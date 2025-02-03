ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት፡- “ከሕፃናት ሕይወት የበለጠ ዋጋ ያለው ነገር ምንም የለም" ማለታቸው ተገለጸ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
"ከሕፃናት ሕይወት የሚበልጥ ዋጋ ያለው ምንም ነገር የለም" ያሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በቫቲካን በተካሄደው የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ የሕፃናት መብቶች ጉባኤ ላይ በቫቲካን ተሰብስበው ንግግር ባደረጉበት ወቅት፣ በግጭት፣ በድህነት፣ በስደት እና በጦርነት ላይ ያሉ ሕፃናትን ውርጃና ቸልተኝነትን ጨምሮ፣ ሕፃናትን ከጥቃት ለመከላከል ያላቸውን ልባዊ ተማጽኖ በድጋሚ ገልጸዋል። በአስቸኳይ እነሱን ማዳመጥ ያስፈልጋል ብለዋል።
"ውደዷቸው እና ጠብቋቸው" በሚል መሪ ቃል ከአለም ዙሪያ የተውጣጡ ተወያዮች ህጻናትን ከጥቃት እና ብዝበዛ ስለመጠበቅ፣ የሀብት አቅርቦት፣ የትምህርት እና የጤና ተደራሽነት እና የቤተሰብ መብቶች ዙሪያ እየተወያዩ ይገኛሉ።
የጦርነት ሰለባ የሆኑ ሕፃናት
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ባደረጉት ንግግር በዓለም አቀፍ ደረጃ ህጻናት የሚያጋጥሟቸውን ትግሎች አጉልተው ገልጸው፣ ዓለም አቀፋዊ እድገት ቢኖርም ብዙ ሕጻናት በድህነት፣ በጦርነት፣ በትምህርት እጦት፣ በፍትህ እጦት እና በብዝበዛ እንደሚሰቃዩ አጽንኦት ሰጥተዋል አሳስበዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በተለይ በጦርነት እና በድህነት በተጎዱ ክልሎች ያሉ ህጻናት አስከፊ ሁኔታዎች ላይ ትኩረት ሰጥተዋል፣ ነገር ግን በበለጸጉ ማህበረሰቦች ውስጥ እንኳን ህጻናት እንደ የአእምሮ ጤና እክል፣ ብጥብጥ እና ማህበራዊ መገለል ያሉ ተጋላጭነቶች እንደሚገጥሟቸው አሳስበዋል።
“ከባለፉት ጊዜያት በተለየ መልኩ ትምህርት ቤቶችና የጤና አገልግሎቶች በብዙ ችግሮች የተፈተኑ ሕፃናትን፣ የተጨነቁ ወይም የቆዘሙ ወጣቶችን እና በጉርምስና ዕድሜ ላይ የሚገኙ ወጣቶችን ወደ ጠብ ወይም ራስን መጉዳት ይሳባሉ። በተጨማሪም፣ የውጤታማነት ባሕል ልጅነት ራሱን እንደ እርጅና፣ እንደ የሕልውና “ዳር” አድርጎ ይመለከታል ብለዋል።
ተስፋን የሚያሳዩ ወጣቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ በተስፋ መቁረጥ እና ለወደፊቱ ብሩህ ተስፋ ማጣት እየታገሉ መሆናቸውን ተመልክቷል። ይህ፣ “አሳዛኝ እና አሳሳቢ ነው” ብሏል።
በጣም አሳሳቢ ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ ጦርነት በልጆች ላይ የሚኖረው ቀጥተኛ ተጽእኖ ነው። "ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በየቀኑ ማለት ይቻላል በአሳዛኝ ሁኔታ ያየነው ማለትም በቦምብ ድብደባ የሚሞቱ ህፃናት፣ ለስልጣን ጣዖታት፣ ርዕዮተ ዓለም እና ለብሄራዊ ጥቅም ሲባል መስዋዕትነት የሚከፍሉ ህጻናት ጉዳይ ተቀባይነት የላቸውም" ብሏል።
ስደተኛ እና የተፈናቀሉ ህጻናት
ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሕጻናት በባህር ላይ፣ በረሃ ውስጥ ሲሞቱ፣ ወይም በተስፋ መቁረጥ ስሜት በተገፋፉ አደገኛ ጉዞዎች ላይ እያሉ፣ የወጣት ስደተኞችን ሕይወት መጥፋት በድጋሚ ቅዱስነታቸው የተቃወሙ ሲሆን ይህ ደግሞ “ተቀባይነት የለውም፡- “በልጅነት መካድ የኢኮኖሚውን ሥርዓት ስህተት፣ የጦርነቶችን ወንጀለኛነት፣ በቂ ሕክምናና ትምህርት አለማግኘትን የሚያወግዝ ጸጥ ያለ ጩኸት ነው” በማለት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ እነዚህን አሳዛኝ ሁኔታዎች እንዳንዘነጋ አስጠንቅቀዋል። በሰው ልብ ውስጥ መልካም የሆነውን ነገር ማጣት፣ ምሕረትና ርኅራኄ እንዲሰፍን ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አጽኖት ሰጥተው ገልጸዋል።
