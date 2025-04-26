ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የሕዝቡ እውነተኛ እረኛ ነበሩ ማለታቸው ተገለ
በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለቅዱስነታቸው በተደርገው የፍትዕት መስዋዕተ ቅዳሴ ላይ በድምሩ ከአምስት ሺ በላይ ካርዲናሎች፣ ጳጳሳት እና ካህናት የተሳተፉ እንደ ሆነ የተገለጸ ሲሆን የተለያዩ አገራት መሪዎችን እና ልዑካኖንች ጨምሮ ከስምንት ሺ በላይ የአገር ተወካዮች እና 200 ሺ በላይ ምዕመናን የቅዱስነታቸው የፍትዕት መስዋዕተ ቅዳሴ ላይ ተሳትፈዋል። መስዋዕተ ቅዳሴውን የመሩት የካርዲናሎች ኮሌጅ (ሕብረት) ዲን የሆኑት ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ረ እንደ ነበሩ የተገለጸ ሲሆን በወቅቱ ባደረጉት ስብከት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የሕዝቡ እውነተኛ እረኛ ነበሩ ማለታቸው ተገልጿል።
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ታዳሚዎች ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ረ በወቅቱ ያደረጉትን ስብከት ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉንን።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ መስዋዕተ ቅዳሴ ብዙ ጊዜ ባሳረጉበት እና ላለፉት አስራ ሁለት አመታት ታላላቅ መንፈሳዊ ሥነ-ሥዓቶችን በተመሩበት በዚህ ግርማ ሞገስ ባለው የቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ፣ በሟች አስከሬን ዙሪያ ሐዘን በተሞሉ ልቦች በጸሎት ተሰብስበናል። ሆኖም በእምነት እርግጠኝነት ተደግፈናል፣ ይህም የሰው ልጅ ሕልውና በመቃብር ውስጥ እንደማያበቃ፣ ነገር ግን በአብ ቤት ውስጥ፣ ፍጻሜ በሌለው የደስታ ሕይወት ውስጥ እንደሚያበቃ ያረጋግጥልናል።
በመገኘታችሁ ሁላችሁንም በካርዲናሎች ኮሌጅ (ሕብረት) ስም በአክብሮት አመሰግናለሁ። በጥልቅ ስሜት፣ ለታላቁ ቅዱስ አባታችን ያላችውን ፍቅር፣ አክብሮትና ክብር ለመግለፅ ከተለያዩ አገሮች መጥታችሁ እዚህ ለተገኛችሁ የገራት መሪዎች፣ የምንግሥት የበላይ ባለስልጣናት፣ ርዕሰ መስተዳድሮች እና ባለ ሥልጣናት ልዑካን የአክብሮት ሰላምታ እና ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ።
ከዚህ ምድር ወደ ዘላለማዊነት ማለፉቸውን ተከትሎ በቅርብ ቀናት ውስጥ የተመለከትነው የፍቅር ስሜት የርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ጥልቅ የርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አእምሮንና ልብን ምን ያህል እንደነካ ይነግረናል።
ስለ እርሳቸው ያለን የመጨረሻው ምስል፣ በእኛ ትውስታ ውስጥ ተቀርጾ የሚቀረው፣ ባለፈው እሁድ፣ የትንሳኤ እሑድ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ምንም እንኳን ከባድ የጤና ችግር ቢገጥማቸውም፣ ከቅዱስ ጴጥሮስ ባሲሊካ በረንዳ ላይ ሆነው ቡራኬያቸውን ሊሰጡን ሲፈልጉ ነው። ከዚያም ለፋሲካ ቅዳሴ የተሰበሰበውን ብዙ ሕዝብ ለመቀበል ወደዚህ አደባባይ ወረደው ነበር።
