ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት፡ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳንገናኝ ወደ ኋላ ከሚጎትቱን ነገሮች መላቀቅ አለብን አሉ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዘወትር ረቡዕ እለት ለምዕመናን በተለያዩ አርእስቶች ላይ ተንተርሰው የጠቅላላ የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ እንደምያደርጉ ይታወቃል። ቅዱስነታቸው በደረሰባቸው የጤና እክል ምክንያት የሕክምና አገልግሎት ከተሰጣቸው በኋላ በአሁኑ ወቅት በቫቲካን በሚገኘው የቅድስት ማርታ ቤት ውስጥ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ከሕመማቸው እያገገሙ እንደሚገኙ ይታወቃል። በዚህ መሰረት ቅዱስነታቸው ቀደም ሲል ከመታመማቸው በፊት ያዘጋጁትን የጠቅላላ የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ የቫቲካን የፕሬስ ጽ/ቤት በሚያዝያ 01/2017 ዓ.ም ይፋ አድርጓል። በዚህ መሰረት በወቅቱ ጽ/ቤቱ ያፋ ባደርገው የቅዱስነታቸው የጠቅላላ የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ አሁን የምንገኝበትን የኢዩቤሊዩ አመት ምክንያት በማድረግ ከዚህ ቀደም "ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋችን ነው፣ የኢየሱስ ሕይወት እና ያደረጋቸው ግንኙነቶች" በሚል ዐብይ አርእስት ጀምረውት ከነበረው አስተምህሮ በመቀጠል “ኢየሱስም ተመለከተው" (ማርቆስ 10፡21) በሚል ንዑስ አርእስት ስለ ሀብታሙ ወጣት ሁኔታ በሚገልጸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ተመርኩዘው ይፋ ባደረጉት የክፍል አራት አስተምህሮ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳንገናኝ ወደ ኋላ ከሚጎትቱን ነገሮች መላቀቅ አለብን ማለታቸው ተገልጿል።
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ ቫቲካን
በእለቱ የተነበበው ምንባብ
ስለ ሀብታሙ ወጣት
ከዚያ ተነሥቶ መንገዱን ሲጀመር፥ አንድ ሰው ወደ እርሱ እየሮጠ መጣ፤ በፊቱም በጉልበቱ ተንበርክኮ፥ “ቸር መምህር ሆይ፤ የዘለዓለምን ሕይወት ለመውረስ ምን ማድረግ ይገባኛል” አለው። ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰለት፤ “ለምን ቸር ትለኛለህ? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በስተቀር ቸር የለም፤ ትእዛዛትን ታውቃለህ፤ አትግደል፤ አታመንዝር፤ አትስረቅ፤ በሐሰት አትመስክር፤ አታታልል፤ አባትህንና እናትህን አክብር።” ሰውየውም፥ “መምህር ሆይ፤ እነዚህን ሁሉ ከልጅነቴ ጀምሮ ጠብቄአለሁ” አለው። ኢየሱስም ተመለከተውና ወደደው፤ “እንግዲያው አንድ ነገር ይጐድልሃል፤ ሂድና ያለህን ሁሉ ሽጥ፤ ለድኾችም ስጥ፤ በሰማይ የተከማቸ ሀብት ታገኛለህ፤ ከዚያ በኋላና፤ ተከተለኝም” አለው። ሰውየው ይህን ሲሰማ ክፉኛ አዘነ፤ ብዙ ሀብት ስለ ነበረውም እየተከዘ ሄደ።
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች የቫቲካን የፕሬስ ጽ/ቤት በወቅቱ ይፋ ያደርገውን የቅዱስነታቸውን የጠቅላላ የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ
በቅዱሳን የወንጌል መጽሐፍት ውስጥ የተተረከውን ሌላውን የኢየሱስን ግንኙነት ዛሬ እንመለከታለን። በዚህ ጊዜ ያጋጠመው ሰው ግን ስም የለውም። ወንጌላዊው ማርቆስ በቀላሉ “ሰው” አድርጎ አቅርቦታል (10፡17)። ከወጣትነቱ ጀምሮ ትእዛዛትን የሚጠብቅ ሰው ነበር፣ ነገር ግን ይህ ቢሆንም የህይወቱን ትርጉም ገና ያላገኘም። እየፈለገ ነው። ምናልባትም ቁርጠኝነት ያለው ሰው ቢመስልም አእምሮው ገና ያልወሰነው ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ከምንሠራቸው ነገሮች፣ ከመሥዋዕቶቻችንና ከስኬቶቻችን ባሻገር፣ ደስተኛ ለመሆን እውነተኛው ዋናው ነገር በልባችን የተሸከምነው ነገር ነው። አንድ መርከብ ተነስቶ ወደቡን ለቆ በባሕሩ ላይ ለመጓዝ ከተፈለገ፣ ልዩ የሆነ መርከበኞች ያላት ድንቅ መርከብ ሊትሆን ትችላለች። ነገር ግን ወለሉን የያዙትን መልህቆች ካልጎተተች በጭራሽ መሄድ አትችልም። ይህ ሰው እራሱን የቅንጦት መርከብ አድርጓል፣ ነገር ግን ወደብ ውስጥ ቆይቷል!
