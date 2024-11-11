ፈልግ

ፈልግ

ፈልግ

AMአማርኛ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት

ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ርህራሄን ለሰዎች አሳዩ፣ ከግብዝነት ራቁ ማለታቸው ተገለጸ!

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዘወትር እሁድ በቫቲካን በሚገኘው በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለሚሰበሰቡ ምዕመናን በእለቱ ሥርዓተ አምልኮ ላይ በሚነበበው ቅዱስ ወንጌል ላይ ተንተርሰው አስተንትኖ እንደምያደርጉ የሚታወቅ ሲሆን በዚህም መሰረት ቅዱስነታቸው በህዳር 01/2017 ዓ.ም ያደረጉት አስተንትኖ ኢየሱስ "በሚያስተምርበትም ጊዜ እንዲህ አለ፤ “ከጸሐፍት ተጠንቀቁ፤ የተንዘረፈፈ ቀሚስ ለብሰው መዞርን ይወድዳሉ፤ በየአደባባዩም የአክብሮት ሰላምታ ይሻሉ፤ በምኵራብ ከፍተኛውን ወንበር፣ በግብዣም ቦታ የከበሬታን ስፍራ ይፈልጋሉ፤ በረጅም ጸሎታቸው እያሳበቡ የመበለቶችን ቤት ያራቍታሉ፤ እነዚህ የባሰ ፍርድ ይቀበላሉ” (ማር. 12፡38-44) በሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ መሰረቱን ያደረገ እንደ ነበረ የተገለጸ ሲሆን ርህራሄን ለሰዎች ያሳዩ፣ ከግብዝነት ራቁ ማለታቸው ተገልጿል።

የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን

ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።

የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!

በዛሬው ሥርዓተ አምልኮ ላይ የተነበበው ቅዱስ ወንጌል (ማር. 12፡38-44) በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ውስጥ የአንዳንድ ጸሐፍትን የግብዝነት አመለካከት በሕዝቡ ፊት ስላወገዘው ስለ ኢየሱስ ይነግረናል (ዝከ. ቁ. 38-40)።

እነዚህ ሰዎች በእስራኤል ማኅበረሰብ ውስጥ ትልቅ ሚና ተሰጥቷቸው ነበር፡ ቅዱሳት መጻሕፍትን ያነቡ፣ የገለበጡ/ይቀዱ እና ይተረጉሙ ነበር። ስለዚህ ከፍ ያለ ግምት ይሰጣቸው ነበር እናም በእዚህ የተነሳ ሰዎች ያከብሯቸው ነበር።

ከመልክ ባሻገር ግን ባህሪያቸው ከሚያስተምሩት ጋር አይመሳሰልም። አንዳንዶች፣ ያገኙት ክብርና የሥልጣን ጥንካሬ፣ ሌሎችን ‘ከላይ’ በመመልከት፣ በአየር ላይ እንደሚራመዱ አድርገው ራሳቸውን በመቁጠር፣ ከክብርና ከሕጋዊነት ፋና ጀርባ ተደብቀው፣ ለራሳቸው መብት የሚከራከሩ አልፎ ተርፎም እስከዚያው የደረሱ ሰዎች ነበሩ። እንደ መበለቶች ያሉ ደካማ የሆኑትን ለመጉዳት ቀጥተኛ ስርቆትን ለመፈጸም (ማርቆስ 12፡40)። ያፈሩትን እና የነበራቸውን ሚና ሌሎችን ለማገልገል ከመጠቀም ይልቅ የትምክህትና መጠቀሚያ መሳሪያ አድርገውታል። እናም እንዲህ ሆነ፣ ጸሎት እንኳን ለእነርሱ፣ ከጌታ ጋር የመገናኘት ጊዜ የመሆን አደጋ ላይ ወድቆ ነበር፣ ነገር ግን መከበርን እና እግዚአብሔርን የማስመሰል፣ የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ እና ተቀባይነት ለማግኘት የሚጠቅም ግብዝነት ነበራቸው።

እንደ ሙሰኞች ዓይነት ምግባር ነበራቸው፣ ከጀርባዎቻቸው በተለይም ተከላካይ የሌላቸውን ሌሎችን መጠቀሚያ ማድረግ የተለመደ የነበረበትን ማኅበራዊና ሃይማኖታዊ ሥርዓት በመመገብ ፍትሕ መጓደልን በመፈጸምና በራሳቸው ላይ ተግባራዊ የማይሆን ድርጊቶችን እየፈጸሙ ነው።

ኢየሱስ ከእነዚህ ሰዎች እንዲርቁ፣ “ተጠንቀቁ” በማለት አስጠንቅቋል (ማር. 12፡38)፣ እነርሱን መምሰል አይደለም። በእርግጥም፣ እንደምናውቀው በቃሉ እና በምሳሌው፣ ስለ ስልጣን በጣም የተለያዩ ነገሮችን አስተምሯል። እሱ ስለ እሱ ከራስ መስዋዕትነት እና በትህትና አገልግሎት አንፃር ተናግሯል (ማር. 10፡42-45)፣ የእናቶች እና የአባትነት ለሰው ልጆች ርኅራኄ (ሉቃ. 11፡11-13)፣ በተለይም የተቸገሩትን (ሉቃ. 10፡ 25-37) በመርዳት ረገድ ማለት ነው። እርሱ መዋዕለ ንዋይ ያፈሰሱትን ከስልጣን ቦታቸው ሆነው እንዲመለከቱት ይጋብዛል፣ እንዲያዋርድላቸው ሳይሆን እንዲያነሱላቸው፣ ተስፋና እገዛ እንዲያደርጉላቸው ነው።