በጸሎታችን፣ አሁንም ተወዳጅ ለሆኑት ጳጳስ ነፍስ ለእግዚአብሔር አደራ እንሰጣለን፣ ይህም ታላቅ በሆነው የፍቅሩ እይታ ውስጥ ዘላለማዊ ደስታን ይሰጣቸው ዘንድ ነው።
የክርስቶስን ድምፅ በሰማንበት የወንጌል ክፍል እንደተብራራ፣ እንመራለን፣ ቅድመ ሐዋርያት የሆነውን “ጴጥሮስ ሆይ ከእነዚህ አብልጠህ ትወደኛለህን?” ሲል ጠየቀ። ጴጥሮስ “ጌታ ሆይ፣ አንተ ሁሉንም ነገር ታውቃለህ፣ እንድምወድህም አንተ ታውቃለህ!” ሲል የመለሰለት ፈጣንና እውነተኛ ነበር። ከዚያም ኢየሱስ “በጎቼን ጠብቅ” የሚል ታላቅ ተልእኮ ሰጠው። ይህ የጴጥሮስ እና ተተኪዎቹ የዘወትር ተግባር፣ በጌታችን እና በመዳኅኒታችን በክርስቶስ ፈለግ ውስጥ ያለ የፍቅር አገልግሎት ይሆናል፣ እርሱም “የሰው ልጅ ሊያገለግልና ሕይወቱን ለብዙዎች ቤዛ አድርጎ ሊሰጥ መጣ እንጂ ሊገለገል አልመጣምና” (ማር. 10፡45)።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እስከ መጨረሻው ሰዓት የአካል ድካም እና ስቃይ ቢኖራቸውም ይህንን ራስን የመስጠት መንገድ እስከ ምድራዊ ህይወታቸው የመጨረሻ ቀን ድረስ ለመከተል መርጠዋል። ለበጎቹን ስለ እነርሱ ነፍሱን እስከ መስጠት ድረስ የወደደውን የጌታውን የቸሩ እረኛ ፈለግ ተከተሉ። ይህንንም ያደረጉት በጥንካሬ እና በእርጋታ፣ ለመንጋው፣ ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ቅርብ፣ በሐዋርያው ጳውሎስ የተናገረውን የኢየሱስን ቃል በማስታወስ፣ “ከመቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው” (የሐዋርያት ሥራ 20፡35) የሚለውን ለመፈጸም ነው።
በነዲክቶስ 16ኛ ለመተካት ብፁዕ ካርዲናል በርጎሊዮ በኮንክላቭ (በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምርጫ) ላይ እ.አ.አ መጋቢት 13 ቀን 2013 ዓ.ም በተመረጡ ጊዜ፣ በኢየሱሳዊያን ማሕበር ውስጥ የብዙ ዓመታት የሃይማኖት ሕይወት ልምድ የነበራቸው እና ከሁሉም በላይ በቦነስ አይረስ ሊቀ ጳጳስ ውስጥ በሃያ አንድ ዓመታት የእረኝነት አገልግሎት የበለፀጉ ናቸው።
ፍራንችስኮስ የሚለውን ስም የርዕሰ ሊቃነ ጵጵስና ዘመናቸው መጠሪያ አድርገው ለመውሰድ የወሰኑት ውሳኔ ወዲያውኑ የአዚዚው የቅዱስ ፍራንችስኮስ መንፈስ መነሳሳትን በመፈለግ ሊቀ ጵጵስናቸውን ሊመሠርትበት የፈለጉትን የሐዋርያዊ ተግባር እቅድ እና ዘይቤ የሚያመለክት ይመስላል።
ባህሪውን እና የሐዋርያዊ ተግባሩን አመራርን ጠበቁ፣ እናም በቆራጥ ማንነታቸው፣ በቤተክርስቲያኗ አስተዳደር ላይ ወዲያውኑ የራሳቸውን አሻራ አኖሩ። ከግለሰቦችና ከሕዝብ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት መሥርቷል፣ ከሁሉም ጋር ለመቀራረብ በመጓጓት፣ በችግር ውስጥ ያሉትን በትኩረት በመከታተል፣ ራሳቸውን ያለ መመዘኛ፣ በተለይም የተገለሉ፣ ከእኛ መካከል ትንሽ ለሆኑት ሰዎች ሁሉ ክብር ሰጥቷል። እርሳቸው ለሁሉም ክፍት ልብ የነበራቸው በሕዝቡ መካከል የኖሩ ጳጳስ ነበሩ። እንዲሁም የዘመኑን ምልክቶች እና መንፈስ ቅዱስ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ምን እንደሚያነቃ የሚያውቁ ጳጳስ ነበሩ።
በባህሪያቸው መዝገበ-ቃላት እና ቋንቋ፣ በምስሎች እና በዘይቤዎች የበለፀጉ፣ የዘመናችንን ችግሮች በወንጌል ጥበብ ለመግለጥ ሁልጊዜ የፈለጉ ጳጳስ ነበሩ። ይህን ያደረጉት በእምነት ብርሃን የሚመራ ምላሽ በመስጠት እና ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በነበሩት ተግዳሮቶች እና ቅራኔዎች ውስጥ እንደ ክርስቲያኖች እንድንኖር በማበረታታት “የዘመናት ለውጥ” ብለው ሊገልጹት ይወዱ ነበር።
