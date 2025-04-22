ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ "ሞት የሁሉ ነገር መጨረሻ ሳይሆን አዲስ ጅምር ነው" ማለታቸው ተገለጸ!።
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ
በኤጲስ ቆጶስ ውስጥ ያለው ውድ ወንድም እና በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ከፍተኛ ሚና ያለው ሰው፣ ለምሳሌ የጳጳሳዊ ላተራን ዩኒቨርሲቲ ርእሰ መምህር፣ በኋላም የቬኒስ ፓትርያርክ እና የሚላን ሊቀ ጳጳስ የነበሩትን ከአንጀሎ ስኮላ ሀሳብ እና ፍቅር የተወለዱትን ገጾች በስሜት አነበብኩ።
በመጀመሪያ ደረጃ ለዚህ አስተንትኖ ያለኝን ጥልቅ አድናቆት መግለጽ እፈልጋለሁ፣ የግል ልምድ እና የባህል ስሜትን በማጣመር እምብዛም ባላጋጠመኝ ሁኔታ። አንዱ - ልምድ - ሌላውን ያበራል - ባህል፣ ሁለተኛው ንጥረ ነገር ለመጀመሪያው ይሰጣል። በዚህ ደስተኛ መጠላለፍ ውስጥ ህይወት እና ባህል በውበት ያብባሉ።
የዚህ መጽሐፍ አጭር ቅጽ አታላይ አይደልም፣ እነዚህ በጣም ጥቅጥቅ ያሉ ገጾች ናቸው፣ ለማንበብ እና እንደገና ለማንበብ። ከአንጀሎ ስኮላ አስተንትኖ የራሴ ልምድ ካስተማረኝ ጋር አንዳንድ በተለይ የሚያስተጋባ ነጥቦችን ሰብስብያለሁ። አንጀሎ ስኮላ ስለ እርጅና፣ ስለ ራሳቸው እርጅና ሲናገሩ፣ እሱም ትጥቅ የምያስፈታ በሚመስል የቅርብ ንክኪ የጻፉት:- “በድንገት በፍጥነት እና በብዙ መንገዶች ባልተጠበቀ ሁኔታ መጣብኝ።
ቀድሞውንም ራሱን እንደ “ሽማግሌ” ብሎ የገለጸበትን ቃል በመረጠው ጊዜ። ከጸሐፊው ጋር አንድ ድምጽ አግኝቻለሁ። አዎ እርጅናን መፍራት የለብንም ፣እርጅናን መተቃቀፍን መፍራት የለብንም ፣ ምክንያቱም ህይወት ህይወት ነው ፣ እና እውነትን መሸፈን ማለት የነገሮችን እውነት መክዳት ነው ። ትዕቢትን ብዙ ጊዜ ጤናማ አይደለም ተብሎ ወደ ሚታሰበው ቃል መመለስ ለካርዲናል ስኮላ ልናመሰግን የሚገባን ምልክት ነው።
ምክንያቱም "አሮጌ" ማለት "መተው" ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም የተዋረደ የብክነት ባህል አንዳንድ ጊዜ እንድናስብ ያደርገናል። “አሮጌ” ማለት ይልቁንስ ልምድን፣ ጥበብን፣ እውቀትን፣ ማስተዋልን፣ አሳቢነትን፣ ማዳመጥን፣ ዘገምተኛነትን… በጣም የሚያስፈልገን እሴት ማለት ነው!
