ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት፡ 'የትምህርት ቁልፍ ነገር ጥሩ የትምህርት የቤተሰብ ትብብር ነው' አሉ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ሐሙስ ዕለት ህዳር 12/2017 ዓ.ም ከታዋቂ የጣሊያን የትምህርት ዘርፍ አንዱ ከሆነው "La Scuola" ከሚለው የካቶሊክ አሳታሚ ቡድን ልዑካን ጋር ተገናኝተዋል።
ኩባንያው የተመሰረተው እ.አ.አ በ1904 ዓ.ም በብሬሻ፣ በሰሜን ኢጣሊያ፣ በጣሊያን ትምህርት ቤቶች የካቶሊክን አነሳሽነት ትምህርት ለማስተዋወቅ በሚፈልጉ የምእመናን እና ቀሳውስት ቡድን ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሌሎች የጣሊያን ካቶሊክ ማተሚያ ቤቶችን፣ SEI እና Capitelloን የቡድኑ አባል በማድረግ ተስፋፍቷል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በንግግራቸው የኩባንያውን ትምህርታዊ እውቀት እና ቀጣይነት ያለው የትምህርት አገልግሎት አወድሰዋል።
ባለፉት 120 ዓመታት ያከናወኗቸው ተግባራት እ.አ.አ በ1965 ዓ.ም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ስድስተኛ ለእዚህ ማሕበር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያበረከቱትን የላ ስኳላ አሳታሚ ድርጅት የልዑካን ቡድንን ሲቀበሉ የገለጹትን ምኞት እንዳሟላ ተናግሯል።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ፉክክርን በመጋፈጥ እና ከተለወጠው የጣሊያን ባህላዊ ገጽታ ጋር በመላመድ በሃይማኖታዊ እሴቶች ላይ የሚደረገውን ግድየለሽነት በመዋጋት ያሳዩትን ጥንካሬ አመስግነዋል። "በዋና ዋና ማተሚያ ቤቶች ውድድር እና በመካሄድ ላይ ያሉ የባህል ለውጦች በሚታዩ በአስቸጋሪ ጊዜያት አደጋዎችን መጋፈጥ አልፈራችሁም" ብለዋል።
ለትምህርትና ለአስተማሪዎች መመስረት ያላቸው “ፍቅር” “ወጣቶችን በወንጌል እሴቶች ማፍራት ከሁሉም ሰው ጋር የወንድማማችነት ትስስር መፍጠር ለሚችል ኃላፊነት የሚሰማቸው ግለሰቦች ማኅበረሰብ ዘንድ ወሳኝ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ያለውን ግንዛቤ ያሳያል” ብሏል።
በእርግጥም አሉ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ካቶሊክ እንደመሆናቸው መጠን በጣሊያነኛ ቋንቋ ፍሬተሊ ቱቲ (ሁላችንም ወንድማማቾች ነን) የተሰኘውን ጳጳሳዊ መልእክት በማስታወስ የሁለተኛው የቫቲካን ጉባኤ እንዳስተማረው በሁሉም ቦታ የሚገኘውን መልካም ነገር መቀበልን ይጨምራል “ይህ ለሁሉም ሰው ወደ ግልጽነት እና የንግግር አመለካከት ይመራል” ብሏል።
"ትምህርት ቤት በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው ሁለቱንም አእምሮ እና ልብ ለዓለም ለመክፈት የሚማርበት ቦታ ነው" ያሉት ቅዱስነታቸው የትምህርት ዋና ተግባር በእውቀት ላይ ብቻ ሳይሆን ሰብአዊ እና መንፈሳዊ እድገትን ማጎልበት ነው ብለዋል ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ እንዳሉት ማስተማር ማለት “በጥሩ ለማሰብ፣ ጥሩ ስሜት እንዲሰማን፣ የልብ ቋንቋን እና ጥሩ ለማድረግ—የእጅ ቋንቋን መርዳት” ማለት ነው ያሉ ሲሆን የዘመናችን ለውጦችን ለመፍታት ቤተሰቦችን፣ ትምህርት ቤቶችን እና ህብረተሰቡን በአጠቃላይ አንድ ለማድረግ የሚያስችል ትምህርታዊ ስምምነት እንደሚያስፈልገን ስለሚሰማን ይህ ራዕይ፣ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳቱ በተለይ ዛሬ ጠቃሚ ነው ብለዋል።
"የትምህርት ቁልፉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጎደለው የትምህርት ቤት እና የቤተሰብ አንድነት ነው" ያሉ ሲሆን እነዚህ ለውጦች ለሐዘን ወይም ለፍርሀት ምክንያት ከመሆን የራቁ፣ በአዲሶቹ ትውልዶች ውስጥ “የእውቀትና የጥበብ ጥማትን ለማዳበር” አዲስ አጋጣሚን እንደሚያመለክቱ ተናግሯል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳቱ “መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን በችግር ጊዜ የነቢያት ድምፅ የተስፋ አድማስን ያሳያል” ብለዋል።
በማጠቃለያም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ "ላ ስኩላ" የማተሚያ ቤት ወንድማማችነትን እና ተስፋን በትምህርት የማሳደግ ተልእኮውን እንዲቀጥል ከመሥራቾቻቸው ግብ ጋር አብረው እንዲጓዙ አበረታተዋል።
"ወንድማዊ ሰብአዊነት በትምህርት ቤት ጠረጴዛዎች ላይ እንማራለን፣ በውጤታማ ጽሑፎች፣ ብቁ እና ጥልቅ ስሜት ያላቸው አስተማሪዎች እና ለተማሪዎቹ ፍላጎቶች ተስማሚ መሣሪያዎች" እነዚህን እሴቶች እናገኛለን ብለዋል።