እርሳቸው ታላቅ ድንገተኛ እና ለሁሉም ሰው፣ ከቤተክርስቲያን የራቁትንም ሳይቀር መደበኛ ያልሆነ የአነጋገር መንገድ ነበራቸው።
በሰዎች ሞቅ ያለ አቀራረብ የበለጸጉ እና ለዛሬው ፈተናዎች ጥልቅ ስሜት የሚሰማቸው፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በእውነት የዚህን የሉላዊነት ጊዜ ጭንቀትን፣ መከራን እና ተስፋዎችን አጋርተዋል። ቀጥተኛ እና ፈጣን በሆነ መንገድ የሰዎችን ልብ ሊነካ የሚችል መልእክት በማስተማር በማጽናናት እና በማበረታታት የጵጵስና ዘመናቸውን አሳልፏል።
የእንኳን ደህና መጣችሁ እና የማዳመጥ ችሎታቸው ከዛሬው ስሜታዊነት ጋር ከሚስማማ ባህሪ ጋር ተዳምሮ ልቦችን ነክቷል እናም የሞራል እና የመንፈሳዊ ስሜቶችን እንደገና ለማንቃት ፈልገው ነበር።
ወንጌላዊነት የጵጵስናቸው መሪ መርህ ነበር። ግልጽ በሆነ ሚስዮናዊ ራዕይ፣ የወንጌልን ደስታ አሰራጭቷል፣ እርሳቸውም የመጀመሪያ ሐዋርያዊ ማሳሰቢያቸው በላቲን ቋንቋ "Evangelii gaudium" (የወንጌል ደስታ) የተሰኘ ርዕስ ያለው ነበር። ለእግዚአብሔር አደራ የሚሉ ሁሉ በልበ ሙሉነት እና በተስፋ የሚሞላ ደስታ ነው።
የተልእኮው መሪነት ቤተክርስቲያን የሁሉም ቤት እንደሆነች፣ በሯ ሁል ጊዜ ክፍት የሆነ ቤት እንደሆነች ማመን ነው። ብዙ ጊዜ ከቆሰሉበት ጦርነት በኋላ የቤተክርስቲያንን ምስል እንደ "የሜዳ ላይ ሆስፒታል" ይጠቀሙ ነበር፣ የሰዎችን ችግር እና የወቅቱን ዓለም የሚበጣጠስ ታላቅ ጭንቀት ለመንከባከብ የወሰነች ቤተክርስቲያን፣ እምነታቸው ወይም ሁኔታቸው ምንም ይሁን ምን ለሁሉም ሰው ክፍት የሆነች እና ቁስላቸውን መፈወስ የምትችል ቤተክርስቲያን ይመኙ ነበር።
ለስደተኞች እና ለተፈናቀሉ ሰዎች የሰጡት ምልክት እና ማሳሰቢያ ለቁጥር የሚያታክቱ ናቸው። ድሆችን በመወከል እንዲሰራ የርሳቸው ፍላጎት የማያቋርጥ ነበር።
የርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የመጀመሪያ ጉዞ ወደ ላምፔዱዛ፣ የስደትን አሳዛኝ ሁኔታ ወደምያመለክትበት ደሴት፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በባህር ላይ ሰጥመው መሞታቸው የተገለጸበት ቦታ መሄዳቸው ጠቃሚ ነው። በተመሳሳይ መልኩ ወደ ሌስቦስ ጉዞ ከኤኩመኒካል ፓትርያርክ እና የአቴንስ ሊቀ ጳጳስ ጋር እንዲሁም ወደ ሜክሲኮ ባደረጉት ጉዞ በሜክሲኮ እና በዩናይትድ ስቴትስ ድንበር ላይ የቅዳሴ ሥነ ሥርዓት መርተው ነበር።
ከ47ቱ አድካሚ ሐዋርያዊ ጉዞዎች መካከል እ.አ.አ በ2021 ዓ.ም ወደ ኢራቅ ያደረጉት ሐዋርያዊ ጉዞ ሲሆን፣ ማንኛውንም አደጋ በመቃወም፣ በተለይ የማይረሳ ሆኖ ይቆያል። ያ አስቸጋሪ ሐዋርያዊ ጉዞ በአይ ኤስ ኢሰብአዊ ድርጊት ብዙ መከራ ለደረሰበት የኢራቅ ሕዝብ ግልጽ የሆነ ቁስል ላይ የፈነዳ ነበር። እንዲሁም ለሃይማኖታዊ ውይይት አስፈላጊ ጉዞ ነበር፣ ሌላው የሐዋርያዊ ተግባራቸው ጉልህ ገጽታ ነበር። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ እ.አ.አ በ2024 ዓ.ም ባደረጉት ሐዋርያዊ ጉዞ በእስያ-ውቅያኖስ ወደሚገኙ አራት አገሮች “ከዓለም ዳርቻ ሁሉ” ላይ ደርሰዋል።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ሁል ጊዜ የምሕረት ወንጌልን በማዕከሉ አስቀምጠው እግዚአብሔር እኛን ይቅር ለማለት እንደማይታክት ደጋግመው አጽንኦት ሰጥተው ተናግረው ነበር። ይቅርታ ጠይቆ ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚመለስ ሰው ሁኔታው ምንም ይሁን ምን እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ይቅር ይለዋል።
