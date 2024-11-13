ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት፡ ‘ድሆችን መርዳት የእግዚአብሔርን ምሕረት መመስከር ነው’ ማለታቸው ተገለጸ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ ቫቲካን
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ረቡዕ ጠዋት ህዳር 04/2017 ዓ.ም ከፎየር ኖትር ዴስ ሳንስ-አብሪ ልዑካን ቡድን እና ከገብርኤል ሮሴት ወዳጆች ማኅበር የልኡካን ቡድን ጋር ተገናኝተው በሊዮን የሚገኙ ሁለት የፈረንሣይ ካቶሊካዊ ተቋማት ቤት የሌላቸውን በመርዳት እና መጠለያ የሌላቸውን ሰዎች በመርዳት ላይ ስለሚገኙ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ፎየር ኖትር ዴም ደ ሳንስ-አብሪ (የቤት አልባ የእመቤታችን መጠጊያ) የተመሰረተው እ.አ.አ በ90ዎቹ አጋማሽ ላይ በፈረንሳዊው የካቶሊክ እምነት ተከታይ እና መምህር ገብርኤል ሮሴት ህይወቱን ለድሆች እና ለተገለሉ ሰዎች አሳልፎ በሰጠው ግለሰብ አማካይነት ነበር።
እ.ኤ.አ. በ2023 ዓ.ም የበጎ አድርጋቶ ድርጅቱ በደቡብ ሮን ዲፓርትመንት የተቸገሩትን 8.360 ሰዎች ረድቷል። የእርዳታ ማኅበሩ ዛሬ ከ1,000 በላይ በጎ ፈቃደኞች እና 420 ሠራተኞች አሉት።
የእግዚአብሔርን ቅርበት፣ ርህራሄ እና ምሕረት መመስከር
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በንግግራቸው ቡድኑ የተገለሉትን ለመርዳት ለሚያደርጉት ጥረት ሞቅ ያለ ምስጋና አቅርበዋል፤ ይህም “መቀራረብ፣ ርኅራኄ እና ምሕረት” ለሚሉት ሦስት የአምላክ ባሕርያት ተጨባጭ ምሥክርነት ይሰጣል ብለዋል።
ዘንድሮ የሚታወሱት ፕሮፌሰር ሮስሴት የሞቱበት ሃምሳኛ አመት ላይ “የድሃ ድሃ”ን ፍላጎት በድፍረት እና በእምነት በመመለስ ጥልቅ ርህራሄን ያሳዩትን እያንዳንዱን ስቃይ የክርስቶስ መገኘት አድርገው ይመለከቱ እንደነበር አስታውሰዋል።
“የድሆችን ጩኸት ሰምቷል እና ዓይኑን አላዞረም ወይም ዓይኑን አልጨፈነም” ብለዋል ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ፣ ድሆችን መርዳት ከቤተክርስቲያኗ የምሕረት ተልእኮ ጋር የሚጣጣም “የተቀደሰ ተግባር” ነው ብለዋል።
“(ገብርኤል ሮሴት) ክርስቶስ በድሆች ውስጥ መኖሩን እንዴት እንደሚያውቅ ያውቅ ነበር—እነሱ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ናቸው። ምንጊዜም እናስታውስ፡- ‘በእነዚህ ከሁሉ በሚያንሱ ሁሉ ውስጥ ክርስቶስ ራሱ አለ ብለዋል።
በግዴለሽነት በተበላሸ ዓለም ውስጥ የድሆችን ሰብአዊ ክብር መመለስ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ የማኅበሩ አባላት የሮሴትን ምሳሌ በመከተላቸው አመስግኗቸዋል፣ ቤት ለሌላቸው ሰዎች ቁሳዊ ድጋፍን፣ መጠለያን፣ ምግብን እና ደግነትን ብቻ ሳይሆን - በዚህም ለመከራቸው ግድ በሌለው ዓለም ክብራቸውን መልሰዋል ብለዋል።
በተጨማሪም ተልእኳቸውን በማርያም ጥበቃ ሥር ማድረጋቸው ያለውን ፋይዳ አጉልተው ገልጸው፣ ሁሉንም የምትቀበል፣ እጆቿን እንደ መጠለያ በመክፈት እና ፍላጎትን በማሰብ፣ ከሰው መከራ ወደ ኋላ የማትል፣ “ድንግል ኪዳነ ምህረት” ናት ብለዋል።
የማርያምን የርኅራኄ ምሳሌ መከተል
"በምሕረት እና በርህራሄ፣ በወንድማማችነት እና በግልፅነት፣ በተዘረጋ እጅ እና የብክነት ባህልን በመቃወም፣ ቤተክርስቲያን ለሁሉም ልጆቿ የእግዚአብሔር ርህራሄ ምልክት ትሆናለች" ያሉት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ንግግራቸውን ሲዘጉ የኖትርዳም ደስ ሳንስ አብሪ ፎየር ማሕበር ወዳጆች የማርያም የእናትነት ርኅራኄ "ሕያው ምስል ናቸው" ሲሉ አወድሰዋል፣ ይህም ጥረታቸው ሰዎች ክብርን እና ተስፋን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል፣ “በእናንተ ፊትና በማዳመጥህ፣ ማርያምናኢየሱስ ከወንድሞቻቸውና ከእህቶቻቸው በተለይም ብዙ ጊዜ ከሚረሱት ጋር መመላለሳቸውን እንዳላቆሙ ታሳያላችሁ ብለዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ሥራቸውን “እናንተንና አብሯቸው ያሉትን ሰዎች ሁሉ የምትጠብቅ የእመቤታችንን እና የእናቶች ጸሎት አደራ” በማለት አጠቃለዋል።