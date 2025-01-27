ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ኢዩቤልዩ ከክርስቶስ ጋር ያለንን ግንኙነት የምናድስበት ወቅት ነው አሉ!
የእዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደም አርፈዳችሁ፣ መልካም እለተ ሰንበት ይሁንላችሁ!
በዚህ እሑድ ላይ በተነበበልን ቅዱስ ወንጌል ውስጥ ወንጌላዊው ሉቃስ ኢየሱስን ባደገበት ከተማ በናዝሬት በሚገኘው ምኩራብ ውስጥ ሆኖ አቅርቦልናል። የመሲሑን የወንጌል እና የነጻነት ተልእኮ የሚያበስረውን የነቢዩ ኢሳያስን ምንባብ አነበበ። ከዚያም ከጥቂት ዝምታ በኋላ እንዲህ ይላል፡- ‘ዛሬ ይህ በጆሮዎቻችሁ የሰማችሁት ጽሑፍ ተፈጸመ" (ሉቃ. 4፡21) ይላቸዋል።
አናጺው የዮሴፍ ልጅ መሆኑን የሚያውቁት እና ራሱን እንደ መሲህ አድርጎ ሊያቀርብ ይችላል ብለው በማያስቡ የኢየሱስ መሰል ዜጎች ምን ያህል እንደተገረሙ እና ጉዳዩ እንደሚያስደነግጥ እናስብ።
ግራ የሚያጋባ ነበር። ሆኖም የሆነው በትክክል ይህ ነው፡- ኢየሱስ በእሱ መገኘት ‘በጌታ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ዓመት’ (ሉቃስ 4፡19) እንደ ደረሰ ተናግሯል። ለሁሉ የምስራች እና ልዩ በሆነ መልኩ ለድሆች፣ ለታሰሩት፣ ለታወሩት፣ ለተጨቆኑ (ሉቃስ 4፡18) አብስሯል።
በዚያን ቀን፣ በናዝሬት፣ ኢየሱስ ከተናጋሪዎቹ ጋር ስለ ማንነቱ እና ስለ ተልእኮው ምርጫ ገጥሟቸዋል። በምኩራብ ውስጥ ማንም ሰው ከመደነቅ ባሻገር ስለ ሁኔታው ሊረዳ አይችልም፡- እርሱ ብቻ ነውን በራሱ ላይ የሚኮራ የጠራቢው ልጅ? የእርሱ ያልሆነ ተግባር ነው ወይንስ በእውነት ሕዝቡን ከኃጢአትና ከክፉ ነገር ሁሉ ለማዳን በእግዚአብሔር የተላከ መሲሕ ነው?
ወንጌላዊው የናዝሬት አገር ሰዎች ጌታ ኢየሱስን የተቀባውን መለየት እንዳልቻሉ ነግሮናል። እርሱን ጠንቅቀው የሚያውቁት መስሏቸው ነበር፣ ይህ ደግሞ የአዕምሮአቸውን እና የልባቸውን መከፈት ከማመቻቸት ይልቅ ብርሃንን እንደሚጋርደው መጋረጃ ከለከላቸው።
እህቶች እና ወንድሞች፣ ይህ ክስተት፣ ከተገቢው ምሳሌ ጋር፣ ዛሬም ለእኛም እውነት ነው። እኛም የኢየሱስ መገኘት እና ቃሉን ተገዳደርን። እኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ልጅ፣ አዳኛችንን እንድናውቅ ተጠርተናል። እኛ ግን እሱን እንደምናውቀው፣ ስለ እርሱ ሁሉንም ነገር እንደምናውቅ፣ ከእርሱ ጋር እንዳደግን፣ በትምህርት ቤት፣ በደብራችን፣ በትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ፣ የካቶሊክ ባህል ያላት ሀገር...እናም ለኛም እሱ ቅርብ የሆነ፣ምናልባትም 'በጣም' የቀረበ ሰው ነው።
ነገር ግን ራሳችንን ለመጠየቅ እንሞክር፡- የናዝሬቱ ኢየሱስ የተናገረውን ልዩ ሥልጣን አስተውለናል? ሌላ ማንም ሊሰጠን የማይችለውን የድኅነት አዋጅ ተሸካሚ መሆኑን እንገነዘባለን? እና እኔ፣ ይህ መዳን እንደሚያስፈልገኝ ይሰማኛል? እኔም በሆነ መንገድ ድሀ፣ የታሰርኩ፣ ዓይነ ስውር፣ የተጨቆንኩ መስሎ ይሰማኛል? ያኔ ብቻ፣ ‘የጸጋው ዓመት’ ለእኔ ይሆናል!
ኢየሱስን እንድናውቅ እንድትረዳን ወደ ወላዲተ አምላክ እና ወደ እናታችን ወደ ማርያም እንጸልይ።