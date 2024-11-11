ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ለካቶሊክ በጎ አድራጊዎች፡ የኢየሱስን ፍቅር ማስፋፋቱን ቀጥሉ ማለታቸው ተገለጸ።
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ሰኞ ዕለት ህዳር 2/2017 ዓ.ም በቫቲካን የተገኙትን የካቶሊክ በጎ አድራጎት ድርጅት አባላት ጋር በተገናኙበት ወቅት ፍቅር ሁልጊዜ የመቀየር እና ሁሉን ነገር በሰላም እንዲሄድ ለማድረግ እንደሚችል አስታውሰዋል።
አባሉቱ በሮም ባደረጉት መንፈሳዊ ንግደት፣ ሲምፖዚየም እና ሱባኤ ምክንያት ከቅዱስነታቸው ጋር መገናኘታቸው የተገለጸ ሲሆን በወቅቱ ቅዱስነታቸው የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር በማድረግ የተሰማቸውን ደስታ የገለጹት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በሐዋርያትና በሰማዕታት መቃብር ላይ የነበራቸውን የአስተንትኖ እና የጸሎት ቀናት “ለቤተ ክርስቲያን ያላቸውን ፍቅር” እንደሚያሳድግላቸው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። “ለወንጌል መስፋፋት እና የክርስቶስን የቅድስና፣ የፍትህ እና የሰላም መንግሥት ለመገንባት” ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል ብለዋል።
ቅዱስነታቸው ለካቶሊክ የበጎ አድርጎት ማሕበራት የትሥሥር መረብ አባላት ለቅድስት መንበር ቢሮዎች ለሚያደርጉት ድጋፍና “ጸጥ ያለ ማበረታቻ” በዩናይትድ ስቴትስ የምትገኘውን የቤተ ክርስቲያንን ሕይወትና ሐዋርያዊ ሕይወት የሚያበለጽጉ ውጥኖች ስላደረጉላቸው አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
ክርስቶስን የማካፈል ፍቅርን ተለማመዱ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ የካቶሊክ የበጎ አድርጎት ድርጅት አባላት የትሥሥር መረብ አባላትን በድጋሚ አመስግነዋል፣ በተፈጥሮው "ሲኖዶሳዊ" ነው፣ ይህም “የብዙ ግለሰቦች፣ ቤተሰቦች እና መሠረቶችን የጋራ ራዕይ፣ ቁርጠኝነት እና ትብብር ላይ ያተኩራል ብለዋል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ለማሕበሩ አባላት ሐዋርያዊ ቡራኬያቸውን ከማቅረባቸው በፊት፣ ቅዱስ አባታችን በጌታ የተቀደሰ ልብ የተሰበሰቡትን አመስግነው፣ አውታረ መረቡ “የክርስቶስን ፍቅር ለሌሎች ለማካፈል በምናደርገው ጥረት የተገኘውን ደስታ እንዲቀጥል” አሳስበዋል።