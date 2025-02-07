የር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ የተልእኮ ቀን መልእክት፡ ጸሎት 'የተስፋ ብርሃን' ሕያው እንዲሆን ያደርጋል የተሰኘው ነው!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እንዳሉት ጸሎት "የመጀመሪያው የሚስዮናውያን ተግባር" ብቻ ሳይሆን "በውስጣችን የበራውን የእግዚአብሔርን የተስፋ ብልጭታ ለመጠበቅ..." ቁልፍ ሚና የሚጫወትና በሕይወታችን ውስጥ እጅግ አስፈላጊው ነገር ነው ብለዋል።
ቅዱስ አባታችን ይህንን አጽናኝ ማሳሰቢያ እ.አ.አ ለ2025 ዓ.ም በቅድስት መንበር ኅትመት ጽ/ቤት በተለያዩ ቋንቋዎች ከታተመው የዓለም የተልእኮ ቀን መልዕክታቸው ነው። ቤተክርስቲያን እ.አ.አ በሚቀጥለው ጥቅምት 19/2025 ዓ.ም 99 ኛውን የአለም የተልዕኮ ቀን ታከብራለች።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ መልእክታቸውን የጀመሩት የዘንድሮው የዓለም የሚሲዮን ወይም የተልዕኮ ቀን “ተስፋ” መሆኑን በማስታወስ፣ በዚህም ምክንያት፣ “በሕዝቦች ሁሉ መካከል የተስፋ ሚስዮናውያን” የሚለውን መሪ ቃል መርጠዋል።
በዚህ አውድ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስለ ክርስቲያናዊ ሚስዮናዊ ማንነታችን ሦስት ገፅታዎች ከማሰላሰላቸው በፊት ቀኑ የጸጋ ጊዜ እንዲሆን ምኞታቸውን ገልጸዋል።
የእሱን ፈለግ ለመከተል ተነሳሳ
በመጀመሪያ የጌታን ፈለግ በመከተል ላይ በማሰላሰል፣ “እኛም እንድንኖር እግዚአብሔር በሰጠን ስፍራና ሁኔታ ሁሉ የሁሉም የተስፋ መልእክተኞች እንድንሆን የጌታ ኢየሱስን ፈለግ ለመከተል እንነሳሳ" ያሉ ሲሆን በመቀጠልም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ "ክርስቲያኖች፣ ተሸካሚዎች እና በሁሉም ህዝቦች መካከል ተስፋ ፈጣሪዎች" የሚሉትን ቃላት መርምረዋል።
“ጌታን ክርስቶስን በመከተል፣ ክርስቲያኖች የሚያገኟቸውን ሰዎች የሚያጋጥሟቸውን ተጨባጭ የሕይወት ሁኔታዎች በማካፈል የምሥራቹን ቃል እንዲሰጡ ተጠርተዋል፣ በዚህም ተስፋ ሰጪዎችና ገንቢዎች” እንዲሆኑ ተጠርተዋል በማለት አሳስቧል።
“የጌታን ጥሪ በመከተል፣ በክርስቶስ ያለውን የእግዚአብሔርን ፍቅር ለማሳወቅ ወደ ሌሎች አሕዛብ ሄዳችኋል።
"ስለዚህ ተግባራችሁ ከልብ አመሰግንሃለሁ! ሕይወታችሁ 'ደቀ መዛሙርቱን ሁሉ እንዲሰብኩ ላከላቸው' ለሚለው ለክርስቶስ ትእዛዝ ግልጽ ምላሽ ነው" በማለት በመልእክታቸው የገለጹት ቅዱስነታቸው ለዚህ ተግባራችሁ "ከልብ አመሰግንሃለሁ! ሕይወታችሁ 'ደቀ መዛሙርቱን ለሰዎች ሁሉ እንዲሰብኩ ላከ' ለሚለው ከሙታን ለተነሣው ክርስቶስ ትእዛዝ ግልጽ ምላሽ ነው” ብለዋል።
የአዲሱን ሰብአዊነት አራማጆች
በዚህ መንገድ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በመንፈስ ኃይልና በዕለት ተዕለት ጥረት፣ “ከሕዝብ ሁሉ ጋር ሚስዮናውያንና በጌታ ኢየሱስ ለተሰጠን ታላቅ ተስፋ ምስክሮች” እንዲሆኑ የተጠመቁ ክርስቲያኖች “ሁሉን አቀፍ ጥሪ” ምልክቶች መሆናቸውን ገልጸዋል።
በዚህ ታላቅ ተስፋ የተገፋፉ፣ የክርስቲያን ማህበረሰብ “በበለጸጉት” አካባቢዎች የሰው ልጅ ቀውስ አሳሳቢ ምልክቶች በሚያሳዩበት በዚህ ዓለም ውስጥ “በብዙ ግራ መጋባት፣ ብቸኝነት እና ለአረጋውያን ፍላጎት ግድየለሽነት ማሳየት እና የተቸገሩ ጎረቤቶቻችንን ለመርዳት ጥረት ለማድረግ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የተመሰከረላቸው" ማሕበረሰብ ውስጥ የአዲሱ ሰብአዊ ፍጡር ጠባቂዎች ሊሆኑ ይችላሉ ብሏል።