ምሕረት “የወንጌል ልብ” መሆኑን ለማጉላት ልዩ የምሕረት ኢዮቤልዩ እንዲከበር ጠይቋል።
ምህረት እና የወንጌል ደስታ ለርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ሁለት ቁልፍ ቃላት ናቸው። “ተጠቅሞ የመጣል ባህል” ከተባለው በተቃራኒ ስለመገናኘትና የመተሳሰብ ባህልን ተናግሯል። የወንድማማችነት ጭብጥ በቅዱስ መንበረ ጵጵስናቸው ዘመን ውስጥ በድምፅ ተሞልቷል። "ፍራቴሊ ቱቲ" በተሰኘው ጳጳሳዊ መልእክታቸው፣ ሁላችንም በሰማያት ያለው የአንድ አባት ልጆች ስለሆንን የወንድማማችነት ምኞትን ለማደስ ፈልገው ነበር። ብዙውን ጊዜ ሁላችንም የአንድ ሰብዓዊ ቤተሰብ መሆናችንን በኃይል ያስታውሰናል።
እ.ኤ.አ. በ2019፣ ወደ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ባደርጉት ሐዋርያዊ ጉዞ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የሰብዓዊ ወንድማማችነት ለዓለም ሰላም እና አብሮ መኖርን የሚመለከት ሰነድ ፈርመዋል፣ ይህም የእግዚአብሔርን የጋራ አባትነት አስታውሰዋል።
በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ ወንዶች እና ሴቶች ንግግር ሲያደርጉ፣ በላቲን ቋንቋ "ላውዳቶ ሲ" (ውዳሴ ለአንተ ይሁን) በተሰኘው ጳጳሳዊ መልእክትቻው ወደ ተግባራችን ዞር ብለዋል፣ ለጋራ ቤታችን የጋራ ኃላፊነት ሲሰጡ፣ “ማንም ብቻውን የዳነ የለም” ብሏል።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተቀሰቀሱት ጦርነቶች፣ ኢሰብአዊ ተግባራት የተነሳ ድንጋጤዎቻቸው እና ስፍር ቁጥር በሌላቸው ሞትና ውድመት እየተጋፈጡ፣ ሰላምን በመማጸን እና መፍትሄዎችን ለማግኘት ምክንያታዊ እና እውነተኛ ድርድር እንዲደረግ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ጦርነት የሰዎችን ሞት እና ቤቶችን፣ ሆስፒታሎችን እና ትምህርት ቤቶችን መውደም ያስከትላል ብሏል። ጦርነት ሁል ጊዜ አለምን ከዚህ በፊት ከነበረው የባሰ የወደመ ያደርገዋል፣ ጦርነት ሁልጊዜም ሁሉንም ሰው የሚያሰቃይ እና አሳዛኝ ሽንፈት ነው ብለው ተናግረዋል።
"ግንቦችን ሳይሆን ድልድይ ሥሩ" የሚለው ምክር ብዙ ጊዜ ደጋግመው የተናገሩ ሲሆን የሐዋርያው ጴጥሮስ ተተኪ ሆኖ ያቀረቡት የእምነት አገልግሎት ሁል ጊዜ ከሰዎች ሁሉ አገልግሎት ጋር የተያያዘ ነው።
ከመላው ክርስትና ጋር በመንፈስ አንድ ሆነን እግዚአብሔር ወደ ፍቅሩ ታላቅነት እንዲቀበላቸው ለርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ለመጸለይ በብዛት ተገኝተናል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ንግግራቸውን እና ስብሰባዎቻቸውን ሲያጠቃልሉ “ለእኔ መጸለይን አትርሱ” በማለት ነበር።
ውድ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ፣ አሁን እርሶ እንዲጸልዩልን እንጠይቃለን። ባለፈው እሁድ ከዚህ ባዚሊካ ሰገንት ላይ ሆነው ከሁሉም የእግዚአብሔር ሰዎች ጋር በመጨረሻው እቅፍ እንዳደረጉ ቤተክርስቲያንን ይባርኩ ፣ ሮምን ይባርኩ ፣ እና መላውን ዓለም ከሰማይ ይባርኩ ፣ ነገር ግን እውነትን በቅን ልቦና የሚፈልግ እና የተስፋ ችቦ የሚይዝ የሰው ልጅንም ይቀበሉ።