ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክርስቶስ በሁሉም ጊዜ እና በሁሉም መከራዎች ውስጥ ደስታ ነው ማለታቸው ተገለጸ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ወደ ኮርሲካ ባደረጉት የአንድ ቀን ሐዋርያዊ ጉብኝት የመጨረሻ ህዝባዊ ዝግጅት ላይ ባሳረጉት መስዋዕተ ቅዳሴ ላይ ባሰሙት ስብከት የመሲሑን መምጣት ካወጀው ከመጥምቁ ዮሐንስ ቃል በመነሳት ቅዱስ አባታችን በስፍራው የተሰበሰቡትን ምዕመናን ሁሉ የመንፈሳዊ እድሳት እና የመለወጥን መልእክት እንዲቀበሉ ጋብዘዋል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ሕዝቡ ለመጥምቁ ዮሐንስ ያቀረበውን ጥያቄ በዚህ ላይ በማሰላሰል ለጌታ መምጣት በዝግጅት ላይ ያለንን ተግባርና አመለካከት እንድናሰላስል አስታውሰውናል። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ይህ ጥያቄ እንደ ጻድቅ ከሚታዩት እንደ ፈሪሳውያንና የሕግ ሊቃውንት ሳይሆን እንደ ቀረጥ ሰብሳቢዎችና ወታደር ካሉ ሰዎች የመጣ ጥያቄ መሆኑን ጠቁመዋል። እነዚህ ሰዎች ያለፈው ታሪካቸው ሐቀኝነት የጎደለው እና በዓመፅ የተሞሉ ሰዎች መንገዳቸውን ለመቀየር ፈለጉ። እንዲያውም የለውጡን ጥሪ ለመቀበል ዝግጁ ነበሩ ብለዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በመቀጠል የወንጌል መልእክት ይህን እንደሚያደርግ ለምእመናን አሳሰቡ፥ ከውግዘት ይልቅ ለመዳን ወደ ክርስቶስ የተሳቡትን ድሆች እና የተገለሉትን ጨምሮ በጣም ተጋላጭ የሆኑትን ሕሊና ያነቃቃል። ዛሬ ባለው ዓለም ልክ እንደ ቀደሙት ስህተቶች ሁሉ የሃይማኖት ጥሪው ሁል ጊዜ ለሁሉም ክፍት እንደሆነም ጠቁመዋል። ጥያቄው "ታዲያ ምን እናድርግ?" የሚለው ሲሆን በዚህ ወቅት ሁላችንም ራሳችንን እንድንጠይቅ እየተጋበዝን ነው ብለዋል ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ፣ ለክርስቶስ መምጣት በትሑት ልብ እንድንዘጋጅ የሚጠራን መሆኑን ጠቁመዋል።
ጥርጣሬ ወይም አስደሳች ተስፋ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በመቀጠል መሲሑን ለመጠበቅ የሚረዱ ሁለት የተለያዩ መንገዶችን ጎላ አድርጎ ገልጿል። የመጀመሪያው፣ በጥርጣሬ፣ ሁለተኛው ደግሞ በደስታ በመጠባበቅ። ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳቱ በመጀመሪያ ጥርጣሬን በተመለከተ ሲናገሩ በጭንቀት፣ አለመተማመን እና በዓለማዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ናቸው ሲሉ የገለጹት ደስታን እንዳናጣጥም እንቅፋት ሆኖብናል ብለዋል። በራሳችን ላይ ባተኮርን ቁጥር የእግዚአብሄርን መግባት ወደ ውስጣችን ይበልጥ እናጠፋለን ብሏል። ለዚህ አመለካከት መድኃኒቱ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እንዳሉት ከሆነ፣ በእምነት እና በጸሎት ጸንቶ መቆየት ነው ብለዋል።
