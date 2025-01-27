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ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት

ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ኢዩቤልዩ ከክርስቶስ ጋር ያለንን ግንኙነት የምናድስበት ወቅት ነው አሉ!

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዘወትር እሁድ እለት በቫቲካን በሚገኘው በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለሚሰበሰቡ ምእመናን በእለቱ ስርዓተ አምልኮ ላይ በሚነበበው የቅዱስ ወንጌል ክፍል ላይ ተንተርሰው አስተንትኖ እንደምያደርጉ ይታወቃል። በዚህ መሰረት ቅዱስነታቸው በጥር 18/2017 ዓ.ም ባደረጉት የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ የኢዮቤልዩ አመት ከክርስቶስ ጋር ያለንን ግንኙነት የምናድስበት እድል የሚሰጠን አመት ነው ማለታቸው ተገልጿል።

የእዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን

ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።

የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደም አርፈዳችሁ፣ መልካም እለተ ሰንበት ይሁንላችሁ!

በዚህ እሑድ ላይ በተነበበልን ቅዱስ ወንጌል ውስጥ ወንጌላዊው ሉቃስ ኢየሱስን ባደገበት ከተማ በናዝሬት በሚገኘው ምኩራብ ውስጥ ሆኖ አቅርቦልናል። የመሲሑን የወንጌል እና የነጻነት ተልእኮ የሚያበስረውን የነቢዩ ኢሳያስን ምንባብ አነበበ። ከዚያም ከጥቂት ዝምታ በኋላ እንዲህ ይላል፡- ‘ዛሬ ይህ በጆሮዎቻችሁ የሰማችሁት ጽሑፍ ተፈጸመ" (ሉቃ. 4፡21) ይላቸዋል።

አናጺው የዮሴፍ ልጅ መሆኑን የሚያውቁት እና ራሱን እንደ መሲህ አድርጎ ሊያቀርብ ይችላል ብለው በማያስቡ የኢየሱስ መሰል ዜጎች ምን ያህል እንደተገረሙ እና ጉዳዩ እንደሚያስደነግጥ እናስብ።

ግራ የሚያጋባ ነበር። ሆኖም የሆነው በትክክል ይህ ነው፡- ኢየሱስ በእሱ መገኘት ‘በጌታ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ዓመት’ (ሉቃስ 4፡19) እንደ ደረሰ ተናግሯል። ለሁሉ የምስራች እና ልዩ በሆነ መልኩ ለድሆች፣ ለታሰሩት፣ ለታወሩት፣ ለተጨቆኑ (ሉቃስ 4፡18) አብስሯል።

በዚያን ቀን፣ በናዝሬት፣ ኢየሱስ ከተናጋሪዎቹ ጋር ስለ ማንነቱ እና ስለ ተልእኮው ምርጫ ገጥሟቸዋል። በምኩራብ ውስጥ ማንም ሰው ከመደነቅ ባሻገር ስለ ሁኔታው ሊረዳ አይችልም፡- እርሱ ብቻ ነውን በራሱ ላይ የሚኮራ የጠራቢው ልጅ? የእርሱ ያልሆነ ተግባር ነው ወይንስ በእውነት ሕዝቡን ከኃጢአትና ከክፉ ነገር ሁሉ ለማዳን በእግዚአብሔር የተላከ መሲሕ ነው?

ወንጌላዊው የናዝሬት አገር ሰዎች ጌታ ኢየሱስን የተቀባውን መለየት እንዳልቻሉ ነግሮናል። እርሱን ጠንቅቀው የሚያውቁት መስሏቸው ነበር፣ ይህ ደግሞ የአዕምሮአቸውን እና የልባቸውን መከፈት ከማመቻቸት ይልቅ ብርሃንን እንደሚጋርደው መጋረጃ ከለከላቸው።

እህቶች እና ወንድሞች፣ ይህ ክስተት፣ ከተገቢው ምሳሌ ጋር፣ ዛሬም ለእኛም እውነት ነው። እኛም የኢየሱስ መገኘት እና ቃሉን ተገዳደርን። እኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ልጅ፣ አዳኛችንን እንድናውቅ ተጠርተናል። እኛ ግን እሱን እንደምናውቀው፣ ስለ እርሱ ሁሉንም ነገር እንደምናውቅ፣ ከእርሱ ጋር እንዳደግን፣ በትምህርት ቤት፣ በደብራችን፣ በትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ፣ የካቶሊክ ባህል ያላት ሀገር...እናም ለኛም እሱ ቅርብ የሆነ፣ምናልባትም 'በጣም' የቀረበ ሰው ነው።

ነገር ግን ራሳችንን ለመጠየቅ እንሞክር፡- የናዝሬቱ ኢየሱስ የተናገረውን ልዩ ሥልጣን አስተውለናል? ሌላ ማንም ሊሰጠን የማይችለውን የድኅነት አዋጅ ተሸካሚ መሆኑን እንገነዘባለን? እና እኔ፣ ይህ መዳን እንደሚያስፈልገኝ ይሰማኛል? እኔም በሆነ መንገድ ድሀ፣ የታሰርኩ፣ ዓይነ ስውር፣ የተጨቆንኩ መስሎ ይሰማኛል? ያኔ ብቻ፣ ‘የጸጋው ዓመት’ ለእኔ ይሆናል!

