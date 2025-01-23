ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ በጋዛ ከሚገኘው የቁምስና አባላት ጋር በቪዲዮ ተገናኙ!
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በየምሽቱ እንደሚያደርጉት በጋዛ የሚገኘው የቅዱስ ቤተሰብ አጥቢያ ደብር ቄስ ከሆኑት አባ ገብርኤል ሮማኔሊ እና ረዳታቸው አባ ዩሱፍ አሳድ ጋር በዋትስአፕ መነጋገራቸው የተገለጸ ሲሆን ሁሌም እንደምያስቧቸውና ጸሎት እንደ ሚያደርጉላቸው ቅዱስነታቸው መግለጻቸው ተዘግቧል።
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
በጋዛ ሰርጥ ላይ የቦምብ ጥቃት ከተፈፀመ ከሁለት ቀናት በኋላ እ.አ.አ ከጥቅምት 9/2024 ጀምሮ በየምሽቱ እንደሚያደርጉት፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት ላይ ወደ ቅድስት ቤተሰብ ቁምስና የመደወል እና ሰላምታ የማቅረብ ልምድ ነበራቸው። ብዙ ጊዜ የሚጠቅሰው ይህ የምሽት ተግባር ጥር 14/2017 ዓ.ም ባደረጉት የጠቅላላ አስተምህሮ ማብቂያ ላይ ቅዱስነታቸው ከ600 በላይ የሚሆኑ ክርስቲያኖች እና ሙስሊሞች በቤተክርስቲያኗ እና በትምህርት ቤቱ ውስጥ ተጠልለው ከሚገኙበት የሰበካ ማህበረሰብ ጋር ግንኙነት እንዲኖራቸው የሚያስችል መንገድ ነበር።
ትንሽ ግን ኃይለኛ ምልክት
ምንም እንኳን የሚቆዩት ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ቢሆንም፣ ትንሽ ሞቅ ያለ እና የግንኙነት ጊዜ ነው፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ቀላል ግን ትርጉም ያላቸው ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ፣ እንደ "እንዴት ነህ?" እና "ምን በላህ?" ከእዚያም ያዳምጣሉ፣ ቡራኬያቸውን ይሰጣሉ፣ ሕፃናትንና አረጋውያንን ሰላም ይላሉ።
የጋዛ የሰዓት አቆጣጠር ከቫቲካን አንድ ሰአት ቀደም ብሎ የሚገኝ ሲሆን ቪዲዮው የምሽቱን አየር ቅዝቃዜ ያሳያል። ሆኖም የተኩስ አቁም ስምምነቱ ከተጀመረበት እሁድ ጀምሮ ከ15 ወራት በላይ ሲያንዣብብ የነበረው የጭቆና እና የፍርሃት ድባብ መነሳት ጀምሯል። በጥር 07/2017 ዓ.ም የተኩስ ማቆም ስምምነት ዜና ደስታ የጳጳሱን ጥሪ ወደ ሰበካ ክብረ በዓል ጊዜ ቀይሮታል። ሰላም የማይታወቅ ሆኖ ሳለ፣ ፈገግታ እና የመደበኛነት ስሜት ቀስ በቀስ እየተመለሰ ነው።
"ዛሬ ማታ፣ መላው ማህበረሰብ የደስታ ጊዜ ነበረው!" አባ ዩሱፍ የሰላም ስምምነቱ ከተደረገ በኋላ በተደረገው ግንኙነት ገልጸዋል። ከፀሐፊው ሁዋን ክሩዝ ቪላሎን ስልክ ምላሽ ሲሰጡ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በጋለ ስሜት "እንደምን አመሹ ቅዱስ አባታችን!" አንድ ሰው ከጳጳሱ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ሲናገር አንድ ቀን ቀደም ብሎ ቢናገርም ቃናው በደስታ ተሞላ ነበር።
"ስለ ሰላም ጸልዩ"
በጥር 14/2017 ዓ.ም በተደርገው የጠቅላላ የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ መጨረሻ ላይ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ወደ ቅድስት ቤተሰብ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ባደረጉት የስልክ ጥሪ ላይ በማንፀባረቅ አሁን የተለመደውን የሕይወት ዘይቤ በጥንቃቄ በመጀመር “ደስተኞች ናቸው። ምስር በልተዋል… እናም ለሰላም መጸለይ አለብን ብለዋል።