የርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ የሰላም ትንቢት፣ ከ20 ዓመታት በኋላ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሞት ምክንያት ሐዘን ከተሰማበት ቅዳሜ እ.አ.አ ሚያዝያ 2/ 2005 ዓ.ም ምሽት ጀምሮ ሃያ ዓመታት አለፉ።
ከሁለት አሥርተ ዓመታት በኋላ ለሕይወት፣ ለሰው ልጅ ክብርና ለሃይማኖት ነፃነት ታላቅ ተሟጋች እንደነበሩ ይታወሳል። በተለይ በኮሚኒዝም ላይ የነበራቸውን አመለካከት በአጽንዖት ያስታውሱታል። ሆኖም ግን፣ ሌሎች የትንቢታዊ ትምህርቶቻቸውን የሚያስታውሱት ጥቂቶች ናቸው፣ በተለይም በእኛ ጨለማ የታሪክ ጊዜ ውስጥ ጠቃሚ ናቸው።
እ.ኤ.አ. በ 2000 ፣ የበርሊን ግንብ ከፈረሰ በኋላ “የታሪክ መጨረሻ” የሚለው አስተሳሰብ አሁንም ጉልህ የሆነ የዓለማችን ክፍል ተሳክሮ ወይም ተበክሎ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በቀድሞው የምስራቅ ጥምር አገሮች ሸማችነት እና መንፈሳዊ ያልሆነ አለማዊ መንግስር መስፋፋት ከእምነት መነቃቃት በላይ እየተስፋፋ ነበር።
ፖላንዳዊው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት የፋጢማ እመቤታችንን ሐውልት ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለማምጣት መርጠዋል እና በወቅቱ ብዙም ያልተሰሙ ቃላቶችን ሲናገሩ "የሰው ልጅ በመስቀለኛ መንገድ ላይ ቆሟል። አሁን ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የኃይል የጦር መሣሪያዎችን ታጥቋል፣ ይህም ዓለምን ወደ አትክልት ስፍራነት ሊለውጠው ወይም ወደ ቆሻሻ ክምር ሊቀንስ ይችላል" ብለው መናገራቸው ይታወሳል።
ከአንድ አመት በኋላ እ.አ.አ በመስከረም 11 ላይ የተከሰተው አሳዛኝ ክስተት ምዕራባውያንን ወደ ፍርሃት ውስጥ አስገብቷቸዋል።
እ.ኤ.አ. በ1991 መጀመሪያ ላይ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዩሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ የመጀመሪያውን የባህረ ሰላጤ ጦርነት ተቃውመዋል እና ከሁለት አመት በፊት በምስራቅ አውሮፓ ያለውን ሚና ያወደሱት ምዕራባውያን መሪዎች እርሳቸውን ትተውት ሄዱ።
እ.ኤ.አ. በ 2003 በውሸት ማስረጃ ላይ በመመስረት ፣ በርካታ ምዕራባውያን አገሮች በኢራቅ ላይ ሁለተኛ ጦርነት ሲከፍቱ ጦርነትን በመቃወም የበለጠ ቆራጥ ሆነው ወጥተው ነበር ።
ቀድሞውኑ በፓርኪንሰን በሽታ እየተሰቃዩ እና በአካል ተዳክመው የነበሩት፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዩሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ይህን አዲስ የባህረ ሰላጤ ዘመቻ የሚመሩትን 'ወጣት' የመንግሥት መሪዎችን ለማስጠንቀቅ ተገደዱ።
እርሳቸው የጴጥሮስ ምትክ አረጋዊ እና የሰማዕትነት ሀገር ልጅ ሆነው ያለፈውን የዓለም ጦርነት አስከፊነት በሚገባ ያስታውሳሉ።
በመልአከ እግዚአብሔር ጸሎት ወቅት “በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት የኖርኩኝና ከዚያ በኋላ በሕይወት የተረፈው ትውልድ አባል ነኝ። ከእኔ ታናናሾች ጋር እንዲህ ዓይነት ተሞክሮ ላልገጠማቸው ሁሉ፣ ‘ዳግመኛ ጦርነት አትፍጠሩ!’ የማለት ግዴታ አለብኝ በማለት መናገራቸው ይታወሳል። ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ስድስተኛ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትን ለመጀመሪያ ጊዜ በጎበኙበት ወቅት እንደተናገሩት፤ የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ አለብን ጦርነት በፍጹም ሊቀሰቀስ አይገባም ሲሉ ተናግረው ነበር።
ዛሬ ከምንጊዜውም በላይ ዓለም ሲቃጠልና አገሮች የጦር መሣሪያ ዕቃዎቻቸውን ለመሙላት ሲጣደፉ፣ ከፍተኛ ወታደራዊ ወጪን አገራት ፈሰስ እንዲያደርጉ ለማስረዳት ፕሮፓጋንዳ እየተነዛ በሚገኝበት በአሁኑ ወቅት “ከሩቅ አገር” የመጡትን የሮም ኤጲስ ቆጶስ ትንቢታዊ ቃላት ማስታወስ አለብን።
ተተኪው አሁን ያንኑ ጩኸት ያስተጋባሉ፣ እንደገናም ብቻቸውን የጦርነት እብደትን ይቃወማሉ።