የምሕረት ሲምፎኒ፡ ለርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ምስጋና አቅርበዋል።
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
"በተስፋ ኢዮቤልዩ አመት፣ ትልቅ የተስፋ ክስተት እናከብራለን" ይላሉ ካርዲናል ታግሌ። መለያ በሲምፎኒው ላይ መሳተፍን የሚያበረታታ፣ “በመለኮታዊ ምህረት የተስፋ ጉዞ እንደሚሆን” ጠቁመዋል። በምላሹም ዝግጅቱ የባህል፣ የውበት እና የውበት ቋንቋን እንደሚጠቀም የሳኦዶስ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ግሬዘጎርዝ ራይስ አሳስበዋል። አሁን፣ ሲምፎኒው ደግሞ ለርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ታላቅ የምስጋና ተግባር ይሆናል።
ለርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ጥሪ ምላሽ መስጠት
የፖላንዳዊው ሥራ ፈጣሪ እና የበጎ አድራጎት ባለሙያ ጃን ማሮውካ የምሕረት ሲምፎኒ ለርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ለዓለም ምሕረትና ሰላም እንዲጸልዩ ላቀረቡት ጥሪ ምላሽ እንደሚሰጥ ጠቁመዋል።
"ዛሬ ለሚሆነው ነገር የኛ ጮክ ያለ እና ግልጽ የሆነ ምላሽ የመጣው ከፖላንድ ክራኮው፣ ከቅድስት ፋውስቲና መካነ መቃብር ነው። መለኮታዊ ምህረትን እና የሰላም ስጦታን በታማኝነት እንለምናለን" ሲል ፖላንዳዊው ጃን መሮውካ ተናግሯል።
በስድስት አህጉራት ላይ
ሲምፎኒ፣ ፀሎትን ከሙዚቃ ጋር አጣምሮ የያዘ ድንቅ ዝግጅት፣ ያቀናበረው በፖላንዳዊው አቀናባሪ ባርትሎሚዬጅ ግሊኒክ ነው። የቅድስት ፋውስቲና ኮቫልስካ ቃል በመጠቀም፣ በመለኮታዊ ምሕረት እሑድ ዋዜማ ሚያዝያ 18/2017 ዓ.ም በሮም የሰዓት አቆጣጠር አመሻሹ ላይ ከ11 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1፡30 ባለው ጊዜ ውስጥ ይከናወናል። ኮንሰርቱ የሚካሄደው በክራኮው-ሳጊየዊኒኪ በሚገኘው መለኮታዊ ምሕረት መቅደስ አካባቢ ሲሆን በቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ 2ኛ፣ በነዲክቶስ 16ኛ እና በርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የተጎበኘ የጉብኝት መዳረሻ ሥፍራ ነው። አርቲስቶቹ በቀጥታ ወደ ቫቲካን እና መለኮታዊ ምሕረት መቅደሶች በሌሎች አህጉራት ይለቀቃሉ፣ በብራዚል፣ አሜሪካ፣ ታንዛኒያ፣ ፊሊፒንስ እና አውስትራሊያ።
የነፍስኤር ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ቡራኬ
ዝግጅቱ የተዘጋጀው በቴራ ዲቪና ፋውንዴሽን እና በዩሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኢንስቲትዩት ለባህላዊ ውይይት ነው። በየካቲት ወር አዘጋጆቹ ከርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ጋር ተገናኝተው የቅዱስ አባታችን ፊርማ ያረፈበት ቡራኬ ተቀብለዋል።
"እኛን እንድንቀሳቀስ ያደረገን ፍራንችስኮስ ናቸው። በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ስለ ምሕረት ተናግሯል። ልባችንን በእሳት እንዲቃተል ስላደረጉና ምሕረትን እንድንለማመድ ስላስተማሩን ልናመሰግኖት እንፈልጋለን" ሲሉ አዘጋጆቹ ተናግረዋል።
የሰላም ገንቢ
ሁለት መቶ አርቲስቶች ሲምፎኒውን ያቀርባሉ። ከመላው አለም የመጡ ተመልካቾች ዝግጅቱን በቴሌቭዥን እና በኢንተርኔት በቀጥታ መመልከት ይችላሉ። የምህረት ሲምፎኒ የተፀነሰው አሁን ባለንበት አውሎ ንፋስ በሞላበት አለም ውስጥ ለአለም ምህረት እና ሰላም ታላቅ ልመና ለማቅረብ ታስቦ መሆኑን አዘጋጆቹ አሳስበዋል።