የሕጻናት ባርነት፣ ሕገወጥ ዝውውርና እንግልት መቅሰፍቶች
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በመቀጠል የተፈናቀሉ ሕፃናትን ስቃይ በማስታወስ፣ አስገራሚ አኃዛዊ መረጃዎችን በማሳየት፡ ከ40 ሚሊዮን በላይ ሕፃናት በግጭት የተፈናቀሉ እና 100 ሚሊዮን ቤት አልባ ናቸው ያሉ ሲሆን በተጨማሪም 160 ሚሊዮን ህጻናት የነዚህ ኢፍትሃዊ ድርጊቶች ሰለባ መሆናቸውን ልብ አንጠልጣይ እውነታ በመጥቀስ በልጆች ባርነት፣ በግዳጅ የጉልበት ብዝበዛ፣ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ በደል እና የልጅነት ጋብቻ አሥከፊ ደረጃ ላይ መድረሱን ቅዱስነታቸው ገልጸዋል።
"የማይታዩ" ልጆች
በተጨማሪም በወሊድ ጊዜ ያልተመዘገቡ 150 ሚሊዮን “የማይታዩ” ሕፃናትን ትኩረት ስቧል፣ ይህም ሕጋዊ ማንነታቸው ባለመኖሩ ለጥቃትና ለብዝበዛ እንዲጋለጡ አድርጓቸዋል፡- “ይህ አጃቢ የሌላቸው ታዳጊዎች ክስተት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረና አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል” ሲሉ ጉዳዩን በመጥቀስ ተናግሯል። ከምያንማር የሸሹ የሮሂንጊያ ልጆች በምሳሌነት ገልጸዋል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳቱ “በጦርነት የኖሩ አረጋውያን እንደነገሩን በሚያሳዝን ሁኔታ በጦርነት ጊዜ በልጆች ላይ የሚደርሰው የጭቆና ታሪክ ያለማቋረጥ ይደገማል” ብለዋል። “በተጨማሪም ዛሬ በዓመፅ፣ በብዝበዛ ወይም በፍትህ እጦት የሚኖሩትን ልጆች ማዳመጥ ለጦርነት ያለንን አሉታዊ አመለካከት ያጠናክርልናል” ሲሉ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ተናግረዋል።
በተጠቅሞ መጣል ባህል የተቀጣጠለው ጨካኝ የውርጃ ተግባር
በተለይ የንግግራቸው ጠንከር ያለ ነገር “የመጣል ባህል”ን ማውገዛቸው ነው፣ ያልተወለደውን በማሕጸን ውስጥ ያለውን ጨምሮ የሰው ልጅ ህይወት ያለ ግምት የሚጣልበት ነው። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ “የሰው ልጅ ሁሉን ቻይ በሆነበት በዚህ የመጣል አስተሳሰብ ስም ያልተወለደ ሕይወት የሚሠዋው ነፍሰ ገዳይ በሆነው የውርጃ ተግባር ነው” ያሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ “የመላውን ኅብረተሰብ የተስፋ ምንጭ ይቆርጣል" ብለዋል።
የተሻለ የወደፊት ተስፋ ለመፍጠር ልጆችን ማዳመጥ
ስለዚህ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እንዳሉት ከሆነ ሕፃናትን በቃላቸው ብቻ ሳይሆን በዝምታ፣ በንግግራቸው እና በተሞክሮአቸው ጭምር እንዲያዳምጡ አሳስበዋል፡- “”በመልክታቸውና በዝምታቸውም እኛንም ያናግሩናል፣ እንስማቸው! ” ሲሉ አሳስቧል።
ትንንሽ ልጆች እንደሚረዱን፣ እንደሚያስታውሱን እና እንደሚያናግሩን ልንገነዘበው ስለሚገባን መስማት ምን ያህል አስፈላጊ ነው ያሉት ቅዱስነታቸው ይህ ጉባኤ ለህፃናት የተሻለች አለምን ለመገንባት የበኩሉን አስተዋፅኦ እንደሚያበረክት ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በማጠቃለያው ተሳታፊዎች በዚህ ስብሰባ የተሰጡትን እድሎች በአግባቡ እንዲጠቀሙ አበረታተው የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለህፃናት የተሻለ ዓለምን ለመገንባት እና በዚህም ለሁሉም ሰው እንደሚረዳ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
"ለእኔ፣ ህጻናትን፣ መብቶቻቸውን፣ ህልማቸውን እና የወደፊት ጥያቄያቸውን በስጋታችን ማዕከል ለማድረግ ሁላችንም እዚህ መሆናችን የተስፋ ምንጭ ነው" ካሉ በኋላ ቅዱስነታቸው ንግግራቸውን አጠናቀዋል።