ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ቤተክርስቲያን ወደ ፊት እንድትንቀሳቀስ የምያደርጋት መንፈስ ቅዱስ ነው አሉ!
የእዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
በዕለቱ የተነበበው የእግዚአብሔር ቃል
"መንፈስና ሙሽራዪቱ፣ “ና” ይላሉ፤ የሚሰማም፣ “ና” ይበል፤ የተጠማም ሁሉ ይምጣ፤ የሚፈልግም ሁሉ የሕይወትን ውሃ በነጻ ይውሰድ። እነዚህን ነገሮች የሚመሰክረው፣ “አዎ፣ ቶሎ እመጣለሁ” ይላል። አሜን፤ ጌታ ኢየሱስ ሆይ፤ ና" (ራእይ 20፡17.20)።
ክቡራን እና ኩብራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በእለቱ ያደርጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፥ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!
በመንፈስ ቅዱስ እና በቤተክርስቲያን ዙሪያ ላይ ስናደርገው የነበረውን የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ ማብቂያ ላይ ደርሰናል። ይህንን የመጨረሻውን አስተንትኖ ለጠቅላላው ዑደት ለሰጠነው ርዕስ ማለትም “መንፈስ ቅዱስ እና ሙሽራይቱ። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ተስፋቸው ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ ይመራል" የሚለው ነው፥ ይህ ርዕስ በራእይ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻ ጥቅሶች አንዱን የሚያመለክት ሲሆን እሱም “መንፈስና ሙሽራይቱ ‘ና’ ይላሉ” (ራዕ 22፡17)። ይህ ጥሪ ለማን ነው የተነገረው? የተነገረው ከሙታን ለተነሳው ክርስቶስ ነው። በእርግጥም፣ ሁለቱም ቅዱስ ጳውሎስ (1ኛ ቆሮ. 16፡22) እና ዲዳቄ፣ በሐዋርያት ዘመን የተጻፈው ጽሑፍ፣ በመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች በሥርዓተ አምልኮ ስብሰባዎች በአረማይክ ቋንቋ “ማራናታ!” የሚሉ ጩኸቶችን ያስተጋባ ነበር፣ ይህ በእርግጥም ማለት ነው። "ጌታ ሆይ ና!" ክርስቶስ እንዲመጣ የሚደረግ ጸሎት ነው።
በዚያ መጀመሪያ ጊዜ፣ ጥሪው ዛሬ እንደ ፍጻሜ ዘመን የምንገልጸው ዳራ ነበረው። በእርግጥም የጌታን የክብር ዳግመኛ ምጽዓት ያለውን ጽኑ ተስፋ ገልጿል። እናም ይህ ጩኸት እና የሚገልጸውን መጠበቅ፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ ጨርሶ አልጠፋም። ዛሬም፣ በቅዳሴ፣ ከቡራኬ በኋላ፣ የክርስቶስን ሞት እና ትንሳኤ “የተባረከውን ተስፋ እና [የእርሱን] መምጣት እየጠበቅን” መሆኑ ይታወጃል። ቤተክርስቲያን የጌታን መምጣት ትጠባበቃላች።
ነገር ግን ይህ የክርስቶስ የፍጻሜ ምጽዓት ተስፋ አንድ እና ብቸኛ ሆኖ አልቀረም። በአሁን ሰዓት እና በቤተክርስቲያኗ የጉባዔው ሁኔታ ቀጣይነት ያለው መምጣቱን በመጠበቅም አብሮ መጥቷል። እናም ቤተክርስቲያን ከሁሉም በላይ የምታስበው ይህ መምጣት ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ተመርታ፣ ኢየሱስን “ና!” በማለት ጩኸቷን ታስተጋባለች።
