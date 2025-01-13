ጆ ባይደን ለርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የነፃነት ፕሬዝዳንታዊ ሜዳሊያ ሸልሟል።
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የዩናይትድ ስቴትስ መሪ ሆነው ካከናወኗቸው የመጨረሻ ስራዎች በአንዱ የሀገሪቱን ከፍተኛ የሲቪል ክብር የፕሬዚዳንትነት ሜዳሊያ ለርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ሸለሙ። ይህ የተገለጸው እ.አ.አ ጥር 11 ቀን ሁለቱ መሪዎች በስልክ ባደረጉት ውይይት ነው።
እ.አ.አ በጥር 10/2025 ዓ.ም በቫቲካን በአካል ለመገኘት የታቀደው ስብሰባ በሎስ አንጀለስ በተነሳው የሰደድ እሳት ድንገተኛ አደጋ ምክንያት ተሰርዟል፣ ይህም ባይደን ወደ ጣሊያን እንዳይጓዙ አድርጓል።
አዲስ ውይይት
የስልክ ጥሪው እ.አ.አ በታኅሣሥ 20/2024 ዓ.ም ካደረጉት ውይይት በኋላ በባይደን እና በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ መካከል ሁለተኛውን ውይይት አመልክቷል። ያ ቀደም ሲል የተደረገው ውይይት በሰብአዊ መብቶች ላይ ያተኮረ ነበር፣ በተለይም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በፌዴራል የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው እስረኞች ላይ ያላቸውን ስጋት ነበር በወቅቱ የገለጹት። በመቀጠልም ባይደን የ37 ግለሰቦችን የሞት ፍርድ በማቅለል ለፍትህ እና ርህራሄ ያላቸውን የጋራ ቁርጠኝነት አሳይቷል።
በሁለቱም ንግግሮች፣ ጳጳሱ ዓለም አቀፍ ስቃይን ለማቃለል፣ ሰብአዊ መብቶችን ለማስፈን እና የሃይማኖት ነጻነቶችን ለመጠበቅ ላደረጉት የማያወላዳ ጥረት ምስጋናቸውን ገልጸው ነበር። የነፃነት ሜዳሊያ ለመሸለም ከተጠቀሱት ምክንያቶች መካከል እነዚህ ምክንያቶች ይገኙበታል።
ለዩናይትድ ስቴትስ ብልጽግና፣ እሴት እና ደህንነት፣ ዓለም አቀፋዊ ሰላም እና ሌሎች ወሳኝ ጥረቶች ያበረከቱትን ልዩ አስተዋፅዖ በመገንዘብ ለ19 ሌሎች ታዋቂ ግለሰቦች ክብር ተሰጥቷል። በዚህ አመት የተቀባዮቹ ዝርዝር ያልተሟላ መስሎ መታየቱን ታዛቢዎች አስተውለው ነበር።
ኦፊሴላዊ መግለጫ
በዋይት ሀውስ የተለቀቀው ይፋዊ መግለጫ እንዲህ ይላል።
“በወጣትነታቸው፣ ሆርኼ ቤርጎሊዮ የእምነት ሕይወት ጉዞዋቸውን ከኢየሱሳዊያን ማሕበር ጋር ከመጀመራቸው በፊት በሳይንስ ውስጥ ለመሥራት ፈለጉ። ለብዙ አሥርተ ዓመታት፣ በመላው አርጀንቲና ውስጥ ድምጽ የሌላቸውን እና አቅመ ደካሞችን አገልግሏል። እንደ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ፣ ድሆችን የማገልገል ተልእኮው አላቆሙም። አፍቃሪ እረኛ፣ ስለ እግዚአብሔር የልጆችን ጥያቄዎች በደስታ ይመልሳሉ። ፈታኝ የሆነ አስተማሪ፣ ለሰላም እንድንዋጋ እና ፕላኔቷን እንድንጠብቅ ያዙናል። እንግዳ ተቀባይ መሪ፣ ለተለያዩ እምነቶች ይደርሳሉ። የመጀመሪያው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከደቡብ ንፍቀ ክበብ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ከዚህ በፊት ከነበሩት ሰዎች የተለዩ ናቸው። ከሁሉም በላይ እርሳቸው የህዝቡ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው - የእምነት፣ የተስፋ እና የፍቅር ብርሃን በዓለም ላይ በድምቀት እንዲያበራ የሚሰሩ" ሲል መግለጫው አትቷል።
የባይደን ግብር
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በመወከል ሽልማቱ ለዩናይትድ ስቴትስ ሐዋሪያት ሊቀ ጳጳስ ክሪስቶፍ ፒየር ተሰጥቷል።
“ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ፣ ትህትናዎ እና ፀጋ ከቃላት በላይ ናቸው፣ እናም ለሁሉም ያሎት ፍቅር ወደር የለሽ ነው። እንደ የሕዝብ ጳጳስ፣ እርስዎ በዓለም ላይ በደመቀ ሁኔታ የሚያበሩ የእምነት፣ የተስፋ እና የፍቅር ብርሃን ነዎት። ዛሬ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የነጻነት ፕሬዚዳንታዊ ሜዳሊያ መሸለም ክብሬ ነው" ሲሉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ገልጸዋል።
ታሪካዊ ቅድመ ሁኔታ
አንድ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት የነጻነት ፕሬዚዳንታዊ ሜዳሊያ ሲቀበሉ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። እ.አ.አ ሰኔ 4 ቀን 2004 ዓ.ም ፕሬዚዳንት ጆርጅ ደብሊው ቡሽ በቫቲካን ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ሽልማቱን ለርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዩሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ አበርክተው ለሰላም እና ለሰው ልጅ ክብር ያላሰለሰ ጥብቅና ማድረጋቸውን እውቅና ሰጥተው እንደ ነበረም ይታወሳል።