በቴክኖሎጂ የላቁ አገሮች ውስጥ፣ “መቀራረብ” እየጠፋ መሆኑን መመልከታችንን ቀጥለናል" ያሉት ቅዱስነታቸው ሁላችንም እርስ በርሳችን የተገናኘን ነን፣ ነገር ግን ዝምድና የለንም። ለውጤታማነት መጨነቅ እና ለቁሳዊ ነገሮች እና ምኞቶች ያለን ቁርኝት እራሳችንን ብቻ እንድናስብ እና ምቀኝነት እንዲስፋፋ እያደረገ ነው" ብለዋል።
በማህበረሰቡ ሕይወት ውስጥ ሊለመድ የሚገባው ቅዱስ ወንጌል ወደ “ሙሉ፣ ጤናማ፣ የተዋጁ የሰው ልጆች” ሊመልሰን ይችላል" ያሉ ሲሆን በዚህ ምክንያት፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ታማኝ የሆኑ ሁሉ ለድሆች፣ ለደካሞች፣ ለአረጋውያን እና ለተገለሉ ልዩ ትኩረት እንዲሰጡ እና ይህንንም "በእግዚአብሔር 'የቅርብነት፣ ርኅራኄ እና ምሕረት' ዓይነት እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል።
በፋሲካ መንፈሳዊነት የታደሰ
በመጨረሻም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ወደ ሦስተኛው ገጽታ "የተስፋን ተልዕኮ ማደስ" ወደ ተሰኘው ሐሳብ መልእክታቸውን አዙረዋል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ “በዛሬው የተስፋ ተልእኮ አጣዳፊነት እየተጋፈጡ፣ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መጀመሪያ የተጠሩት እንዴት የተስፋ “እደ ጥበብ ባለሙያዎች” መሆን እንደሚችሉ እና ብዙውን ጊዜ ትኩረቱን የሚከፋፍል እና ደስተኛ ያልሆነውን የሰው ልጅ እንዴት መመለስ እንደሚችሉ እንዲያውቁ ነው የተጠራነው" ብለዋል።
የተስፋ ሰባኪዎች፣ ቅዱስ አባታችን ደግመው ሲናገሩ፣ “በጸሎት መንፈስ የተሞሉ ወንዶችና ሴቶች ናቸው፣ ተስፋ የሚያደርግ ሰው የሚጸልይ ነውና" ያሉ ሲሆን “ጸሎት ዋነኛው የሚስዮናውያን ተግባር እንደሆነና ‘የመጀመሪያው የተስፋ ጥንካሬ’ መሆኑን አንርሳ” ሲሉ ጠበቅ አድርገው ተናግሯል።
“ጸሎት ዋነኛው የሚስዮናውያን እንቅስቃሴና ‘የመጀመሪያው የተስፋ ጥንካሬ’ መሆኑን መዘንጋት የለብንም”
ያሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ይህንን በአእምሯቸው በመያዝ፣ “ከጸሎት ጀምሮ የተስፋን ተልእኮ እንዲያድሱ፣ በተለይም በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሠረተ ጸሎትና በተለይም በመዝሙረ ዳዊት፣ ያ ታላቅ የጸሎት መዝሙር አቀናባሪው መንፈስ ቅዱስ ነው” በማለት አሳስበዋል።
በጸሎት የተስፋ ብልጭታ እንዲኖር ማድረግ
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ “በጸሎት በውስጣችን ያለውን የተስፋ ብልጭታ በሕይወት እንኖራለን፣ ስለዚህም በዙሪያችን ያሉትን ሰዎች ሁሉ የሚያበራና የሚያሞቅ፣ ጸሎት ራሱ በሚያነሳሳው ተጨባጭ ተግባራት እና ምልክቶች አማካኝነት ታላቅ እሳት እንዲሆን እናደርጋለን" ያሉ ሲሆን ወንጌልን መስበክ ሁሌም እንደ ክርስቲያናዊ ተስፋ ሁሉ የጋራ ሂደት ነው ሲሉ አሳስቧል። “ይህ ሂደት በመጀመሪያ የወንጌል ስብከት እና በጥምቀት ብቻ የሚያበቃ አይደለም፣ ነገር ግን የክርስቲያን ማህበረሰቦችን በማነጽ እያንዳንዱ የተጠመቁ ክርስቲያኖች በወንጌል መንገድ እየታጀቡ ይቀጥላሉ” ሲሉ አብራርቷል።
ጸሎት እና ተግባር
የሚስዮናዊነት ተግባር መጸለይን እና እንደ ማህበረሰብ መስራትን እንደሚጠይቅ አስምረውበታል።
ስለዚህም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ “ሁላችሁም ሕጻናት፣ ወጣቶች፣ ጎልማሶችና አረጋውያን በሕይወታችሁና በጸሎትችሁ፣ በመሥዋዕታችሁና በበጎ አድራጎታችሁ በማኅበረ ቅዱሳን የጋራ የወንጌል ተልእኮ ንቁ ተሳትፎ እንድታደርጉ አሳስባለሁ" ያሉ ሲሆን በመጨረሻም፣ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ምእመናን ሁሉ ወደ ተስፋችን የክርስቶስ እናት ወደ ማርያም ዘወር እንዲሉ ያሳሰቡ ሲሆን ይህም ኢዮቤልዩ ከሚቀጥሉት ዓመታት ጋር አደራ እንድንሰጥ በማሳሰብ ነው" ካሉ በኋላ ቅዱስነታቸው መልእክታቸውን አጠናቀዋል።