ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ፡ ተስፋ ወደ ሰላም እንዲተረጎም ጥረት አድርጉ አሉ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ተስፋ ለስድስተኛው ዓለም አቀፍ ጉባኤ “ለዓለም ሚዛን” “በጣም ተገቢ እሴት ነው” ይላሉ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ፣ ለጉባኤው “ግልጽ፣ ብዝሃነት ያለው እና ሁለገብ የመሆን ምኞት” በትክክል ስለሚሰጥ ነው ያሉ ሲሆን “የዛሬ ዘመን ወንድና ሴት ልብ የሚያንቀሳቅሱትን ምክንያቶች የመመርመር” ችሎታ ያስፈልጋል ብለዋል።
ከጥር 20 እስከ 23/2017 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ በሀቫና፣ ኩባ በሚካሄደው ጉባኤ ላይ ለተሳታፊዎች ባስተላለፉት መልእክት፣ ቅዱስ አባታችን ያተኮሩት የኢዮቤልዩ ዓመት የተስፋ ጭብጥ ላይ ሲሆን ይህም ክርስቲያኖች ለኢየሱስ ክርስቶስ እምነትና ፍቅር እንዲኖራቸው በሚፈቅድላቸው መንፈስ ሲሆን የእያንዳንዱ ሰው እና የህብረተሰብ ህይወት አካል በሆኑት ትግሎች ለመካፈል ዝግጁ መሆን እንደ ሚገባ ገልጸዋል።
ተስፋን ወደ ሰላም ለመተርጎም መስራት
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ስለ ኢዮቤልዩ ዓመት ያቀረቡትን መግለጫ በማስታወስ “በዘመኑ ምልክቶች” ውስጥ ያሉትን የተስፋ ምልክቶች በመጥቀስ ተሳታፊዎች በዓለም ላይ ያለውን መልካም ነገር እንዲገነዘቡ በመጋበዝ “ራሳችንን በክፋትና በዓመፅ እንደተሸነፍን አድርገን እንድንመለከት ነው” ይህም ከሽንፈታችን እንድንወጣ ይረዳናል ብለዋል።
ይህ እምነት “ተስፋ ‘ለዓለም ሰላም እንዲተረጎም’” አሁንም “በጦርነት አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ እንዳንዘፈቅ” በድፍረት እንድንሠራ ሊያነሳሳን እንደሚችል ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል።
ይህ የጥፋተኝነት ውሳኔ፣ “የጥቃት አመክንዮ”ን በመተው ራሳችንን ለውይይት እና ለዴሞክራሲ “በድፍረት እና ዘላቂ ሰላም ላይ ያተኮሩ የፈጠራ ቦታዎችን ለመገንባት” እንድንሰራ ይጠይቀናል ሲሉ አክለው ገልጸዋል።
የወደፊቱን በተስፋ መጠበቅ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ይህ በሕይወታቸው ውስጥ ችግሮች የሚያጋጥሟቸውን ሁሉ “ወደፊት በተስፋ እንዲመለከቱ” መርዳት እንደሚያስፈልግ አስረድተዋል፣ ይህም በተራው ደግሞ ድሆችን ሊረዷቸው የሚችሉ “በራሳቸውና በኅብረተሰቡ ላይ” እንዲተማመኑ የሚያደርጉ “ተነሳሽነቶችን እና መንገዶችን” መደገፍን ይጨምራል ብለዋል።
“ድሆችና ታማሚዎች፣ ወጣቶችና አረጋውያን፣ ስደተኞችና ተፈናቃዮች፣ ነፃነታቸውን የተነፈጉም ጭምር፣ ማንም እንዳይገለል እና የሁሉም ሰው ሰብአዊ ክብር እንዲከበር የአስተሳሰባችን ማዕከል መሆን አለበት” ሲሉ ገልጿል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ “እውነት እላችኋለሁ፤ ከሁሉ ለሚያንሱት ከእነዚህ ወንድሞቼ ለአንዱ እንኳ ያደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁት ነው (ማቴ. 25፡40) የሚለው የክርስቶስ ማሳሰቢያ ክርስቲያኖች “ወንድሞች እና እህቶች” እንዲሆኑ በተጠሩ በእያንዳንዱ ወንድና ሴት የእግዚአብሔርን መልክ እንዲገነዘቡ ይጋብዛል ብለዋል። በሰው ቤተሰብ እና በእግዚአብሔር ልጆች ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን መሥራት የገባል ብለዋል።
ለጋራ ጥቅም ማበርከት
ነገር ግን በክርስቶስ ላይ እምነት ለሌላቸው ሰዎች እንኳን፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ እንዳሉት ከሆነ “ይህ ማረጋገጫ ሙሉ ኃይሉን ይይዛል፣ ምክንያቱም ሁላችንም በወንድማማችነት በጎ ፈቃድ እንድንኖር ተጠርተናል፣ እና ለሌሎች የምናደርገው ነገር ሁሉ በግለሰብ ደረጃ እና እንደ ህብረተሰብ” በጣም አስፈላጊ ተግባር ነው ብለዋል።
“ይህንን ትምህርት ከፍቅር እንማር” ያሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በማጠቃለያው “ሁሉም አስፈላጊ የሆነውን ነገር እንዲያገኝ የሚሻ ተስፋን በመገንባት፣ ሌሎች ከድሆች ጋር እንዲካፈሉ በማስተማር እና ከሌሎችም በደስታ እንቀበላለን። እኛ የሆንነውን እና ያለንን ለጋራ ጥቅም እንዴት ማበርከት እንዳለብን ልናውቅ እንችላለን" ብለዋል።