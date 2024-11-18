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AMአማርኛ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት

ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ አንድ ቀን ሁላችንም ከክርስቶስ ጋር እንዋሃዳለን ማለታቸው ተገለጸ!

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዘወትር እሁድ በቫቲካን በሚገኘው በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለሚሰበሰቡ ምዕመናን በእለቱ ሥርዓተ አምልኮ ላይ በሚነበበው ቅዱስ ወንጌል ላይ ተንተርሰው አስተንትኖ እንደምያደርጉ የሚታወቅ ሲሆን በዚህም መሰረት ቅዱስነታቸው በህዳር 08/2017 ዓ.ም ያደረጉት አስተንትኖ "በዚያን ጊዜ፣ ከመከራው በኋላ ‘ፀሓይ ትጨልማለች፣ “ ‘ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም፤ ከዋክብት ከሰማይ ይረግፋሉ፤ የሰማይ ኀይላትም ይናወጣሉ።’ “በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ በታላቅ ኀይልና ግርማ በደመና ሲመጣ ያዩታል። እርሱም መላእክቱን ልኮ ከአራቱ ነፋሳት፣ ከምድር ዳርቻ እስከ ሰማያት ዳርቻ ምርጦቹን ይሰበስባል። “ምሳሌውን ከበለስ ተማሩ፤ ቅርንጫፏ ሲለመልም፣ ቅጠሏ ሲያቈጠቍጥ በጋ እንደ ተቃረበ ታውቃላችሁ፤ እንዲሁ ደግሞ እነዚህ ነገሮች መፈጸማቸውን ስታዩ እንደ ቀረበ፣ በደጅም እንደ ሆነ ዕወቁ። እውነት እላችኋለሁ፣ እነዚህ ነገሮች እስከሚፈጸሙ ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም፤ ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም" (ማርቆስ 13፡24-32) በሚለው የቅዱስ ወንጌል ክፍል ላይ ተንተርሰው ባደርጉት አስተንትኖ አንድ ቀን ሁላችንም ከክርስቶስ ጋር እንዋሃዳለን ማለታቸው ተገልጿል።

የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን

ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በወቅቱ ያደርጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።

የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!

በዛሬው ሥርዓተ አምልኮ ሥነ-ሥረዓት ላይ የተነበበው ቅዱስ ወንጌል ኢየሱስ ታላቅ መከራን ሲገልጽ "ፀሐይ ይጨልማል ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም" (ማር 13፡24) በማለት ይናገራል። ይህን ስቃይ ሲጋፈጡ ብዙዎች የዓለምን ፍጻሜ ሊያስቡ ይችላሉ፣ ነገር ግን ጌታ እድሉን ተጠቀመበት፣ “ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም” (ማር 13፡3) ሲል አረጋጧል።

ይህንን አገላለጽ ጠለቅ ብለን ልንመለከተው እንችላለን-ምን እንደሚያልፍ እና ምን እንደማያልፍ።

በመጀመሪያ ደረጃ ምን ያልፋል። በሕይወታችን ውስጥ በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ቀውስ ውስጥ ስናልፍ ወይም አንዳንድ ውድቀት ሲያጋጥመን፣ እንዲሁም በአካባቢያችን በጦርነት፣ በዓመፅ፣ በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት የሚደርሰውን ሥቃይ ስናይ፣ ሁሉም ነገር ወደ ማብቂያው እየመጣ እንደሆነ ይሰማናል። እናም በጣም ቆንጆ ነገሮች እንኳን እንደሚያልፉ ይሰማናል። ቀውሶች እና ውድቀቶች ግን ምንም እንኳን የሚያምም ቢሆንም አስፈላጊ ናቸው፣ ምክንያቱም ሁሉም ነገር የሚገባውን ክብደት መያዝ እንዳለበት ያስተምረናል እንጂ ልባችንን ከዚህ አለም እውነታ ጋር እንዳይነጠል ያስተምሩናል፣ ምክንያቱም ያልፋሉ፡ ሊጠፉ ተወስነዋል።

በተመሳሳይ ጊዜ ኢየሱስ ስለማያልፈው ነገር ተናግሯል። ሁሉም ነገር ያልፋል፣ ግን ቃሉ አያልፍም፡ የኢየሱስ ቃላቶች ለዘለአለም ይኖራሉ። ስለዚህም የመዳንና የዘላለም ተስፋን በያዘው ወንጌል እንድናምን እንጂ በሞት ጭንቀት ውስጥ እንዳንኖር ይጋብዘናል። ሁሉ ሲያልፍ ክርስቶስ ይኖራልና። በእርሱ፣ በክርስቶስ፣ ያለፉትን እና በምድራዊ ህይወታችን አብረውን የሄዱትን ነገሮች እና ሰዎች አንድ ቀን እንደገና እናገኛለን። በዚህ የትንሣኤ ተስፋ ብርሃን እያንዳንዱ እውነታ አዲስ ትርጉም ይኖረዋል፡ ሁሉም ነገር ይሞታል እኛም አንድ ቀን እንሞታለን ነገር ግን ከገነባነው እና ከወደድነው ምንም አናጣም ምክንያቱም ሞት የአዲስ ሕይወት መጀመሪያ ይሆናልና።

