ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከኮርሲካ የደርሶ መልስ በረራ ላይ የነበሩትን ጋዜጠኞች ለሥራቸው አመስግነዋል!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ከአጃቺዮ ወደ ሮም ሲመለሱ የተለመደውን ጋዜጣዊ መግለጫ በአውሮፕላኑ ውስጥ ከጋዜጠኞች ጋር አላደረጉም ። ከ40 ደቂቃ ባነሰው የበረራ ጊዜ ይህንን ጋዜጣው መግለጫ ማድረግ አልቻሉም። ይህ በሌሎች ዓለም አቀፍ የርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጉዞዎች ላይ ተፈጽሞ አያውቅም፣ ነገር ግን ጉዞው በጣም አጭር እንደሚሆንም በጭራሽ አልተገመተም ነበር።
በዚሁ ጊዜ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ወደ አውሮፕላኑ እንደገቡ፣ በሜዲትራኒያን ደሴት ኮርሲካ ለአሥር ሰዓት የቆየ ሐዋርያዊ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት በዚያው በነበሩበት ወቅት አብረዋቸው የነበሩትን 67 ጋዜጠኞችን እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት አለዘነጉም ነበር፣ ሀሳባቸውን ለሁሉም ሲያካፍሉ፣ በዚህ በአጃቺዮ ጉብኝት ወቅት በጣም ያስደነቃቸውን ትዝብት ያስታውሳሉ ቅዱስነታቸው። በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ በተለይም በመስዋዕተ ቅዳሴ ላይ ብዙ ወላጆች ከብዙ ልጆቻቸው ጋር ሆነው በማየታቸው ቅዱስነታቸው እጅግ በጣም እንደ ተደሰቱ ገልጸዋል።
ልጆች ያላት ምድር
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ "ስለ ሥራችሁ በጣም እናመሰግናለን" በማለት ንግግራቸውን የጀመሩ ሲሆን "አንድ ነገር ልጠቁም እወዳለሁ፣ የልጆችን ብዛት አይታችኋል? ይህች አገር ልጆች ያላት አገር ነች” በማለት የተናገሩት ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳቱ አክለውም፣ “በምስራቅ ቲሞርም ሆነ እዚህ”፣ በመስከረም ወር በደቡብ ምስራቅ እስያ እና በኦሽንያ በኩል ካደረጉት ረጅም ጉዞ አንዱን በማስታወስ፣ “ልጆች ያሏቸውን ሰዎችን በማየቴ ደስተኛ ነኝ። መጪው ጊዜ ይህ ነው" ብለዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በሊቀ ጳጳሱ አውሮፕላን አብረዋቸው ለነበሩት ጋዜጠኞች፣ የካሜራ ባለሙያዎች እና ፎቶግራፍ አንሺዎች "ስለ ሥራችሁ በጣም አመሰግናለሁ" በማለት ተናግሯል። “ለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ጉዞ እንገናኝ!” ያሉ ሲሆን ከአንድ ጋዜጠኛ "የት ነው ቀጣዩ ጉዞ" ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ "አላውቅም!" በማለት ጳጳሱ በፈገግታ መልሰዋል።