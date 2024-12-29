ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ቤተሰብ በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ መወያየት መቻል አለበት አሉ!
የጎርጎሮሳዊያኑን የቀን አቆጣጠር በሚከተሉ የክርስቲያን ማሕበረሰቦች ዘንድ በአሁኑ ወቅት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት የገና በዓለ የሚከበርበት እና እንዲሁም ከጥቂት ቀናት በኋላ የጎርጎሮሳዊያኑ 2025 ዓ.ም አዲስ አመት የሚጀመርበት ወቅት ላይ መሆናችን ይታወቃል። በዚህ መሰረት በታኅሣሥ 20/2017 ዓ.ም እለተ ሰንበት ላይ የኢየሱስ፣ ማርያም እና ዮሴፍ የናዝሬቱ ቅዱስ ቤተሰብ ዓመታዊ በዓል ተከብሮ ማለፉ የሚታወስ ሲሆን ይህንን በዓል ለመታደም በቫቲካን በሚገኘው በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለተሰበሰቡ ምዕመናን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ባደረጉት የለቱ የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ቤተሰብ ችግሮቻቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው በመወያየት መፍታት ይኖርባቸዋል፣ ማለታቸው ተገልጿል።
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ ቫቲካን
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!
ዛሬ የናዝሬትን ቅዱስ ቤተሰብ እናከብራለን። ወንጌሉ ኢየሱስ በአሥራ ሁለት ዓመቱ፣ ወደ እየሩሳሌም በሚደረገው የዓመታዊ ጉዞ መጨረሻ ላይ፣ ከማርያምና ከዮሴፍ ዘንድ እንደጠፋ፣ በኋላም በቤተመቅደስ ውስጥ ከመምህራን ጋር ሲነጋገር እንዳገኙት ይናገራል (ሉቃ. 2፡41-52) )። ወንጌላዊው ሉቃስ የማርያምን የአእምሮ ሁኔታ ሲገልጽ ኢየሱስን “ልጄ ሆይ! ለምን እንዲህ አደረግህብን? እነሆ፥ አባትህና እኔ ተጨንቀን ስንፈልግህ ነበር እኮ” አለችው (ሉቃስ 2፡ 48) ኢየሱስም “ለምን ፈለጋችሁኝ? በአባቴ ቤት እሆን ዘንድ እንዲገባኝ አታውቁምን? (ሉቃስ 2፡49) በማለት ይመልስላቸዋል።
በተረጋጋ ጊዜ እና በአስደናቂ ሁኔታዎች መካከል የሚቀያየር የተለመደ የቤተሰብ ተሞክሮ ነው። እሱ የቤተሰብ ቀውስ፣ የዘመናችን ቀውስ፣ የአንድ አስቸጋሪ ጎረምሳ እና ሁለት ወላጆች እሱን ሊረዱት ያልቻሉበት ደረጃ ላይ ያለ ታሪክ ይመስላል። እስቲ ይህን ቤተሰብ ለማየት ቆም ብለን። የናዝሬት ቤተሰብ ለምን ሞዴል እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምክንያቱም የሚወያይ፣ የሚያዳምጥ፣ የሚያወራ ቤተሰብ ነው። ውይይት ለቤተሰብ አስፈላጊ አካል ነው! የማይግባባ ቤተሰብ ደስተኛ ቤተሰብ ሊሆን አይችልም።
እናት በጥያቄ እንጂ በተግሣጽ ባትጀምር ጥሩ ነው። ማርያም አትወቅስም እና አትፈርድም፣ ነገር ግን ይህንን የማዳመጥ ልዩ ችሎታ ያለውን ልጅ ለመረዳት ትሞክራለች፣ በማዳመጥ የተለየ ልጇን እንዴት መቀበል እና መረዳት እንዳለባት ትጥራለች። ወንጌሉ ማርያምና ዮሴፍ “የተናገራቸውን ነገር አልተረዱም” (ቁ. 50) ይላል፣ ይህም በቤተሰብ ውስጥ ከመረዳት ይልቅ ማዳመጥ የበለጠ አስፈላጊ እንደሆነ ያሳያል። መደማመጥ ለሌላው ትልቅ ቦታ መስጠት ነው፣ የመኖር እና በራስ የማሰብ መብቱን መገንዘብ ነው። ልጆች ይህ ያስፈልጋቸዋል። ወላጆች በጥንቃቄ አስቡ፣ ይህን የሚያስፈልጋቸው ልጆቻችሁን ያዳምጡ!
የምግብ ሰዓት በቤተሰብ ውስጥ ለመነጋገር ልዩ ጊዜ ነው። በጠረጴዛ ዙሪያ አንድ ላይ መቆየት እና መነጋገር ጥሩ ነው። ይህ ብዙ ችግሮችን ሊፈታ ይችላል፣ እና ከሁሉም በላይ ትውልዶችን አንድ ያደርጋል፡ ከወላጆቻቸው ጋር የሚነጋገሩ ልጆች፣ ከአያቶቻቸው ጋር የሚነጋገሩ የልጅ ልጆች… በጭራሽ በራሳችሁ ውስጥ እንዳትዘጉ ወይም ይባስ ብሎ ሕሊናችሁን ወደ ሞባይል ስልካችሁ አታዙሩ። ይህን በጭራሽ ፣ በጭራሽ ፣ አታድርጉ። ተነጋገሩ፣ እርስ በርሳችሁ ተዳማመጡ፣ ይህ ለእናንተ የሚጠቅማችሁ እና የሚያሳድጋችሁ ውይይት ነው!
የኢየሱስ፣ የማርያም እና የዮሴፍ ቤተሰብ ቅዱስ ነው። ሆኖም የኢየሱስ ወላጆች እንኳን ሁልጊዜ እሱን እንዳልተረዱት አይተናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ማሰላሰል እንችላለን እና አንዳንድ ጊዜ እርስ በርሳችን መግባባት ቢያቅተን እንዳንገረም። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ራሳችንን እንጠይቅ፡ እርስ በርሳችን ተደማምጠናል ወይ? እርስ በርሳችን በመደማመጥ ችግሮችን እንጋፈጣለን ወይ? ወይስ በዝምታ እንዘጋለን፣ አንዳንዴም ቂም እና ኩራት ውስጣችን እንዲያድግ እናደርጋለን ወይ? ለመነጋገር ትንሽ ጊዜ እንወስዳለን ወይ? ዛሬ ከቅዱስ ቤተሰብ የምንማረው እርስ በርስ መደማመጥ ነው።
ራሳችንን ለድንግል ማርያም አደራ እንስጥ እና ቤተሰቦቻችንን የማዳመጥ ስጦታን እንድታሰጠን የእርሷን አማላጅነት እንማጸን።