ር. ሊ. ጳ. ፍራንችስኮስ፥ የወንጌል ደስታን ለሰዎች መመስከር ሰላምን እና ተስፋን እንደሚያመጣ ገለጹ
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ ዮሐንስ መኰንን - ቫቲካን
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በዛሬ አስተምህሮአቸው፥ ከዓለማዊ ደስታዎች በተቃራኒ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መገናኘት በልባችን ውስጥ ጥልቅ እና ዘላቂ ደስታን እንደሚሰጠን እና ይህን ደስታ ለሌሎች እንድንካፈል ያነሳሳናል ሲሉ ገልጸዋል።
ጸጋ እና ነፃነት
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ፥ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ውጤቶች እንዴት በጸጋ እና በነፃነት መካከል ያለን ትብብር ውጤቶች መሆን እንደሚችሉ አስረድተው፥ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ልዩ እና አስደሳች በሆነ መንገድ እምነት የሚሠራበትን መንገድ ገልጸዋል።
ያለ ልዩነት ሁላችንም ልዩ ስጦታዎች እንዳሉን ያስረዱት ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እነዚህ ስጦታዎች ዘወትር በጎ አድራጎትን እና ታጋሽነት ከማሳደግ በተጨማሪ ትሑት የሰላም መልዕክተኞች እንድንሆን የሚያግዙን መሆን አለባቸው ብለዋል።
“ደስታ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው!”
የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ደስታ የመሞላትን ስሜት እንደሚሰጠን እና “ይህም አንድ ሰው ከእርሱ ጋር ለሁል ጊዜ የሚኖር ደስታን እንዲመኝ ያደርጋል” ሲሉ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ አብራርተዋል። ቅዱስ አውግስጢኖስ ለእግዚአብሔር ሲናገር፥ “አንተ እኛን ለራስህ ፈጠርከን፥ ልባችንም በአንተ እስኪያርፉ ድረስ ዕረፍት የለውም” ማለቱን ቅዱስነታቸው አስታውሰዋል።
ከሌሎች ጋር የሚጋሩት ደስታ የበዛ ይሆናል
"የወንጌል ደስታ እንደሌሎች ደስታዎች ሁሉ በየዕለቱ ሊታደስ እና ሊተላለፍ ይችላል" ያሉት ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በመቀጠልም፥ ከእግዚአብሔር ፍቅር ጋር ቀጣይነት ላለው ግንኙት ምስጋና ይግባውና፥ "ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደሚያብብ ወዳጅነት የሚደርስ፣ ከጠባብነት እና ራስ ወዳድነት ነፃ የሚያወጣን መሆኑን አስረድተዋል።
“ይህንን ደስታ ከሌሎች ጋር መካፈል ተፈጥሯዊ በመሆኑ ወንጌልን ለሌሎች የመመስከር ጥረታችን ሁሉ ምንጭ እና ተነሳሽነትንም የምናገኘው ከዚህ ነው” ብለው፥ “የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሆነውን ደስታ ከሌሎች ጋር ሲጋሩት ይበዛል እንጂ ፈጽሞ አይጠፋም” ሲሉ አስረድተዋል።
ደስተኛው ቅዱስ ፊሊፕ ኔሪ
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በአስተህሮአቸው ማጠቃለያም ከአምስት መቶ ዓመታት በፊት በሮም ይኖር የነበረውን የቅዱስ ፊሊፕ ኔሪ ምስክርነትን አስታውሰው፥ “የደስታ ቅዱስ” በመባል ይታወቅ እንደ ነበር ገልጸዋል።
ይህ ቅዱስ ለድሆች እና ለተናቁት ልጆች ይናገራቸው የነበረውን ቃላት ሲያስታውሱ፥ “ልጆቼ ሆይ አይዞአችሁ! ብስጭትን ወይም ትካዜን አልፈልግም፤ ኃጢአትን የማትሠሩ ከሆነ ይህ ለእኔ ይበቃኛል” ይል እንደ ነበር ገልጸዋል። “የእርሱ ደስታ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነበር” ያሉት ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ፥ በዚህ ደስታው እውነተኛ ወንጌላዊ ለመሆን እንደበቃ ተናግረዋል።
ወንጌል የሚሰጠው ደስታ
“ወንጌል” የሚለው ቃል የምስራች ማለትን ይገልጻል ያሉት ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ፥ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ አማኞች በላከው መልዕክቱ በምዕ. 4፡4-5 ላይ፥ “ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ” ያለውን ምክር ልብ እንዲሉት አሳስበዋል።