህትና ነበር። የተለመዱ ሀረጎችን - "ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ" "በታሪኮቻችሁ በጣም ተነክቻለሁ" በማለት የእንግሊዘኛ ቋንቋን ተጠቅመው ተናግሯል፥ ነገር ግን ለዚያ በእውነት ለመናገር የፈለጉትን የስፓኒሽ ቋንቋ አስተርጓሚ ተናግሯል። "በጣም ጨለማ ጊዜ ውስጥም ቢሆን አሁንም ብርሃን እንዳለን ያስታውሰናል"። “ሰላም ፈጣሪዎች መጀመሪያ እርስ በርሳቸው መተቃቀፍ አለባቸው። "ለውጥ ወደ ታሪክ የማምጣት ችሎታ አለው" በማለት በተደጋጋሚ ይናገሩ ነበር።
ቀልድም ይቀልዱ ነበር። ለዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጥሩ እጩ ሊያቀርብ እንደሚችሉ በተጠየቁ ጊዜ በጸጥታ ፈገግ አሉና “ይህ በረከት እንደሚሆን እርግጠኛ አይደለሁም” ሲሉ መለሱ።
በእንደዚህ ዓይነት መገኘት ለወቅቱ ጥራት ብቻ ሳይሆን ከዚያ በኋላ ለሚመጣው ነገር ለሚጠቁመው -- በተሰበረ ዓለም ውስጥ ለማንኛውም ዓይነት ሰላማዊ ተሳትፎ የሚደረግ ትግል ትልቅ ስጦታ ነበር። “ጥፋት ሊያጽናና የሚችል ተስፋ አለ?” የሚለውን የአረብኛ ግጥም መስመር አስታወስኩ።
ከታች እንደገና የኪነ ጥበብ ስራውን አልፈናል። ከቅርጻ ቅርጽ ይልቅ መስቀል ሆነ። የነፍስ አድን ጃኬቱ አንድ ጊዜ የለበሰውን ሁሉ የሚወክል ቢሆንም የፍልስጤም እና የእስራኤል ልዑካን ጠፍተው ያዩዋቸውን ቤተሰቦች ህይወት ይወክላል ወይም አሁን ባለው የሽብር እና የአለም ግዴለሽነት ሁኔታ ውስጥ ማለት ነው።
መስቀሉ ከተሰቀለበት በላይ ባለው የታሸገው ጣሪያ ጥግ ላይ በቅቡ ሥራ ላይ ትንሽ ስንጥቅ ነበር። ቀለሙ ያበጠ እና አረፋ የሚደፍቅ ይመስል ነበረ። ይህ በራሱ በእንደዚህ ዓይነት ሕንፃ ውስጥ ይህንን ማየት የማይታመን ነገር ነበር-አንድም ሰው እንከን ያለበት ሥራ አልጠበቀም። ይህ ብቻ ሳይሆን የግድግዳው መሰንጠቅ ውሃ እንዲገባ አስችሎታል።
ከህንጻው እንደወጣን ውጫዊው ወደ ውስጥ እንደሚፈልግ እና የዝናብ ውሃ የህይወት ማሰሪያውን እንደሚፈልግ ታየን። ልክ ከሊዮናርድ ኮኸን መዝሙር፦ “በሁሉም ነገር ስንጥቅ አለ፣ ብርሃኑ የሚያልፈው በዚህ መንገድ ነው” የሚለውን መስመር ይመስላል።
በርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ላይ ተቺዎች ለነበሩ አንዳንድ ሰዎች መስቀሉ አነጋጋሪ ሆኖ ተገኝቷል። አንዳንድ የቀኝ ዘመም ተቺዎች “ድሆችንና የተገለሉ ሰዎችን እያሳየ ነው” ሲሉ ተናግረዋል። ነገር ግን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ምላሽ የሰጡት ይህ አልነበረም። እ.ኤ.አ. በ2019 ዓ.ም መስቀሉን ባርከው ነበር። ሰፊውን ትርጉም ተቀብሏል። ትርጉሙንም በሚገባ ያውቁ ነበር።
እ.ኤ.አ. በ 2023 ቀደም ሲል በተደረገ ስብሰባ ላይ 200 የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ለተሰበሰበው ቡድን እንዲህ ሲሉ ሰምቼ ነበር:- “ውድ ጓደኞቼ፣ በመገናኘታችን ደስተኛ ነኝ። ከእናንተ ፈቃድ ከመውሰዴ በፊት፣ ለእናንተ የምነግራችሁ አንድ ተጨማሪ ነገር አለኝ፣ ለልቤ ቅርብ የሆነ ነገር። ድሆችን እንዳትረሱ፣ በተለይም ለክርስቶስ ልብ ቅርብ የሆኑትን፣ ዛሬ ባለው ብዙ ዓይነት ድህነት የተጎዱትን እንዳትረሱ እጠይቃለሁ። ዛሬ ጥልቅ የሐዘን ጊዜ ነው። ማጽናኛ እንፈልጋለን። ፀጋው እና አብሮነት ሁሌም ሲታወስ ይኖራል" በማለት ተናግረው ነበር።
ዛሬ ጥልቅ የሐዘን ጊዜ ነው። ማጽናኛን እንፈልጋለን፣ መጽናኛም ይመጣል። ፀጋው እና አብሮነት ሁሌም ሲታወስ ይኖራል።
እርሳቸው ታሪኮቻቸውን ትተው ሊሆን ይችላል፤ ነገር ግን ታሪኮቻቸው እርሳቸውን በፍጹም አይተውም።