ኢየሱስን እንድናውቅ እንድትረዳን ወደ ወላዲተ አምላክ እና ወደ እናታችን ወደ ማርያም እንጸልይ።

27 January 2025, 10:06

የገብርኤል ብሥራት ጥንታዊ መሠርት የያዘና የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን በማስታወስ በቀን ሦስት ጊዜ ማለትም በንጋት (በአስራሁለት ሰዓት) በቀትር (በስድስት ሰዓት) እንዲሁም በማታ (በአስራሁለት ሰዓት) የሚደገም የጸሎት ዓይነት ሲሆን ጸሎቱ በሚደገምበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያንም የመልኣከ እግዚኣብሔርን ደወል በዚሁ ሰዓት ትደውላለች። ይህ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር የሚለውን ስያሜ ያገኝው ከጸሎቱ ከመጀመሪያ ስንኝ የእግዚኣብሔር መልኣከ ማርያምን አበሠራት ከሚለው የተወሰደ ሲሆን ጸሎቱ ስለ ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ይናገራል። ጸሎቱ በሦስት የተከፈሉ አጫጭር ስንኞች ሲኖሩት በእነኚህ በሦስት አጫጭር ስንኞች መሓል ጸጋን የተሞላሽ የሚለው የማርያም ጸሎት ይደገማል። ይህ ጸሎት በሰንበትና በበዓላት ዕለት ልክ በእኩለ ቀን ላይ በዕለቱ ወንጌል ላይ ትንሽ አስተምሮና ገለፃ ከሰጡ በኋላ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ላይ ይህንን ጸሎት ይመራሉ። በመቀጠልም በአደባባዩ ላይ የተገኝው ከተለያየ ቦታ ለንግደት የመጣውን ሕዝብ ሰላምታ ይሰጣሉ።በየትኛውም ጊዜ ከበዓለ ፋሲካ እስከ በዓለ ጰራቅሊጦስ በመልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ፈንታ የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የሚዘክረውን “የሰማይ ንግሥት ሆይ ደስ ይበልሽ” የሚለው ጸሎት የሚደገም ሲሆን በመሓል በመሓሉ ጸጋን የተሞላሽ ማርያም ሆይ የሚለው ጸሎት ይታከልበታል።

መልኣኩ ገብርኤል ማሪያምን አበሰራት የሚለው የቀርብ ጊዜ ጸሎት

ሁሉንም ያንብቡ >

ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር እንጸልይ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

የግብርኤል ብሥራት

የእግዚኣብሔር መልአክ ማርያምን አበሰራት

እርሷም በመንፈስ ቅዱስ ጸነስች

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

እነሆኝ የእግዚኣብሔር አገልጋይ

እንዳልከኝ ይሁንልኝ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

ቃል ሥጋ ሆነ

በኛም አደረ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ…….

ቅድስት የአምላክ እናት ሆይ ለምኝልን

ክርስቶስ ለሰጠን ተስፋ የተገባን እንድንሆን

 

እንጸልይ

እግዚኣብሔር ሆይ በመላኩ ምሥራች የልጅህን የእየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እንዳወቅን በሕማሙና በመስቀሉ ወደ ትንሣኤ ክብር እንድንደርስ ጸጋህን ስጠን ብለን በጌታችን እየሱስ ክርስቶስ እንለምንሃለን።

አሜን።

ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን 3x ጊዜ

ጌታ ሆይ ለሞቱት ሰዎች የዘለዓለምን ዕርፍት ስጣቸው የዘለዓለምን ብርሃን አብራላቸው በሰላም አሳርፋቸው።

የመጨረሻ ቡራኬ በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወይም በሌላ

እግዚኣብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

ከመንፈስህም ጋር

የእግዚኣብሔር ሥም የተመሰገነ ይሁን

ከዘለዓለም እስከ ዘለዓለም

 እረዳታችን የክርስቶስ ሥም ነው

 እርሱ ሰማይና ምድርን ፈጥሯልና

ሁሉን የሚችል እግዚኣብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ።

አሜን።