ወንድሞችና እህቶች፣ በመከራ፣ በችግር፣ በውድቀት ውስጥም ቢሆን፣ ወንጌሉ ሕይወትንና ታሪክን እንድንመለከት ይጋብዘናል፣ ፍጻሜውን ላለማጣት ሳይሆን ለሚቀረው በደስታ ነው። እግዚአብሔር የወደፊት ሕይወትንና ደስታን እያዘጋጀልን መሆኑን አንዘንጋ።

እናም፣ እራሳችንን እንጠይቅ፡ ከሚያልፉ፣ በፍጥነት ከሚያልፉ ምድራዊ ነገሮች ጋር ተጣብቀናል ወይንስ የሚኖ እና ወደ ዘላለማዊነት ከሚመሩን የጌታ ቃላት ጋር ተያይዘናል? እባካችሁ ይህንን ጥያቄ እራሳችንን እንጠይቅ። ይጠቅመናል።

ስለ እኛ ትማልድን ዘንድ ራሷን ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ቃል የሰጠችውን ቅድስት ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ ትርዳን።

18 November 2024, 09:51

የገብርኤል ብሥራት ጥንታዊ መሠርት የያዘና የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን በማስታወስ በቀን ሦስት ጊዜ ማለትም በንጋት (በአስራሁለት ሰዓት) በቀትር (በስድስት ሰዓት) እንዲሁም በማታ (በአስራሁለት ሰዓት) የሚደገም የጸሎት ዓይነት ሲሆን ጸሎቱ በሚደገምበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያንም የመልኣከ እግዚኣብሔርን ደወል በዚሁ ሰዓት ትደውላለች። ይህ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር የሚለውን ስያሜ ያገኝው ከጸሎቱ ከመጀመሪያ ስንኝ የእግዚኣብሔር መልኣከ ማርያምን አበሠራት ከሚለው የተወሰደ ሲሆን ጸሎቱ ስለ ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ይናገራል። ጸሎቱ በሦስት የተከፈሉ አጫጭር ስንኞች ሲኖሩት በእነኚህ በሦስት አጫጭር ስንኞች መሓል ጸጋን የተሞላሽ የሚለው የማርያም ጸሎት ይደገማል። ይህ ጸሎት በሰንበትና በበዓላት ዕለት ልክ በእኩለ ቀን ላይ በዕለቱ ወንጌል ላይ ትንሽ አስተምሮና ገለፃ ከሰጡ በኋላ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ላይ ይህንን ጸሎት ይመራሉ። በመቀጠልም በአደባባዩ ላይ የተገኝው ከተለያየ ቦታ ለንግደት የመጣውን ሕዝብ ሰላምታ ይሰጣሉ።በየትኛውም ጊዜ ከበዓለ ፋሲካ እስከ በዓለ ጰራቅሊጦስ በመልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ፈንታ የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የሚዘክረውን “የሰማይ ንግሥት ሆይ ደስ ይበልሽ” የሚለው ጸሎት የሚደገም ሲሆን በመሓል በመሓሉ ጸጋን የተሞላሽ ማርያም ሆይ የሚለው ጸሎት ይታከልበታል።

መልኣኩ ገብርኤል ማሪያምን አበሰራት የሚለው የቀርብ ጊዜ ጸሎት

ሁሉንም ያንብቡ >

ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር እንጸልይ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

የግብርኤል ብሥራት

የእግዚኣብሔር መልአክ ማርያምን አበሰራት

እርሷም በመንፈስ ቅዱስ ጸነስች

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

እነሆኝ የእግዚኣብሔር አገልጋይ

እንዳልከኝ ይሁንልኝ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

ቃል ሥጋ ሆነ

በኛም አደረ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ…….

ቅድስት የአምላክ እናት ሆይ ለምኝልን

ክርስቶስ ለሰጠን ተስፋ የተገባን እንድንሆን

 

እንጸልይ

እግዚኣብሔር ሆይ በመላኩ ምሥራች የልጅህን የእየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እንዳወቅን በሕማሙና በመስቀሉ ወደ ትንሣኤ ክብር እንድንደርስ ጸጋህን ስጠን ብለን በጌታችን እየሱስ ክርስቶስ እንለምንሃለን።

አሜን።

ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን 3x ጊዜ

ጌታ ሆይ ለሞቱት ሰዎች የዘለዓለምን ዕርፍት ስጣቸው የዘለዓለምን ብርሃን አብራላቸው በሰላም አሳርፋቸው።

የመጨረሻ ቡራኬ በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወይም በሌላ

እግዚኣብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

ከመንፈስህም ጋር

የእግዚኣብሔር ሥም የተመሰገነ ይሁን

ከዘለዓለም እስከ ዘለዓለም

 እረዳታችን የክርስቶስ ሥም ነው

 እርሱ ሰማይና ምድርን ፈጥሯልና

ሁሉን የሚችል እግዚኣብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ።

አሜን።