ኢየሱስ በመንገድ ላይ ሲያልፍ ይህ ሰው ወደ እሱ ሮጦ በፊቱ ተንበርክኮ “ቸር መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት እንድወርስ ምን ማድረግ ይገባኛል? ሲል ጠየቀው (ሉቃስ 10፡17) “የዘላለም ሕይወትን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ” የሚለውን ግሦቹን አስተውሉ። ሕጉን ማክበር የመዳን ደስታና ደኅንነት ስላልሰጠው ወደ ጌታ ኢየሱስ ዘወር ብሏል። የሚገርመው ግን ይህ ሰው የምስጋና ቃላትን አለማወቁ ነው! ሁሉም ነገር ዕዳ ያለበት ይመስላል። ሁሉም ነገር ግዴታ ነው። የዘላለም ሕይወት ለእርሱ ርስት ነው፣ ይህም ቃል ኪዳንን በትጋት በመፈጸም በትክክል የሚገኝ ነገር ነው። ነገር ግን በዚህ መንገድ በሚኖር ህይወት ውስጥ ምንም እንኳን በእርግጠኝነት ለጥሩ ዓላማ ቢሆንም ፍቅር ምን ቦታ ሊኖረው ይችላል?
እንደ ሁልጊዜው ኢየሱስ ከመታየት በላይ ይሄዳል። በአንድ በኩል ይህ ሰው በኢየሱስ ፊት ጥሩ ሥራውን ሲያቀርብ ኢየሱስ አልፎ አልፎ ወደ ውስጥ ተመለከተ። ማርቆስ የተጠቀመው ግስ በጣም ጠቃሚ ነው፡ “እሱን መመልከት” (ማር. 10፡ 21)። በትክክል ኢየሱስ እያንዳንዳችንን ስለሚመለከት፣ የሆነውን ብንሆንም እንኳን በእውነት ይወደናል። በእርግጥ በዚህ ሰው ውስጥ ምን ያየው ነገር አለ? ኢየሱስ እያንዳንዳችን ውስጥ ሲመለከት እና ሲወደን ምን ያያል? ደካማ መሆናችንን ያያል፣ ነገር ግን እንደ እኛ የመወደድ ፍላጎታችንንም ይመለከታል።
እርሱን እያየ፣ ይላል ቅዱስ ወንጌል፣ “ወደደው” (ማር 10፡21) ይለናል። ኢየሱስ እርሱን እንዲከተለው ግብዣውን ከማስተላለፉ በፊት ይህን ሰው ይወደው ነበር። እሱ እንደ ማንነቱ እሱን ይወዳል። የኢየሱስ ፍቅር ምክንያታዊ አይደለም። በትክክል በዚህ ሰው ላይ ከደረሰው የብቃት አመክንዮ ተቃራኒ ነው። በዚህ መንገድ፣ በነጻነት፣ በጸጋ መወደዳችንን ስንገነዘብ በእውነት ደስተኞች ነን። እና ይሄ በመካከላችን ያለውን ግንኙነትም ይመለከታል፡ ፍቅርን ለመግዛት እስከሞከርን ወይም ለፍቅር ለመለመን እነዚያ ግንኙነቶች በፍጹም ደስታ እንዲሰማን አያደርጉም።
ኢየሱስ ለዚህ ሰው ያቀረበው ሐሳብ አኗኗሩንና ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲለውጥ ነው። በእርግጥም ኢየሱስ በእሱ ውስጥ ልክ እንደ ሁላችንም ሁሉ አንድ ነገር እንደሚጎድል ተገንዝቧል። ለመወደድ በልባችን ውስጥ የምንሸከመው ፍላጎት ነው። እንደ ሰው የኛ የሆነ፣ ፍቅር የሚያልፍበት ቁስል አለ። ይህንን እጦት ለማሸነፍ እውቅናን፣ ፍቅርን፣ አሳቢነትን “መግዛት” አያስፈልገንም፡ ይልቁንም ልባችንን ነፃ ለማድረግ የሚከብደንን ነገር ሁሉ “መሸጥ” አለብን። ለድሆች መስጠት፣ መስጠት፣ ማካፈል እንጂ ለራሳችን መውሰድ መቀጠል አያስፈልግም።
በመጨረሻም ኢየሱስ ይህን ሰው ብቻውን እንዳይቀር ጋበዘው። እርሱን እንዲከተለው፣ በመተሳሰር ውስጥ እንዲኖር፣ግንኙነት እንዲኖር ይጋብዘዋል። በእርግጥም በዚህ መንገድ ብቻ ከስሙ ማንነቱ መውጣት ይቻላል። ስማችንን መስማት የምንችለው በግንኙነት ውስጥ ብቻ ነው፣ እሱም አንድ ሰው በሚጠራን በእግዚአብሔር በኩል። ብቻችንን ከቀረን ስማችን ሲነገር ፈጽሞ አንሰማም እና ማንነቱ ያልታወቀ ያ “ሰው” መሆናችን ይቀጥላል። ምናልባት ዛሬ፣ በትክክል የምንኖረው በራስ የመቻል እና የግለኝነት ባህል ውስጥ ስለምንኖር፣ በነፃነት በሚወደን ሰው ስማችን ሲነገር ስለማንሰማ ራሳችን የበለጠ ደስተኛ እንሆናለን።
ይህ ሰው የኢየሱስን ግብዣ አልተቀበለም እና ብቻውን ይቆያል፣ ምክንያቱም የህይወቱ መርከብ ምንጣፍ ወደብ ውስጥ ይጠብቀዋል። ሀዘኑ መውጣት እንዳልቻለ ማሳያ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሀብት ነው ብለን የምናስበው ሸክሞች ብቻ ናቸው ወደ ኋላ የሚከለክሉን። ተስፋው ይህ ሰው ልክ እንደ እያንዳንዳችን ፈጥኖም ይሁን ዘግይቶ ተለውጦ በመርከብ ለመጓዝ ይወስናል።
እህቶች እና ወንድሞች፣ በውስጣችን በትህትና በመመልከት የሚንቀሳቀሰውን የጌታን ፍቅራዊ እይታ እንዲሰማቸው ያዘኑ እና ያልወሰኑትን ሰዎች ሁሉ ለኢየሱስ ልብ አደራ እንስጥ።