በዚያን ጊዜ መሲሑን በደስታ ስለመጠባበቅ ሲናገሩ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ምእመናን የጌታን መምጣት አስደሳች የሆነ ተስፋ እንዲቀበሉ አበረታቷቸዋል። ክርስቲያናዊ ደስታ፣ “ጥልቀት የሌለው ወይም ጊዜ ያለፈበት አይደለም” ሲሉ ገልጿል። በአንጻሩ ግን በልብ ውስጥ ሥር ሰዶ በጽኑ መሠረት ላይ የታነጸ ደስታ ነው ያሉ ሲሆን የነቢዩ ሶፎንያስን ቃል አስታወሰው፣ ሕዝቡን ደስ ይላቸው ዘንድ ጌታ በመካከላቸው ሆኖ ድልን እና ማዳንን አመጣ። "የጌታ መምጣት መዳንን ያመጣልናል ይህም የደስታችን ምክንያት ነው" ብሏል። ይህ ደስታ የህይወትን ችግር በመዘንጋት ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ጥንካሬን እና ሰላምን ማግኘት እንደሆነ ጳጳሱ አስረድተዋል።
የአካባቢው ማህበረሰብ ስራ
ቅዱስ አባታችን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ መስዋዕተ ቅዳሴያቸውን በማጠናቀቅ የአጃቺዮ የአካባቢው ማህበረሰብ እና በተለይም የማኅበረ ቅዱሳንን ታላቅ ሥራ አመስግነዋል። ምእመናን የበጎአድራጎት ተግባራቸውን እና ሥራቸው የክርስቶስን ደስተኛ መንፈስ በማሳደር ችግረኞችን ማገልገላቸውን እንዲቀጥሉ አሳስበዋል።
ህ የስብከተ ገና ወቅት እየገፋ ሲሄድ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እንደ ገለጹት ከሆነ ምእመናን ሰላምን እና ተስፋን እንዲያሳድጉ አሳስበዋል፣ በተለይም ለጥምቀት እና ለቅዱስ ቁርባን ለሚዘጋጁ ወጣቶች። ደስታ የክርስቶስን ብርሃን በጣም ወደምትፈልገው አለም የሚያመጣ የቤተክርስቲያኗ አዋጅ "ዘይ" መሆኑን አስታውሷቸዋል።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ደጋግመው በሚናገሩት ንግግሮች ምእመናን የሕዝቡን ጥበብ የሚሸከሙ አረጋውያንን እንዲንከባከቡ ጋብዘዋል። በቅዳሴው ላይ የተገኙትን ሕጻናት ብዛት አስመልክቶ አስተያየት ሲሰጡ፣ በዓለም ዙሪያ በጦርነት እየተሰቃዩ የሚገኙትን በርካታ ወጣቶች፣ በተለይም የዩክሬን ልጆችን በመጥቀስ ለወጣቶች የተለየ እንክብካቤ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል።
በመከራ ሁሉ የክርስቶስ ደስታ
በመዝጊያው ላይ፣ ቅዱስ አባታችን የዛሬው ዓለም የሚያጋጥሙትን ተግዳሮቶች አንስተዋል። "በዛሬው ዓለም ለሀዘን እና ለተስፋ መቁረጥ ብዙ ምክንያቶች አሉ" ሲሉ "አስከፊ ድህነት፣ ጦርነት፣ ሙስና እና ዓመፅ" ዘርዝሯል። ቢሆንም የእግዚአብሔር ቃል እኛን ሊያበረታታን ይችላል፣ መከራ ቢደርስብንም፣ “ቤተክርስቲያን የማያሳፍር የማይናወጥ ተስፋን ታውጃለች”፣ ጌታ ቅርብ ነውና፣ እና በፊቱ፣ ለሰላምና ለፍትህ ለመስራት ብርታት እናገኛለን። በክርስቶስ ላይ ያለው ደስታ “በማንኛውም ጊዜና በመከራ ሁሉ” የደስታችን ምንጭ ሆኖ እንደቀጠለ ሊቀ ጳጳሱ ተናግረዋል።