ር.ሊ.ጳ. ፍራንችስኮስ ከምንናገረው በላይ የመስማትን ጸጋ እንዲሰጠን እግዚአብሔርን እንለምነው አሉ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
በእለቱ የተነበበው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል
የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት
የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንዲህ ነበር፤ እናቱ ማርያም ለዮሴፍ ታጭታ ሳለች ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ፀንሳ ተገኘች። እጮኛዋ ዮሴፍ ጻድቅ ስለ ነበረ ሊያጋልጣት አልፈለገም፥ በስውርም ሊተዋት አሰበ። እርሱ ይህን ሲያስብ ሳለ፥ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ታየው፤ እንዲህም አለው “የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ! ከእርሷ የተፀነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ። ልጅም ትወልዳለች፤ እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ (ማቴ 1፡18-21)።”
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በወቅቱ ያደረጉትን የጠቅላላ የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!
በቅዱስ ወንጌል ኢየሱስ የልጅነት ታሪክ ውስጥ እንደተገለጸው ዛሬም ተስፋችን የሆነውን ኢየሱስን በአመጣጡ ምስጢር ማሰላሰላችንን እንቀጥላለን።
ወንጌላዊው ሉቃስ ይህን እንድናደርግ የፈቀደው ከእናቱ ከድንግል ማርያም አንጻር ነው፣ ይልቁንም ወንጌላዊው ማቴዎስ የኢየሱስን ሕጋዊ አባትነት የተቀበለውን የዮሴፍን አመለካከት በመመልከት በእሴይ ግንድ ላይ ከዳዊት ከተሰጠው ተስፋ ጋር አያይዘውታል።
በእርግጥም ኢየሱስ የሚፈጸመው የእስራኤልን ተስፋ ነው፡ እርሱ ለዳዊት ቃል የተገባለት ዘር ነው (2ሳሙ 7፡12፤ 1ኛ ቆሮ 17፡11)፣ ቤቱ “ለዘላለም የተባረከ” (2ሳሙ 7፡29)፣ እሱ ከእሴይ ግንድ ላይ የበቀለው ቡቃያ ነው (ኢሳ. 11፡1)፣ “ጻድቅ ቅርንጫፍ፣ [እንደ ንጉሥ ሆኖ የሚነግሥ፣ ጥበበኛም የሚያደርግ፣ በምድርም ላይ ፍትሕንና ጽድቅን የሚያመጣ” (ኤር. 23፡5፤ 33፡15)።
ዮሴፍ በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ የማርያም እጮኛ ሆኖ ወደ ትዕይንቱ ገባ። ለዕብራውያን፣ እጮኝነት ሙሉ ሕጋዊ ትስስር ነበር፣ እሱም ከአንድ ዓመት በኋላ ለሚሆነው ነገር የተዘጋጀ፣ የጋብቻ በዓል። በዚያን ጊዜ ሴትየዋ ከአባት ጥበቃ ወደ ባሏ ተዛወረች፣ ወደ ቤቱ እየሄደች እና እራሷን ለእናትነት ስጦታ ፍቃደኛ አደረገች።
ዮሴፍ የማርያምን መፀነስ ያወቀው በዚህ ጊዜ ነው፣ እናም ፍቅሩ በከባድ ሁኔታ ተፈትኗል። ተመሳሳይ ሁኔታ ሲያጋጥመው ህጉ የእጮኝነት ተግባሩን መቋረጥን ሊያስከትል ይችላል፣ ሕጉ ሁለት መፍትሄዎችን ጠቁሟል-ወይ ህጋዊ የሆነ ህጋዊ ድርጊት፣ ለምሳሌ ሴትየዋም ወደ ፍርድ ቤት መውሰድ ወይም ለሴትየዋ የፍች ወረቀት መስጠት የመሳሰሉ የግል እርምጃዎች።
