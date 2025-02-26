ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ የሰው ሰራሽ አብርኾት ላይ ኃላፊነት ቁልፍ ተግባር መሆኑን ገለጹ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
AI ስንጠቀም ወይም ስንቀርፅ፣ ኃላፊነታችንን እንደምንጠብቅ መዘንጋት የለብንም ያሉት ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በሊማ ፔሩ እ.አ.አ ከየካቲት 25 እስከ 27/2025 ዓ.ም በሚካሄደው አራተኛው የላቲን አሜሪካ ኮንፈረንስ ላይ ባስተላለፉት መልእክት የገጹሱ ሲሆን 'ሰው ሰራሽ አብርኾት እና ጾታዊ ጥቃት፡ ለመከላከል የገጠመን አዲሱ ተግዳሮት' በሚል መሪ ቃል በሴፕሮም እና ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ላይ የሚደረሰውን ጥቃት ለመከላከል በተቋቋመው ጳጳሳዊ ኮሚቴ ባዘጋጁት ኮንፈረንስ ላይ ለተሳተፉት ተሳታፊዎች ባስተላለፉት መልእክት ይህን አጽንዖት ሰጥተው ገልጸዋል።
እ.አ.አ በጥር 13/2025 ዓ.ም በተፈረመው መልእክት ላይ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በኮንግረሱ ላይ የሚሳተፉትን ሁሉ ለመቀላቀል እንደሚፈልጉ ገልጸው ነበር።
“ይህን መቅሰፍት ከህብረተሰቡ ለማጥፋት የታለመውን ጥረት ሁሉ እንዲቀጥል እና በተለይም እናንተ እያስተዋወቃችሁት ያለውን ተነሳሽነት እና ሊያፈራ የታሰበውን ፍሬ ለመባረክ እግዚአብሔርን እለምናለሁ” ሲሉ አፅንኦት ሰጥው በመልእክታቸው ቅዱስነታቸው ገልጸዋል።
AI በይነመረቡን አብዮት።
“አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ” የሚል መሪ ቃል መምረጣቸውን በማስታወስ፣ “እንደ ሱናሚ”፣ “በኢንተርኔት ላይ በየጊዜው እየተሻሻለ የመጣውን እውነታ አብዮት አድርጓል” ብለዋል።
"ለአንድ አዛውንት ቄስ የእነዚህን ርእሶች ቴክኒካል ክፍሎች ለመረዳት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፣ እናም በዚህ ትይዩ አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ድህረ ገፅ ብለን በምንጠራው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ በእያንዳንዱ እድገት ላይ ወቅታዊ መረጃ ማግኘት አስቸጋሪ ነው፣ ነገር ግን እውነት - እውነት- ከእውነተኛ ትርጉም ጋር ያለው እውነት - ኢየሱስ ክርስቶስ ነው" ሲሉ በመልእክታቸው የገለጹ ሲሆን "ሁልጊዜ ጠቃሚ ሆኖ ይቆያል፣ ስለዚህም እራሱን እንደ አዲስ በሚያቀርበው በማንኛውም ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለማሰላሰል ያገለግላል" ብለዋል።
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን በሚመለከት ሊነሱ ከሚችሉት በርካታ ጉዳዮች መካከል፣ በውይይታቸውም ስልታዊ በሆነ መንገድ እንደሚፈቱ አምነዋል።
ኃላፊነቱ 'የእኛ' ነው
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን በተመለከተ፣ “ያልተገደበ መብት" አለ፣ እሱም፣ “አዲስ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ልክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ከማየት፣ ከማስተላለፍ ወይም ከመሰብሰብ አልፎ ‘አዲስ’ ሰው ሰራሽ ይዘት ለመፍጠር” የሚደርግ እንቅስቃሴ አለ ያሉት ቅዱስነታቸው “እነዚህን ቁሳቁሶች በገዛ እጃችን አለማምረታችን አሳፋሪ ነገር ‘የምንሠራው’ እኛ አይደለንም—ሰውን ማጥቃት፣ ምስል መስረቅ፣ የሌላ ሰውን ሐሳብ ወይም ሐሳብ በመጠቀም ወይም የግል መሆን ያለበትን ነገር ማጋለጥ የሚል የውሸት ቅዠት ሊፈጥር ይችላል” ብሏል።
“ይህ ግን እውነት አይደለም” በማለት አስጠንቅቋል፣ “ማሽኑ ትእዛዛችንን ይከተላል፤ ይሰራል ነገር ግን በራሱ አይወስንም - ይህን ለማድረግ ፕሮግራም ካልተያዘ በስተቀር ያሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ የ AI አደጋዎችን መገንዘባችን ኃይለኛ መኪና በምንነዳበት ጊዜ ከሚያስከትላቸው አደጋዎች ጋር አነጻጽረውታል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በራሳቸው ኃላፊነት ማዕቀፍ ውስጥ ሁለቱም የዚህ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች እና ንድፍ አውጪዎች "ደህንነታቸውን ማረጋገጥ ያለባቸው" "ተጠያቂ መሆን አለባቸው" ሲሉ አሳስበዋል።
ከዚህ አንጻር፣ ቅዱስ አባታችን እንዳሉት ቅዱሳት መጻሕፍት ለእነዚህ ተግዳሮቶች ምላሽ ለመስጠት ይመሩናል።
አንደኛ፣ ይህን ማድረግ እንደሚቻል፣ “ስለ ጉዳቱ ግንዛቤ እንዲፈጠር ለእግዚአብሔርና ወደ እርሱ ለሚጮኹ ተጎጂዎች ድምፅ በመስጠት”፣ “ሁለተኛው”፣ “ቴክኖሎጂን እንደ ሰበብ በመጠቀም ኅሊናችንን ለማስታገስ የሚደረገውን ውሸት በማጋለጥ፣ ጎጂ ወይም የወንጀል አጠቃቀሙን ለመከላከል ግለሰቦች፣ የቴክኖሎጂ ዲዛይነሮችና ባለ ሥልጣናት ግልጽ፣ ተጨባጭና ተፈጻሚነት ያለው ደንብ እንዲያወጡ አሳስቧል።
በመጨረሻም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ኢየሱስ የኮንግረሱን ተሳታፊዎች እንዲባርክ፣ ማርያም እንድትከተላቸው እና ጸሎታቸውን በመጠየቅ መልእክታቸውን አጠናቀዋል።