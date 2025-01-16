እ.አ.አ የ2025 ዓ.ም ተጨባጭ የኢዩቤሊዩ የተስፋ ምልክቶች
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ ቫቲካን
የኢዮቤልዩ ቅዱስ በር እ.አ.አ በታህሳስ 24/2024 ዓ.ም ተከፈተ፣ ነገር ግን ከጥቂት ሰአታት በፊት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ትልቅ ውሳኔ አሳለፉ፣ የ37 የፌደራል የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው እስረኞችን ፍርድ ወደ እድሜ ልክ እስራት ቀየሩ። በጥር ወር መጀመሪያ ላይ፣ የበለጠ አነቃቂ ዜናዎች ተከተሉ። በሰሜን ካሮላይና፣ ተሰናባቹ ገዥ የ15 እስረኞችን የሞት ፍርድ ወደ እድሜ ልክ እስራት በመለወጥ የስልጣን ዘመናቸውን አጠናቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአፍሪካ የዚምባብዌ ፕሬዚዳንት የሞት ቅጣትን ሙሉ በሙሉ ሰርዘዋል። አሁን ቅዱሱ አመት ሲጀምር ኩባ 553 እስረኞችን እንደምትፈታ አስታውቃለች።
እነዚህ እድገቶች በጣም አስፈላጊ የሆኑ የተስፋ ምልክቶች ሆነው ያገለግላሉ፣ ከጦርነት እና ከዓመፅ እውነታዎች እይታችንን ለማንሳት ይረዳሉ። ከክርስቲያን ኢዮቤልዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሠረት ጋር በማስማማት ለዚህ ኢዮቤልዩ ዓመት ተስማሚ ጅምርን ያመለክታሉ። ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የኢዮቤልዩ በዓልን በላቲን ቋንቋ "Spes non confundit" (ተስፋ በፍጹም አያሳፍረንም) በተሰኘው መልእክታቸው ባሰሙት ንግግር ይህንኑ ግንኙነት አጉልተው አሳይተዋል።
“በዚህ የኢዮቤልዩ ዓመት መንግሥታት ተስፋን ወደ ቀድሞ ሁኔታውለመመለስ ያተኮሩ ተግባራትን እንዲያከናውኑ ሀሳብ አቀርባለሁ። ግለሰቦች በራሳቸው እና በህብረተሰቡ ላይ እምነት እንዲኖራቸው ለመርዳት የታሰበ የምህረት ወይም የይቅርታ ዓይነቶች፣ ህግን ለማክበር ተጨባጭ ቁርጠኝነትን ጨምሮ በማህበረሰቡ ውስጥ የመልሶ ማቋቋም ፕሮግራሞችን ያካትታል" ማለታቸው ተገልጿል።
ይህ ጥሪ ጥንታዊ ወጎችን ያስተጋባል። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦሪት ዘሌዋውያንን ጠቅሰው፣ የእግዚአብሔር ቃል የምህረት እና የነጻነት ሥራዎችን መጥራቱን እንደቀጠለ፣ አዲስ ጅማሬዎችን እንደሚያቀርብ አስታውሰውናል፣ “ኀምሳኛውንም ዓመት ትቀድሳላችሁ፥ በምድሪቱም ለሚኖሩባት ሁሉ ነጻነትን ታውጃላችሁ፤ እርሱ ለእንናተ ኢዮቤልዩ ይሆናል፤ ከእናንተም እያንዳንዱ ሰው ወደ ርስቱና ወደ ወገኑ ይመለሳል" (ዘሌዋዊያን 25፡10)። የምህረትና የቅጣት ቅነሳ የየትኛውም የኢዮቤልዩ ዋና መሪ ሃሳቦችን ያንፀባርቃሉ፡ ምህረት እና ይቅርታ። ዓለማችን፣ ከመቼውም ጊዜ በላይ፣ ሁለቱንም በተስፋ ትፈልጋለች።