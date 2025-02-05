ር.ሊ.ጳ. ፍራንችስኮስ በህይወታችን የማርያምን መገኘት እንቀበል ማለታቸው ተገለጸ!
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዘወትር ረቡዕ እለት በቫቲካን በሚገኘው የጳውሎስ 6ኛ የመሰብሰብያ አዳራሽ ለሚገኙ ምዕመናን በተለያዩ አርእስቶች ላይ ተንተርሰው የጠቅላላ የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ እንደምያደርጉ ይታወቃል። በዚህ መሰረት ቅዱስነታቸው እርሳቸው ትንሽ የጤና እክል ስለገጠማቸው በዚህ ምክንያት አባ ፔርሉጅ ጂሮሊ የእርሳቸውን አስተምህሮ በጥር 28/2017 ዓ.ም በንባብ አቅርበዋል። በዚህም መሰረት አሁን የምንገኝበትን የኢዩቤሊዩ አመት ምክንያት በማድረግ ከዚህ ቀደም "ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋችን ነው፣ የኢየሱስ የልጅነት ጊዜ" በሚል ዐብይ አርእስት ጀምረው ከነበረው አስተምህሮ በመቀጠል "ከጌታ የተነገረላት ቃል እንደሚፈጸም ያመነች ምንኛ ብፅዕት ናት" (ሉቃስ 1፡45) በሚል ንዑስ አርእስት ዙሪያ ላይ ማርያም ኤልሳቤጥን የጎበኘችበት እና የማርያም የምስጋና ጸሎት በተመለከተ ባደረጉት የክፍል ዐራት አስተምህሮ "በህይወታችን የማርያምን መገኘት እንቀበል" ማለታቸው ተገልጿል።
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
በእለቱ የተነበበው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል
የማርያም የምስጋና ጸሎት
ማርያምም በእነዚያ ቀናት ተነሥታ ወደ ተራራማው አገር በይሁዳ ወደምትገኝ ከተማ ፈጥና ሄደች፤ ወደ ዘካርያስም ቤት ገብታ ለኤልሳቤጥ ሰላምታ ሰጠቻት። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ፅንሱ በማኅፀንዋ ውስጥ ዘለለ፤ ኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ተሞልታ፥ በታላቅ ድምፅም ጮኻ እንዲህ አለች፦ “አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፤ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው (ሉቃስ 1፡39-42)።
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች በወቅቱ ያደረጉትን የጠቅላላ የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!
ዛሬ ማርያም ኤልሳቤጥን የጎበኘችበትን ምስጢር ላይ ተስፋችን በሆነው የኢየሱስ ክርስቶስን ውበት ተመርኩዘን እናሰላስላለን። ድንግል ማርያም ቅድስት ኤልሳቤጥን ጎበኘች፣ ነገር ግን ከሁሉም በላይ ኢየሱስ በእናቱ ማኅፀን ውስጥ፣ ሕዝቡን የሚጎበኘው እርሱ ነው (ሉቃስ 1፡68)፣ ዘካርያስ በምስጋናው መዝሙር እንደተናገረው።
በመልአኩ በተነገራት ነገር ከተገረመች እና ከተደነቀች በኋላ ማርያም ተነሳች እና ጉዞ ጀመረች ልክ በመፅሀፍ ቅዱስ እንደተጠሩት ሁሉ፣ ምክንያቱም "ሰው ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር ምላሽ የሚሰጠው ብቸኛው ተግባር ያልተገደበ ዝግጁነት ነው"። ይህች ወጣት የእስራኤል ሴት ልጅ ራሷን ከዓለም ተግባር ለመጠበቅ አልመረጠችም፣ እሷ አደጋዎችን እና የሌሎችን ፍርድ አትፈራም ፣ ግን ወደ ሌሎች ሰዎች ትሄዳለች።
