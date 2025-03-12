የርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ድምጽ
ዘንድሮ፣ ለአንድ ወር ለሚጠጋ ጊዜ በጂሜሊ ሆስፒታል አስረኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው የሆስፒታል ክፍላቸው ውስጥ ለቆዩት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እዚያው ሆነው ጳጳስ የሆኑበትን 12ኛውን አመት ያከብራሉ። የቅርብ ጊዜዎቹ የሕክምና ውጤቶች የምያወጧቸው ዜናዎች አበረታች ናቸው፣ የእርሳቸው የጤና ሁኔታ እየተሻሻለ በመምጣቱ በቅርቡ ወደ ቫቲካን ሊመለሱ እንደሚችል ተስፋ እናደርጋለን። አሁንም፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በዚህ ወቅት እያጋጠሟቸው ያሉት ነገሮች ይህን የጵጵስና ሹመት የጀመሩበትን አመታዊ በዓል እጅግ ያልተለመደ ያደርገዋል። የርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራችስኮስ ረጅሙን የአህጉር አቀፍ ጉዞ (ወደ ኢንዶኔዥያ፣ ፓፑዋ ኒው ጊኒ፣ ቲሞር ሌስቴ እና ሲንጋፖር) ባለፈው አመት ያደረጉበት ዓመት ነው። በሲኖዶስ ላይ የሲኖዶስ መደምደሚያ፣ እና የኢዮቤልዩ በዓልን ባርከው ያሰጀመሩት፣ የቅዱሱ በር መከፈቱን ይህ አጭር ጽሑፍ ይመሰክራል። የቅዱስ ጴጥሮስ ተተኪ በበሽተኞች መካከል ታመው ሳሉ በመከራ እየተሰቃዩ ስለ ሰላም ሲጸልዩ በብዙ የዓለም ሰዎች ጸሎት ታጅበው ነው። በእነዚህ አሥራ ሁለት ዓመታት ውስጥ “እባካችሁ ስለ እኔ መጸለይን አትርሱ” ከሚለው ቃል ውጭ ስብሰባን፣ የጠቅላላ የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮን ወይም የመልአከ እግዚአብሔርን ጸሎት የማያውቁ ሰዎች እንኳን ዛሬ ለእራሳቸው በጥልቅ የሚጨነቁ መዕማናን እና ኢማኞች ሳይቀሩ እርሳቸውን ያስታውሳሉ።
አሁን የቤተክርስቲያንን ተፈጥሮ እና የሮማ ኤጲስ ቆጶስ ተልእኮ የምናስብበት ጊዜ ነው፣ ይህም ከአንድ መድብለ ኢንተርናሽናል ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስኪያጅ የተለየ ነው። ከአሥራ ሁለት ዓመታት በፊት፣ በወቅቱ የነበሩት ካርዲናል ቤርጎሊዮ ለጠቅላላ ጉባኤዎች ንግግር አድርገዋል፣ የሄንሪ ደ ሉባክን አስተያየት በመጥቀስ፣ ቤተ ክርስቲያን ልትደርስበት የምትችለው “ከፉ ክፋት” “መንፈሳዊ ዓለማዊነት” ነው፡- “የራሷ ብርሃን እንዳላት የምታምን ቤተ ክርስቲያን አደጋ፣ በራሷ ጥንካሬ፣ የራሷ ስልቶች፣ የራሷ ቅልጥፍና፣ እና “ከእንግዲህ ውጤታማ ለመሆን አትችልም” የሚሉ አስተሳሰቦች መሆናቸውን ገልጸው ነበር። የሌላውን ብርሃን በማንፀባረቅ ፣ “ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም” ባለው ጸጋ ብቻ መኖር እና መተግበር አልቀረም።
እነዚህን ቃላት በድጋሚ በማስታወስ፣ ዛሬ፣ በጂሜሊ ሆስፒታል አስረኛ ፎቅ መስኮቶች በፍቅር እና በተስፋ እንመለከታለን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስን አሁንም ለደከመው የቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ በመቁጠሪያ ጸሎት ወቅት በቅርብ ቀናት ውስጥ ለተቀላቀለው ለዚህ ደካማ ድምጽ እናመሰግናለን - ሰላምን የሚለምን እና ጦርነትን ሳይሆን ውይይትን ይደግፋሉ። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ መልካም አመታዊ በዓል፣ ይሁንሎት! አሁንም ድምጾን መስማት በጣም እንፈልጋለን።