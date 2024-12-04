ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ 'ጦርነት ችግሮችን አይፈታም' ማለታቸው ተገለጸ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
“ጦርነት የሰው ልጅ ሽንፈት ነው” ሲሉ በድጋሚ ተናግሯል። "ጦርነት ችግሮችን አይፈታም" ያሉት ቅዱስነታቸው
በዓለም ዙሪያ በተከሰቱ ግጭቶች መካከል ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ እንዳሉት ከሆነ በተለይ ለ“ሰማዕቷ ዩክሬን”፣ ፍልስጤም፣ እስራኤል እና ምያንማር ሰላም ይሰፍን ዘንድ ምዕመናን የሚደርጉትን ጸሎት እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅረበዋል። በእነዚህ አገሮች ውስጥ “ብዙ ሕጻናት እንደሞቱ፣ ብዙ ንጹሐን ሰዎች እንደሞቱ” መግለጽ እወዳለሁ በማለት በምሬት ተናግሯል።
"ጦርነት ክፉ ነው፤ ጦርነት ያወድማል" ሲሉ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ አስጠንቅቀዋል። ሁሉም ሰው ሁል ጊዜ እንዲጸልይ በማበረታታት የሰላም ጥሪያቸውን አድሷል። “ጌታ ወደ ሰላም እንዲያመጣን እንጸልይ” ብለዋል ጳጳሱ።
የተረሳ ግጭት
ከሦስት ዓመታት በኋላ የመረጠውን መንግሥት ከገለበጠው መፈንቅለ መንግሥት፣ ምያንማር ወደ ግጭት አመራች፣ ይህም ቁጣ ቀስቅሷል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የዜጎች ሞት እየጨመረ በመምጣቱ ከአለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲደረግ ጠይቋል።
የሰብአዊ መብቶች ካውንስል ባለሙያዎች የአለም አቀፉን ማህበረሰብ ተፅእኖ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል።
"አለምአቀፍ እርምጃ ለውጥ እንደሚያመጣ እናውቃለን። አማጺው ቡድን በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ለማድረስ የሚጠቀመውን የጦር መሳሪያ ማስቆም ይቻላል" ብለዋል ።