ለውጥ ወይም የተሻለ እንበል፣ እድገት፣ ትርጉም ያለው "ና"፣ "ጌታ ሆይ ና!" የሚለውን ጩኸት በተመለከተ ተከስቷል። በተለምዶ የሚነገረው ለክርስቶስ ብቻ ሳይሆን ለራሱ ለመንፈስ ቅዱስም ጭምር ነው! አሁን የምንጮህለት እርሱ ነው። "ና!" “መንፈስ ቅዱስ ሆይ ና”፣ እና “መንፈስ ቅዱስ ና”፣ በላቲን ቋንቋ “Veni Sancte Spiritus” እንላለን፣ ለመንፈስ ቅዱስ የሚቀርቡትን ሁሉንም የቤተክርስቲያን መዝሙር እና ጸሎቶች የምንጀምርበት ልመና ነው። በጴንጤቆስጤ ቅደም ተከተል፣ እና ሌሎችም በብዙ ሌሎች ጸሎቶች ውስጥ ይህንን ደጋግመን እንላለን። ትክክል ነው፣ ምክንያቱም ከትንሳኤ በኋላ፣ መንፈስ ቅዱስ የክርስቶስ እውነተኛ "የክርስቶስ መንፈስ" ነው፣ እሱ ቦታውን የሚወስድ፣ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ እንዲገኝ እና እንዲሰራ የሚያደርግ ነው። እርሱ ነው “የሚመጡትን የሚናገር” (ዮሐ. 16፡13) እና እንዲመኙ እና እንዲጠበቁ የሚያደርግ። ለዚህ ነው ክርስቶስ እና መንፈስ የማይነጣጠሉ፣በመዳን ታሪክ ውስጥም የማይነጣጠሉ ናቸው።
መንፈስ ቅዱስ ሁል ጊዜ የሚፈልቅ የክርስቲያን ተስፋ ምንጭ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን ውድ ቃላቶች ትቶልናል፣ ጳውሎስም እንዲህ ይላል፡- “በእርሱ በመታመናችሁ የተስፋ አምላክ ደስታንና ሰላምን ሁሉ ይሙላባችሁ፤ ይኸውም በመንፈስ ቅዱስ ኀይል ተስፋ ተትረፍርፎ እንዲፈስስላችሁ ነው" (ሮሜ 15፡13)። ቤተክርስቲያን ጀልባ ከሆነች መንፈስ ቅዱስ ሸራውን የሚገፋና በታሪክ ባህር ላይ እንዲራመድ የሚያደርግ ነው ዛሬም እንደ ጥንቱ!
ተስፋ ባዶ ቃል አይደለም ፣ ወይም ነገሮች ለበጎ እንዲሆን የእኛ ግልጽ ያልሆነ ምኞት አይደለም ። ተስፋ የተረጋገጠ ነው፣ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ተስፋዎች ላይ ባለው ታማኝነት ላይ የተመሰረተ ነው። ለዚህም ነው ሥነ መለኮት በጎነት የሚባለው፡ በእግዚአብሔር ስለተመረተና ዋስ የሆነው እግዚአብሔር ነው። ነገሮች እስኪሆኑ ድረስ ብቻ የሚጠብቅ በጎነት አይደለም። እንዲፈጠሩ የሚያግዝ እጅግ በጣም ንቁ የሆነ በጎነት ነው። ለድሆች ነፃነት የተዋጋ አንድ ሰው እንዲህ ሲል ጽፏል፡- “መንፈስ ቅዱስ የድሆች ጩኸት መነሻ ነው። እርሱ ጉልበት ለሌላቸው የተሰጠ ብርታት ነው። የተጨቆኑ ህዝቦችን ነፃ ለማውጣት እና ሙሉ በሙሉ እውን ለማድረግ ትግሉን ይመራል።
ክርስቲያን ተስፋ በማድረግ ብቻ ሊረካ አይችልም፣ እሱ ወይም እሷም ተስፋን ማንጸባረቅ፣ የተስፋ ዘር መሆን አለባቸው። በተለይ ሁሉም ነገር መቅዘፊያውን የሚጎትት በሚመስልበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ለሰው ልጆች ሁሉ የምትሰጠው እጅግ በጣም የሚያምር ስጦታ ነው።
ሐዋርያው ጴጥሮስ የመጀመሪያዎቹን ክርስቲያኖች እንዲህ ሲል አሳስቧቸዋል:- “ዳሩ ግን ጌታን እርሱም ክርስቶስ በልባችሁ ቀድሱት። በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያትን ለሚጠይቁዋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ፥ ነገር ግን በየዋህነትና በፍርሃት ይሁን (1ኛ ጴጥ 3፡15-16)። እናም ይህ የሆነበት ምክንያት ሰዎችን የሚያሳምኑት የክርክሩ ጥንካሬ ሳይሆን ይልቁንም እንዴት እንደምናስቀምጥ የምናውቀው ፍቅር ነው። ይህ የመጀመሪያው እና ውጤታማ የሆነው የወንጌል ስርጭት ነው። እናም ለሁሉም ሰው ክፍት ነው!
ውድ ወንድሞች እና እህቶች፣ መንፈስ ሁል ጊዜ ይርዳን “መንፈስ ቅዱስም በተስፋ እንዲበዛልን! አመሰግናለሁ።