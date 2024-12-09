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ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት

ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ተስፋችሁን በማያልቀው በእግዚአብሔር ምሕረት ላይ አድርጉ ማለታቸው ተገለጸ!

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዘወትር እሁድ እለት በቫቲካን በሚገኘው በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለሚሰበሰቡ ምዕመናን በእለቱ በሚነበበው የቅዱስ ወንጌል ክፍል ላይ ተንተርሰው አስተንትኖ እንደምያደርጉ ይታወቃል። የጎርጎሮሳዊያኑን የቀን አቆጣጠር በሚከተሉ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ዘንድ በእለቱ የጽንሰታ ማርያም አመታዊ በዓል ተከብሮ ማለፉ የሚታወቅ ሲሆን ቅዱስነታቸው በወቅቱ ባደረጉት የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ተስፋችሁን በማያልቀው በእግዚአብሔር ምሕረት ላይ አድርጉ ማለታቸው ተገልጿል።

የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን

ክቡራን እና ክቡራን የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አዘጋጅተነዋል ተከታተሉን።

የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!

በዛሬው እለት ስርዓተ አምልኮ ላይ የጽንሰታ ማርያም ዓመታዊ በዓል እያከበርን ሲሆን በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት፣ እጅግ ውብ ጊዜዎች ስለሆኑት አንዱ ወንጌሉ ይነግረናል፣ ይህም የኢየሱስ መወለድ አስቀድሞ መነገሩ ነው  (ሉቃስ 1፡26-38)፣ ማርያም ለሊቀ መላእክት ገብርኤል “እንዳልከው ይሁንልኝ” በማለት ቃል ሥጋ እንዲለብስ እሽታዋን ገለጸች። የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ትዕይንት እጅግ አስደናቂ እና ስሜትን የሚቀሰቅስ ነው፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ልዑል፣ ሁሉን ቻይ የሆነው በመልአኩ በኩል ከናዝሬት አንዲት ወጣት ሴት ጋር ሲነጋገር ለእሱ የማዳን እቅድ ትብብርዋን ጠይቋል። ዛሬ የተወሰነ ጊዜ ካገኛችሁ የቅዱስ ሉቃስን ወንጌል ፈልጉ እና ይህን ትዕይንት አንብቡ። ጥሩ ስሜት እንደሚሰማችሁ  አረጋግጣለሁ፣ በጣም ጥሩ!

የሰማዩ አባት ጣት የሰውን ልጅ የሚነካበትን ሁኔታ በምያሳየው እና በሲስቲና ቻፕል ውስጥ በማይክል አንጄሎ ተስሎ የተቀመተው ስዕል የአዳም አፈጣጠር ትዕይንት ውስጥ እንደነበረው፣ ስለዚህ እዚያም ሰው እና መለኮት ተገናኙ፣ በቤዛችን መጀመሪያ ላይ፣ ድንግል ማርያም “እሺ” ባለችበት በተባረከች ቅጽበት፣ የሚያስደንቅ ጣፋጭ ጊዜ ይገናኛሉ። እሷ ከትንሽ ዳር ከተማ የመጣች ሴት ናት፣ እናም ለዘላለም ወደ ታሪክ ማእከል ትጠራለች-የሰው ልጅ እጣ ፈንታ በእሷ ምላሽ ላይ ይመሰረታል ፣ ይህም ፈገግታ እና እንደገና ተስፋ ሊያደርግ ይችላል ፣ ምክንያቱም እጣ ፈንታው በጥሩ እጆች ውስጥ ተቀምጧል። በመንፈስ ቅዱስ የተፀነሰውን አዳኝ ታመጣለች።

ስለዚህ ማርያም፣ የመላእክት አለቃ ገብርኤል ሰላምታ እንዳላት፣ “ጸጋ የሞላባት” (ሉቃ.1፡28)፣ ንጽህት፣ የሆነች፣ ሙሉ በሙሉ ራሷን ለእግዚአብሔር አገልግሎት የሰጠች፣ ሁልጊዜም ከጌታ ጋር የሆነች፣ ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር የተማመነች ናት። ፈቃዱን የሚቃወም፣ እውነትንና ምፅዋትን የሚቃወም ምንም ነገር በእሷ ውስጥ የለም። ትውልዶች ሁሉ የሚያመሰግናት ብጽዕት እርሷ ናት። እኛም ደስ ይበለን ምክንያቱም ንጽዕት የሆነችው እርሷ አዳኛችን የሆነውን ኢየሱስን ስለሰጠችን!

ወንድሞች እና እህቶች፣ እናም ይህን ምስጢር በማሰላሰል እራሳችንን መጠየቅ እንችላለን፡ በእኛ ጊዜ፣ በጦርነቶች በተጎሳቆለው፣ አለምን ለመቆጣጠር እና ለመግዛት ከፍተኛ ጥረት በሚደረግበት ጊዜ ተስፋዬን የት አደርጋለው? በጥንካሬዬ፣ በገንዘቤ፣ በኃያላን ጓደኞቼ ላይ ነው ወይ? ተስፋዬን እዚያ አደርጋለሁ? ወይስ ወሰን በሌለው የእግዚአብሔር ምሕረት ላይ? እናም በመገናኛ ብዙኃን እና በይነመረብ ላይ የሚንሸራሸሩ ብዙ የውሸት አንጸባራቂ ሞዴሎች ፊት ለፊት ፣ ደስታዬን የት ነው የምፈልገው? የልቤ ሀብት የት አለ? እግዚአብሔር በነጻነት ስለሚወደኝ፣ ፍቅሩ ሁል ጊዜ የሚቀድመኝ እና ወደ እሱ ንስሐ ገብቼ ስመለስ ይቅር ሊለኝ ዝግጁ ነውን? በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ በዚያ ላይ ተስፋ አለኝ ወይ? ወይንስ ራሴን እና ፈቃዴን ለማረጋገጥ እየሞከርኩ ነው?