እውነት ነው፣ አንድ ሰው ያረጃል፣ ግን ችግሩ ይህ አይደለም፣ ችግሩ ሰው እንዴት እንደሚያረጅ ነው። ይህን የሕይወት ዘመን የምንኖረው እንደ ጸጋ እንጂ ቂም ይዘን አይደለም፣ ጊዜን (ረዥም ጊዜም ቢሆን) ከተቀበልን ጥንካሬ እየቀነሰ ይሄዳል ፣ የሰውነት ድካም እየጨመረ ይሄዳል ፣ አመለካከቶች በወጣትነታችን ውስጥ የነበሩትን - ከምስጋና እና ከአመስጋኝነት ስሜት ጋር - እንግዲያውስ እርጅናም እንዲሁ የህይወት ዘመን ይሆናል ፣ ሮማኖ ጋርዲኒ እንዳስተማረን በእውነት ፍሬያማ እና መልካምነትን የሚያንፀባርቅ ነው።
አንጀሎ ስኮላ የአያቶችን ሰብአዊ እና ማህበራዊ እሴት አጉልተው ያሳያሉ። የአያቶች ሚና ለወጣቶች ሚዛናዊ እድገት እና በመጨረሻም የበለጠ ሰላማዊ ማህበረሰብ ለመፍጠር እንዴት መሰረታዊ ጠቀሜታ እንዳለው ብዙ ጊዜ አፅንዖት ሰጥቻለሁ። ምክንያቱም ምሳሌነታቸው፣ ንግግራቸው፣ ጥበባቸው በወጣቱ ውስጥ አርቆ አሳቢ ራዕይን፣ ያለፈውን ጊዜ ትውስታን እና ዘላቂ እሴቶችን መጣበቅ ይችላል።
በህብረተሰባችን ግርግር ውስጥ፣ ብዙ ጊዜ ለጊዜያዊ እና ጤናማ ያልሆነ የመታየት ጣእም ያደረ፣ የአያቶች ጥበብ አንጸባራቂ ብርሃን ይሆናል፣ እርግጠኛ አለመሆንን በማብራት እና የልጅ ልጆቻቸውን መመሪያ ይሰጣል፣ ከተሞክሯቸው ለዕለት ተዕለት ህይወታቸው “ተጨማሪ” ነገር ሊወስዱ ይችላሉ።
አንጀሎ ስኮላ ለመከራ ጭብጥ የወሰናቸው ቃላት፣ ብዙ ጊዜ የሚያረጁት፣ እናም እስከ ሞት ድረስ፣ ውድ የእምነት እና የተስፋ እንቁዎች ናቸው። በዚህ የወንድሜ ጳጳስ አስተንትኖ ውስጥ፣ የሃንስ ኡርስ ቮን ባልታሳር እና ጆሴፍ ራዚንገር ስነ-መለኮት ማስተጋባትን ሰማሁ - “በጉልበቱ ላይ የሚደረግ”፣ በጸሎት እና ከጌታ ጋር በሚደረግ ውይይት።
ለዚህ ነው ቀደም ሲል እነዚህ ከካርዲናል ስኮላ "ሀሳብ እና ፍቅር" የተወለዱ ገፆች ናቸው፡ ከሀሳብ ብቻ ሳይሆን ከስሜታዊነት አንፃርም የክርስትና እምነት የሚያመለክተው ይህ ነው፡ ክርስትና ያን ያህል ምሁራዊ ድርጊት ወይም የሞራል ምርጫ ስላልሆነ ይልቁንም ለአንድ ሰው ፍቅር ነው - ክርስቶስ እኛን ሊገናኘን መጥቶ ወዳጆቻችን ሊጠራን ወሰነ።
በትክክል የእነዚህ ገፆች መደምደሚያ አንጀሎ ስኮላ ነው፣ ከኢየሱስ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ራሱን እንዴት እንደሚያዘጋጅ ከልብ የመነመነ መናዘዝ፣ የሚያጽናና እርግጠኝነት ይሰጠናል፡ ሞት የሁሉም ነገር መጨረሻ ሳይሆን የአንድ ነገር መጀመሪያ ነው። አዲስ ጅምር ነው፣ አርእስቱ በጥበብ እንደሚያጎላ፣ ምክንያቱም የዘላለም ህይወት፣ የሚወዷቸው ቀድሞውንም በምድር ላይ በእለት ተዕለት የህይወት ተግባራት ውስጥ መለማመድ የጀመሩት - የማያልቅ ነገር እየጀመረ ነው።
እናም በትክክል በዚህ ምክንያት "አዲስ" መጀመሪያ ነው፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሙሉ በሙሉ ያልኖርነውን ነገር እንኖራለን፣ ዘላለማዊነትን ማለት ነው።
እነዚህን ገፆች በእጄ በመያዝ፣ በሲስቲን ቻፕል ውስጥ የጵጵስናውን ነጭ ካባ ከለበስኩ በኋላ ያደረግኩትን ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ልደግመው እፈልጋለሁ፣ ወንድሜ አንጀሎ በታላቅ አክብሮት እና ፍቅር ለመቀበል - አሁን ሁለታችንም በ2013 ዓ.ም ከነበረን ከእድሜያችን በላይ እንበልጠን።
ቫቲካን-እ.አ.አ የካቲት 7/2025 ዓ.ም