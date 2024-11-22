ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት፡ ሚስዮናውያን በቤተክርስቲያን የፍቅር ቋንቋ ይናገራሉ ማለታቸው ተገለጸ!
የዚህ አግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እ.አ.አ ከኅዳር 19-24/2024 ዓ.ም በፖርቶ ሪካ ከተማ በፖንሴ ውስጥ በሚካሄደው 6ኛው የአሜሪካ ሚሲዮናውያን ኮንግረስ (CAM6) ወደ 1,300 ለሚጠጉ ተሳታፊዎች ሐሙስ ዕለት መልእክት ልከዋል፣ ይህ 6ኛው የአሜሪካ ሚሲዮናውያን ኮንግረስ “በመንፈስ ወንጌላውያን፡ እስከ ምድር ዳርቻ" በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ እንደሚገኝም ተገልጿል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በተወካያቸው አማካይነት የካራካስ ሊቀ ጳጳስ በላኩት መልእክት ሁሉም ሚስዮናውያን ወደ ቅድስት ሥላሴ አዘውትረው እንዲጸልዩ አበረታተው እግዚአብሔር ፍቅሩን አፍስሶ የምድርን ፊት ያድሳል” ሲሉ ተማጽነዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በቤተክርስቲያኗ የወንጌል አገልግሎት መሰረት ላይ አሰላሰሉ፣ ይህም በግል፣ በፍቅር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ባለን ግንኙነት ላይ ነው" ሲሉ የገለጹ ሲሆን "የሌለውን መስጠት አንችልም" ብሏል። ያላጋጠመንን ፣ ዓይኖቻችን ያላዩትን ወይም እጃችን ያልዳሰሱትን መግለፅ አንችልም" ሲሉ አጽኖት ሰጥተው ተናግረዋል።
የማይገኝ ክርስቲያናዊ ደስታ
ኢየሱስ፣ ከአባቱ ጋር በጸሎት ካሳለፈ በኋላ ከልቡ የተናገረው፣ ራሱ ሚስዮናዊ እንደነበር ገልጿል።
የሁሉም የተጠመቁ ክርስቲያኖች ጥሪ “እግዚአብሔርን በዓለም ውስጥ፣ በወንድሞቻችንና በእህቶቻችን ውስጥ፣ በርኅራኄ፣ እንግዳ ተቀባይና ምሕረት በሚሸከሙ ‘በክርስቶስ’ ዓይኖች ማየት፣ ማየት ነው” ብሏል።
ከሙታን የተነሣውን ካገኘን በኋላ ክርስቲያኖች ደስታችንን ሊያጡ እንደማይችሉ አክለው የገለጹ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ ያንን ደስታ በቃልና ምስክር እንድንገልጽ ይፈቅድልናል ሲሉ ተናግሯል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ “በሕይወት ሰጪ ኃይሉ፣ ቤተክርስቲያን ሁሉንም ስለምትናገር ብቻ ሳይሆን ከሁሉም በላይ ሁል ጊዜ አንድ ቋንቋ ስለምትናገር በሁሉም ቋንቋ መልእክቱን ማስተላለፍ እንችላለን - የፍቅር ቋንቋ፣ ለመረዳት የሚቻል በሰው ልጆች ሁሉ ዘንድ በእግዚአብሔር አምሳል የተሠራ የውስጣችን ክፍል ነውና ብለዋል።
መንፈስ ቅዱስ በማዳመጥ ውስጥ በጥልቀት ይመራናል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በመቀጠል በመንፈስ ቅዱስ መነሳሳት ልባቸው በሲኖዶሳዊነት እና በጋራ ማዳመጥ እንዲስፋፋ ሚስዮናውያንን ጋብዘዋል። "በእኛ በደል እና በደረሰብን መከራ የቆሰለውን የዚህን ምድር ፊት ለማደስ ፍቅሩን እና ህይወት ሰጪ መንፈሱን እንዲያፈስስ አብን በጽናት በመለመን ጸሎታችንን መተው የለብንም" ሲሉ ተናግሯል።
በማጠቃለያም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የወንጌል አብነት አድርጋ ክርስቶስን ለሰው ልጆች ሁሉ አቀረበች ያሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ “ራስን የመስጠትን ምሳሌ በመኮረጅ በእናቷ እና በአንክብካቤዋ በመደገፍ ሁልጊዜ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ የሚስዮናውያን ደቀ መዛሙርት እንሁን" ሲሉ ቅዱስነታቸው ጥሪ አቅርበዋል።