ር.ሊ.ጳ. ፍራንችስኮስ ለዕደ ጥበብ ባለሙያዎች 'እናንተ የእግዚአብሔር የፍጥረት ሥራ ተባባሪዎች ናችሁ
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በቫቲካን ለኢጣሊያ የዕደ ጥበብ ሥራ ባለሙያዎች፣ አነስተኛ እና መካከለኛ የንድግ ሥራ ድርጅት ብሔራዊ አባላት ተወካዮች እንደተናገሩት እናንተ የእግዚአብሔር የፍጥረት ሥራ ተባባሪዎች ናችሁ ብለዋል።
የሥነ ጥበብ ጥበብ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ እንዳሉት ከሆነ፣ የዕደ ጥበብ ባለሙያዎች ልዩ ችሎታቸውን “ሌሎች ሊያውቁት በማይችሉት ግትር ቁስ ውስጥ ልዩ የሆነ ቅርፅን የመለየት ችሎታ” መሆኑን ጠቁመዋል።
እግዚአብሔር በእኛ ላይ ይተማመናል
“ይህ የእግዚአብሔር የፍጥረት ሥራ ተባባሪ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል” በማለት ቅዱስ አባታችን በማድነቅ፣ “የሰውን እንቅስቃሴ ትርጉም ለመመለስ እና የጋራ ጥቅምን ለሚያሳድጉ ፕሮጀክቶች ለመስጠት ችሎታችሁ እንፈልጋለን ብለዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በመቀጠል አስፈላጊው ብዛት ሳይሆን ጥራት እና በተለይም "የተቀበሉትን ስጦታዎች በአግባቡ ለመጠቀም ቁርጠኝነትን ማሳየት" መሆኑን አስታውሰዋል።
በዚህ መንፈስ፣ በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው እምነት ለእነርሱና ለሥራቸው ኃይል እንዲሰጥ አሳስቧቸዋል። ጌታ "በሀብቱ ውስጥ እንደሚያሳትፈን" እና "በእኛ ላይ እንደሚተማመን" የገለጹት ቅዱስነታቸው "በህይወት ለማደግ አንድ ሰው ፍርሃትን ማሸነፍ እና መተማመንን መቀበል አለበት" ብለዋል።
የተጠራነው ለእምነት ራዕይ ነው።
“አንዳንድ ጊዜ” ሲሉ ንግግራቸውን የቀጠሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ “በተለይ ችግሮች ሲበዙ ጌታ ሕይወታችንን እንድንቆጣጠር ከሚያበረታታን ሰው የበለጠ የማይታክት ዳኛ ወይም የበላይ ተመልካች እንደሆነ ለማሰብ እንፈተናለን ብለዋል።
"ነገር ግን ወንጌል ሁል ጊዜ ወደ እምነት ራዕይ ይጠራናል፤ የምናደርገው ነገር የችሎታችን ወይም የጥቅማችን ፍሬ ብቻ ነው ብለን እንዳናስብ" በማለት አረጋግጧል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የእያንዳንዳችን የግል ታሪካችን እና ከወላጆቻችን ጀምሮ በህይወታችን እንዴት ወደፊት መሄድ እንዳለብን ያስተማሩን የበርካታ ሰዎች ፍሬ እንዴት እንደሆንን አስታውሰዋል። "የምሰራውን ስራ ለመስራት ያስቻለኝ የታሪክ ውጤት ነው" ብሏል።
“አናንተም ሥራችሁን ከልብ የምትወዱ ከሆነና አንዳንድ ጊዜ በበቂ ሁኔታ እንዳልታወቀ በማሰብ የምታማርሩ ከሆነ አምላክ ለአንተ ብቻ ሳይሆን በእጃችሁ ያስቀመጠውን ዋጋ ስለምታውቅ እግዚአብሔር ፈጽሞ አይተወንም ብለዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ "ፈጠራን ሽባ የሚያደርግ እና የሚያጠፋ ነው" በማለት ፍርሃትን ወደ ጎን እንዲተው አሳስበዋል "ይህን ደግሞ በዕለት ተዕለት ሥራችን በምንኖርበት መንገድ የእግዚአብሔር ታላቅ ፕሮጀክት አካል በመሆን በስጦታዎቹ ሊያስደንቀን ይችላል" ብለዋል።
"ከስኬታችን ጀርባ ክህሎት ብቻ ሳይሆን እጃችንን የሚይዝ እና የሚመራን መንፈሳዊ የሆነ ጸጋ አለ" ሲሉ የተናገሩት ቅዱስነታቸው ከስኬታችን ጀርባ ክህሎት ብቻ ሳይሆን እጃችንን የሚይዝ እና የሚመራን መንፈሳዊ ፀጋ አለ ሲሉ ተናግረዋል።
ከዚህ አንፃር፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ፣ የዕደ ጥበብ ሥራዎች እነዚህን ሁሉ በሚገባ ሊገልጹት እንደሚችሉ፣ “እግዚአብሔር ፈጽሞ እንደማይተወን፣ የእጆቹ ድንቅ ሥራዎች መሆናችንን እና የመጀመሪያ ሥራዎችን መሥራት እንደምንችል በመገንዘብ ዕለት ዕለት የሚታጀብ ከሆነ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ጽናቱን እንደሚሰጠን" ቅዱስነታቸው አክለው ገልጸዋል።
ተስፋን እና እምነትን መጠበቅ
በመጨረሻም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዓለምን በማስዋባቸው ሥራቸውን አወድሰዋል።
ዜናው “በሰው አቅም ላይ እምነት እንድናጣ ያደርገናል” ሲሉ የዕደ-ጥበብ ባለሙያዎችን እንቅስቃሴ መመልከታችን “ያጽናናናል እናም ተስፋ ይሰጠናል” ሲሉ ተናግሯል።
“ዓለምን ማስዋብ ሰላምን መገንባት ነው” ያሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ፣ እግዚአብሔር ሁሉም ወንድና ሴት እንደ እርሱ ጥበብ በተሞላበት መንገድ እንዲሠሩ ጥሪ እንደሚያደርግ አስታውሰው፣ “ለታላቁ የሰላም ፕሮጄክቱ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ ሲሉ ተናግረዋል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ሐዋርያዊ ቡራኬያቸውን ከሰጡ በኋላና በጸሎታቸው የዕደ-ጥበብ ባለሙያ የነበረው ቅዱስ ዮሴፍ ሠራተኛው ዘወትር ሥራቸውን በፈጠራና በፍቅር እንዲፈጽሙ በማበረታታት በጸሎት አጠቃለዋል።