ስለዚህ እራሳችንን መጠየቅ እንችላለን-በእኔ የኃላፊነት መስኮች ውስጥ እንዴት እሠራለሁ? በትሕትና ነው የምሠራው ወይስ በአቋሜ እኮራለሁ? ለሰዎች ለጋስ እና አክባሪ ነኝ ወይስ እነርሱን ባለጌ እና አምባገነን በሆነ መንገድ ነው የማስተናግዳቸው? እናም በጣም ደካማ ከሆኑ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ጋር፣ እኔ ለእነሱ ቅርብ ነኝ፣ እነሱን ከፍ ለማድረግ እንዴት ዝቅ ማለት እንዳለብኝ አውቃለሁ?

በውስጣችን ያለውን የግብዝነት ፈተና እንድንዋጋ ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ ትርዳን፣ ያለ ማጉላላት እና በቅንነት መልካሙን እንድንሰራ እርሷ ታግዘን።

11 November 2024, 10:19

የገብርኤል ብሥራት ጥንታዊ መሠርት የያዘና የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን በማስታወስ በቀን ሦስት ጊዜ ማለትም በንጋት (በአስራሁለት ሰዓት) በቀትር (በስድስት ሰዓት) እንዲሁም በማታ (በአስራሁለት ሰዓት) የሚደገም የጸሎት ዓይነት ሲሆን ጸሎቱ በሚደገምበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያንም የመልኣከ እግዚኣብሔርን ደወል በዚሁ ሰዓት ትደውላለች። ይህ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር የሚለውን ስያሜ ያገኝው ከጸሎቱ ከመጀመሪያ ስንኝ የእግዚኣብሔር መልኣከ ማርያምን አበሠራት ከሚለው የተወሰደ ሲሆን ጸሎቱ ስለ ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ይናገራል። ጸሎቱ በሦስት የተከፈሉ አጫጭር ስንኞች ሲኖሩት በእነኚህ በሦስት አጫጭር ስንኞች መሓል ጸጋን የተሞላሽ የሚለው የማርያም ጸሎት ይደገማል። ይህ ጸሎት በሰንበትና በበዓላት ዕለት ልክ በእኩለ ቀን ላይ በዕለቱ ወንጌል ላይ ትንሽ አስተምሮና ገለፃ ከሰጡ በኋላ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ላይ ይህንን ጸሎት ይመራሉ። በመቀጠልም በአደባባዩ ላይ የተገኝው ከተለያየ ቦታ ለንግደት የመጣውን ሕዝብ ሰላምታ ይሰጣሉ።በየትኛውም ጊዜ ከበዓለ ፋሲካ እስከ በዓለ ጰራቅሊጦስ በመልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ፈንታ የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የሚዘክረውን “የሰማይ ንግሥት ሆይ ደስ ይበልሽ” የሚለው ጸሎት የሚደገም ሲሆን በመሓል በመሓሉ ጸጋን የተሞላሽ ማርያም ሆይ የሚለው ጸሎት ይታከልበታል።

መልኣኩ ገብርኤል ማሪያምን አበሰራት የሚለው የቀርብ ጊዜ ጸሎት

ሁሉንም ያንብቡ >

ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር እንጸልይ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

የግብርኤል ብሥራት

የእግዚኣብሔር መልአክ ማርያምን አበሰራት

እርሷም በመንፈስ ቅዱስ ጸነስች

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

እነሆኝ የእግዚኣብሔር አገልጋይ

እንዳልከኝ ይሁንልኝ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

ቃል ሥጋ ሆነ

በኛም አደረ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ…….

ቅድስት የአምላክ እናት ሆይ ለምኝልን

ክርስቶስ ለሰጠን ተስፋ የተገባን እንድንሆን

 

እንጸልይ

እግዚኣብሔር ሆይ በመላኩ ምሥራች የልጅህን የእየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እንዳወቅን በሕማሙና በመስቀሉ ወደ ትንሣኤ ክብር እንድንደርስ ጸጋህን ስጠን ብለን በጌታችን እየሱስ ክርስቶስ እንለምንሃለን።

አሜን።

ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን 3x ጊዜ

ጌታ ሆይ ለሞቱት ሰዎች የዘለዓለምን ዕርፍት ስጣቸው የዘለዓለምን ብርሃን አብራላቸው በሰላም አሳርፋቸው።

የመጨረሻ ቡራኬ በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወይም በሌላ

እግዚኣብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

ከመንፈስህም ጋር

የእግዚኣብሔር ሥም የተመሰገነ ይሁን

ከዘለዓለም እስከ ዘለዓለም

 እረዳታችን የክርስቶስ ሥም ነው

 እርሱ ሰማይና ምድርን ፈጥሯልና

ሁሉን የሚችል እግዚኣብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ።

አሜን።