ማቴዎስ ዮሴፍን “ጻድቅ” ሰው (ዛዲቅ) በማለት ገልጾታል፣ በጌታ ህግ መሰረት የሚኖር፣ እናም በዚህ የህይወት አጋጣሚ ሁሉ ከዚህ መነሳሻን ይስባል። ስለዚህ፣ የእግዚአብሔርን ቃል በመከተል፣ ዮሴፍ በአሳቢነት ይሰራል፡ በራሱ በደመ ነፍስ ስሜት እና ማርያምን ከእርሱ ጋር አድርጎ የመቀበል ፍራቻ እንዲሸነፍ አይፈቅድም፣ ነገር ግን በመለኮታዊ ጥበብ መመራትን ይመርጣል። ከማርያም ጋር በጸጥታ፣ በግል ለመለያየት መረጠ (ማቴ. 1፡19)። እናም ይህ የዮሴፍ ጥበብ ነው፣ እሱም ስህተት እንዳይሰራ እና እራሱን ለጌታን ድምጽ እንዲከፍት እና እንዲረዳ ያደርገዋል።
በዚህ መንገድ፣ የናዝሬቱ ዮሴፍ ሌላውን የያዕቆብን ልጅ ዮሴፍን ያስታውሳል፣ “የህልም ጌታ” ተብሎ የተጠራውን (ዘፍ 37፡19)፣ በአባቱ እጅግ የተወደደ፣ በወንድሞቹም እጅግ የተጠላ፣ ጌታ ያስነሳውን በፈርዖን አደባባይ እንዲቀመጥ አደረገው።
አሁን፣ የናዝሬቱ ዮሴፍ ምን አለመ? እግዚአብሔር በማርያም ሕይወት ውስጥ የሚፈፀመውን ተአምር፣ እና በራሱ ሕይወት ውስጥ የሚሠራውን ተአምር፣ ሥጋዊ እና መንፈሳዊ ውርስን ለመጠበቅ፣ ለመንከባከብ እና ለማስተላለፍ የሚችል አባትነትን ለመውሰድ ያልማል። የሙሽራዋ ማኅፀን በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ፀንሳለች፣ የስምምነት ቃል ኪዳን ያለው የመዳን እርግጠኝነት ለሁሉም የተሰጠ ነው (ሐዋ. 4፡12)።
ተኝቶ ሳለ ዮሴፍ የሚከተለውን ቃል ሰማ:- “የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ፣ ሚስትህን ማርያምን ወደ ቤትህ ለመውሰድ አትፍራ። ይህ ሕፃን የተፀነሰው በመንፈስ ቅዱስ ነውና። ወንድ ልጅም ትወልዳለች እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ” (ማቴ 1፡20-21)። ከዚህ መገለጥ ጋር ሲጋፈጥ፣ ዮሴፍ ተጨማሪ ማስረጃን አልጠየቀም፤ ዝም ብሎ ያምናል። ዮሴፍ በእግዚአብሔር ታምኗል፣ የእግዚአብሔርን የህይወቱን እና ያየውን ህልም ይቀበላል። ስለዚህም መለኮታዊውን የተስፋ ቃል በእምነት፣ በተስፋ እና በፍቅር እንዴት መኖር እንዳለበት በሚያውቅ ሰው ጸጋ ውስጥ ይገባል።
ዮሴፍ በዚህ ሁሉ ውስጥ ምንም ቃል አልተናገረም፣ ነገር ግን ያምናል፣ ተስፋ ያደርጋል እና ይወዳል። እሱ እራሱን በ "ስራ ፈት ቃላት" አይገልጽም፣ ነገር ግን በተጨባጭ ድርጊቶች። እርሱ እንደ ሐዋርያው ያዕቆብ “ቃሉን በተግባር ካዋሉት” (ያዕቆብ 1፡22) ወደ ተግባር፣ ሥጋ፣ ሕይወት ከተረጎሙት ዘር ነው። ዮሴፍ በእግዚአብሔር ታምኗል እናም ታዘዘ፡- “ለእግዚአብሔር ያለው ውስጣዊ ንቃት… በድንገት ወደ መታዘዝ ይመራል” (ቤኔዲክት 16ኛ)።
እህቶች እና ወንድሞች፣ እኛ ደግሞ፣ ከምንናገረው በላይ የመስማትን ጸጋ፣ የእግዚአብሔርን ህልም የማለምን እና ከተጠመቅንበት ጊዜ ጀምሮ በህይወታችን ውስጥ የሚኖረውን እና የሚያድገውን ክርስቶስን በደስታ ለመቀበል ጌታን እንለምነው። አመሰግናለሁ!