ወንድሞች እና እህቶች፣ የኢዮቤልዩ ቅዱስ በር መክፈቻ ሲቃረብ፣ የልባችንን እና የአዕምሮአችንን በሮች ለጌታ እንክፈት። ከንጽህተ ማርያም ተወለደ፡ አማላጅነቷን ማርያምን እንማፀናለን፥ እናም ምክሬን እሰጣችኋለሁ። ዛሬ ጥሩ ኑዛዜ ለማድረግ ለመወሰን ጥሩ ቀን ነው። ዛሬ፣ በዚህ ሳምንት፣ እስከሚቀጥለው እሁድ ድረስ መሄድ ካልቻላችሁ ልባችሁን ክፈቱ እና ጌታ ሁሉንም ነገር፣ ሁሉንም ነገር ይቅር ይላል። ስለዚህ በማርያም እጅ የበለጠ ደስተኞች እንሆናለን።

09 December 2024, 11:19

የገብርኤል ብሥራት ጥንታዊ መሠርት የያዘና የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን በማስታወስ በቀን ሦስት ጊዜ ማለትም በንጋት (በአስራሁለት ሰዓት) በቀትር (በስድስት ሰዓት) እንዲሁም በማታ (በአስራሁለት ሰዓት) የሚደገም የጸሎት ዓይነት ሲሆን ጸሎቱ በሚደገምበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያንም የመልኣከ እግዚኣብሔርን ደወል በዚሁ ሰዓት ትደውላለች። ይህ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር የሚለውን ስያሜ ያገኝው ከጸሎቱ ከመጀመሪያ ስንኝ የእግዚኣብሔር መልኣከ ማርያምን አበሠራት ከሚለው የተወሰደ ሲሆን ጸሎቱ ስለ ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ይናገራል። ጸሎቱ በሦስት የተከፈሉ አጫጭር ስንኞች ሲኖሩት በእነኚህ በሦስት አጫጭር ስንኞች መሓል ጸጋን የተሞላሽ የሚለው የማርያም ጸሎት ይደገማል። ይህ ጸሎት በሰንበትና በበዓላት ዕለት ልክ በእኩለ ቀን ላይ በዕለቱ ወንጌል ላይ ትንሽ አስተምሮና ገለፃ ከሰጡ በኋላ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ላይ ይህንን ጸሎት ይመራሉ። በመቀጠልም በአደባባዩ ላይ የተገኝው ከተለያየ ቦታ ለንግደት የመጣውን ሕዝብ ሰላምታ ይሰጣሉ።በየትኛውም ጊዜ ከበዓለ ፋሲካ እስከ በዓለ ጰራቅሊጦስ በመልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ፈንታ የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የሚዘክረውን “የሰማይ ንግሥት ሆይ ደስ ይበልሽ” የሚለው ጸሎት የሚደገም ሲሆን በመሓል በመሓሉ ጸጋን የተሞላሽ ማርያም ሆይ የሚለው ጸሎት ይታከልበታል።

መልኣኩ ገብርኤል ማሪያምን አበሰራት የሚለው የቀርብ ጊዜ ጸሎት

ሁሉንም ያንብቡ >

ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር እንጸልይ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

የግብርኤል ብሥራት

የእግዚኣብሔር መልአክ ማርያምን አበሰራት

እርሷም በመንፈስ ቅዱስ ጸነስች

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

እነሆኝ የእግዚኣብሔር አገልጋይ

እንዳልከኝ ይሁንልኝ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

ቃል ሥጋ ሆነ

በኛም አደረ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ…….

ቅድስት የአምላክ እናት ሆይ ለምኝልን

ክርስቶስ ለሰጠን ተስፋ የተገባን እንድንሆን

 

እንጸልይ

እግዚኣብሔር ሆይ በመላኩ ምሥራች የልጅህን የእየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እንዳወቅን በሕማሙና በመስቀሉ ወደ ትንሣኤ ክብር እንድንደርስ ጸጋህን ስጠን ብለን በጌታችን እየሱስ ክርስቶስ እንለምንሃለን።

አሜን።

ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን 3x ጊዜ

ጌታ ሆይ ለሞቱት ሰዎች የዘለዓለምን ዕርፍት ስጣቸው የዘለዓለምን ብርሃን አብራላቸው በሰላም አሳርፋቸው።

የመጨረሻ ቡራኬ በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወይም በሌላ

እግዚኣብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

ከመንፈስህም ጋር

የእግዚኣብሔር ሥም የተመሰገነ ይሁን

ከዘለዓለም እስከ ዘለዓለም

 እረዳታችን የክርስቶስ ሥም ነው

 እርሱ ሰማይና ምድርን ፈጥሯልና

ሁሉን የሚችል እግዚኣብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ።

አሜን።