ፍቅር ሲሰማን ፍቅርን በእንቅስቃሴ ላይ የሚፈጥር ኃይል ያጋጥመናል፣ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለው “የክርስቶስ ፍቅር ያነሳሳናል” (2ቆሮ 5፡14) ይገፋፋናል፣ ያንቀሳቅሰናል። ማርያም የዚህ ፍቅር መገፋፋት ተሰምቷታል እና ዘመዷ የሆነችውን ሴት ለመርዳት ሄደች፣ ነገር ግን ከረጅም ጊዜ ጥበቃ በኋላ በእድሜዋ ብዛት ለመቋቋም አስቸጋሪ የሆነባትን እርግዝናን የምትቀበል በእድሜ የገፋች ሴት ልትጎበኝ ትሄዳለች። ነገር ግን ድንግል ደግሞ ምንም በማይሳነው አምላክ ላይ ያላትን እምነት እና በተስፋ ቃሉ ፍጻሜ ላይ ያላትን እምነት ለማካፈል ወደ ኤልሳቤጥ ሄደች።
በሁለቱ ሴቶች መካከል የተደረገው ግንኙነት አስገራሚ ተፅእኖን ይፈጥራል፥ የማርያምን ድምጽ ልክ እንደ ሰማች “ጸጋ የሞላብሽ”፣ በማለት ኤልሳቤጥ ሰላምታ ያቀረበችላት የእድሜ ባለጸጋዋ ሴት በማህፀኗ በተሸከመችው ልጅ ላይ ያለውን ትንቢት ቀስቅሷል እና “አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው!” በማለት ድርብ በረከትን አነሳሳ (ሉቃስ 1:42) ደግሞም በምስጋና ውዳሴ “ከጌታ የተነገረላት ቃል እንደሚፈጸም ያመነች ምንኛ ብፅዕት ናት (ሉቃስ 1፡45) በማለት ኤልሳቤጥ ትናገራለች።
የልጇ መሲሃዊ ማንነት እና የእናትነት ተልእኮዋ እውቅና ሲሰጥ፣ ማርያም ስለ እግዚአብሔር እንጂ ስለ ራሷ አትናገርም፣ እናም በእምነት፣ በተስፋ እና በደስታ የተሞላ ውዳሴን ታነሳለች በምስጋና ጸሎቷ ላይ (ሉቃስ 1፡46-55) በጸሎት ወቅት በቤተክርስቲያን ውስጥ በየቀኑ የሚሰማ መዝሙር ነው።
ይህ ከትሑት ባሪያው ልብ የወጣው ለእግዚአብሔር አዳኝ ምስጋና የእስራኤልን ጸሎት ያዘጋጀ እና የሚፈጽም ታላቅ መታሰቢያ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ድምጾች ጋር የተሳሰረ ነው፣ ይህ ምልክት ማርያም እንደ “ዘማሪዎች” መዘመር እንደማትፈልግ፣ ነገር ግን ከአባቶች ጋር መቀራረብ፣ ለትሑታን ያላትን ርኅራኄ ከፍ በማድረግ፣ ኢየሱስ እየሰበከላቸው ያሉት ትንንሽ ልጆች “የተባረኩ ናቸው” (ማቴ. 5፡1-12) ለማለት ፈልጋ ያደርገችው ነው።
የፋሲካ ጭብጥ ጎልቶ መገኘቱ የምሳጋና ጸሎት የድኅነት መዝሙር እንዲሆን ያደርገዋል፣ ይህም እስራኤል ከግብፅ ነፃ የወጡበትን ጊዜ ለማስታወስ እንደ መነሻ ነው። ግሦቹ ሁሉ ያለፈው ዘመንን በእምነት የሚያበራና መጪውን ጊዜ በተስፋ የሚያበራ ፍቅር በማስታወስ የተሞሉ ናቸው፡ ማርያም ያለፈውን ጸጋ ትዘምራለች ነገር ግን የወደፊቱን በማኅፀን የምትሸከም የአሁን ሴት ናት።
የዚህ ዝማሬ የመጀመሪያ ክፍል የእግዚአብሔርን ድርጊት በማርያም ያወድሳል፣ ቃል ኪዳኑን ሙሉ በሙሉ የሚከተሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ትንሽ ዓለም (ሉቃስ 2፡ 46-50) የሚያሳይ ነው፥ ሁለተኛው ከአብ ሥራ በልጁ ታሪክ ትንሽ አለም (ሉቃስ 1፡51-55)፣ በሦስት ቁልፍ ቃላት፡ ትውስታ፣ ምሕረት፣ ተስፋ ይገለጻል።
ለትሑትዋ ማርያም በውስጧ “ታላቅ ነገሮችን” ሊፈጽም እና የጌታ እናት ሊያደርጋት ራሱን ዝቅ ያደርገው ጌታ፣ ለአብርሃም የተገባውን ዓለም አቀፋዊ በረከት በማሰብ ከስደት ጀምሮ ሕዝቡን ማዳን ጀመረ (ዘፍ. 12፡1-3)። ለዘላለሙ ታማኝ የሆነው ጌታ እግዚአብሔር ያልተቋረጠ የምሕረት ፍሰት "ከትውልድ እስከ ትውልድ" (ሉቃስ 1፡50) ለቃል ኪዳኑ ታማኝ በሆኑ ሰዎች ላይ አምጥቷል። እናም አሁን ህዝቡን ከኃጢአታቸው ለማዳን በተላከው በልጁ የመዳንን ሙላት አሳይቷል። ከአብርሃም እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ እና የአማኞች ማኅበረሰብ፣ ፋሲካ በመሲሑ በጊዜ ፍጻሜ እስከ ተገለጠው ድረስ ያለውን እያንዳንዱን ነጻ መውጣት ለመረዳት እንደ የትርጓሜ ምድብ ሆኖ ይታያል።
ውድ ወንድሞች እና እህቶች፣ የእያንዳንዳቸውን የተስፋ ቃል ፍጻሜ መጠበቅ እንድንችል ጸጋውን ዛሬ ጌታን እንለምነው። እና በህይወታችን ውስጥ የማርያምን መገኘት ለመቀበል እንዲረዳን፣ የእርሷን ምሳሌ በመከተል፣ ሁላችንም የምታምን እና ተስፋ የምታደርግ ነፍስ ሁሉ “የእግዚአብሔርን ቃል ትፀንሳለች እና ትወልዳለች” ለእዚህም ተግተን እንሥራ።