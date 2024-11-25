ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ጌታን ማዳመጥ ወደ ልባችን እና ሕይወታችን ብርሃን ያመጣል ማለታቸው ተገለጸ!
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዘወትር እሁድ በቫቲካን በሚገኘው በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለሚሰበሰቡ ምዕመናን በእለቱ ሥርዓተ አመልኮ ላይ በሚነበበው የቅዱስ ወንጌል ክፍል ላይ ተንተርሰው አስተንትኖ እንደምያደርጉ ይታወቃል። በወቅቱ የጎርጎሮሳዊያኑን የቀን አቆጣጠር በሚከተሉ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ዘንድ "ክርስቶስ የአለም ንጉሥ" አመታዊ በዓል ተክብሮ ማለፉ የሚታወስ ሲሆን ቅዱስነታቸው በወቅቱ በተነበበውና "ጲላጦስም ወደ ግቢው ተመልሶ ኢየሱስን አስጠራና፣ “አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህን?” ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም፣ “ይህ ሐሳብ የራስህ ነው? ወይስ ሌሎች ስለ እኔ የነገሩህ?” ሲል መለሰለት። ጲላጦስም መልሶ፣ “እኔ አይሁዳዊ ነኝን? ወደ እኔ የላኩህ የራስህ ወገኖችና የካህናት አለቆች ናቸው፤ ለመሆኑ ምን አድርገህ ነው?” አለው።
ኢየሱስም፣ “የእኔ መንግሥት ከዚህ ዓለም አይደለም፤ ቢሆንማ ኖሮ አይሁድ እንዳይዙኝ ሎሌዎቼ በተከላከሉልኝ ነበር፤ አሁን ግን መንግሥቴ ከዚህ አይደለም” አለው። ጲላጦስም፣ “ታዲያ፣ ንጉሥ ነህ ማለት ነዋ!” አለው።
ኢየሱስም፣ “እኔ ንጉሥ እንደ ሆንሁ መናገርህ ትክክል ነው፤ የተወለድሁት፣ ወደዚህም ዓለም የመጣሁት ስለ እውነት ለመመስከር ነው፤ ከእውነት የሆነ ሁሉ ይሰማኛል” አለው" (ዩሐ. 18፡33-37) በሚለው የቅዱስ ወንጌል ክፍል ላይ መሰረቱን ያደረገ እንደ ነበረ የተገለጸ ሲሆን "ጌታን ማዳመጥ ወደ ልባችን እና ሕይወታችን ብርሃን ያመጣል" ማለታቸው ተገልጿል።
የእዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞች እና እህቶች፣ መልካም እለተ ሰንበት ይሁንላችሁ!
በዛሬው ሥርዓተ አምልኮ ላይ የተነበበው ቅዱስ ወንጌል (ዮሐ 18፡33-37) ኢየሱስ በጲላጦስ ፊት እንደ ቀረበ ያሳየናል። የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት ለሮማው ገዥ ተላልፎ ተሰጥቶታል። ሆኖም፣ በሁለቱ መካከል፣ በኢየሱስና በጲላጦስ መካከል አጭር ውይይት ይጀምራል። በጲላጦስ ጥያቄዎች እና በጌታ መልሶች፣ በተለይ ሁለት ቃላት ተለውጠዋል፣ አዲስ ትርጉም ያገኛሉ። ሁለት ቃላት፣ "ንጉሥ" የሚለው ቃል እና "ዓለም" የሚለው ቃል ናቸው።
በመጀመሪያ ጲላጦስ ኢየሱስን “አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህን?” ሲል ጠየቀው (ዩሐ 18፡33) የንጉሠ ነገሥቱ ባለሥልጣን እንደሚያደርገው በማሰብ ከፊት ያለው ሰው ሊያስፈራርው እንደሚችል ወይም እንደ ማይችል መረዳት ይፈልጋል። ለእርሱ ንጉሥ በሁሉም ተገዢዎቹ ላይ የሚገዛ ሥልጣን ያለው ነው። እናም ይህ ለእሱ ስጋት ይሆናል፣ አይደለም እንዴ? ኢየሱስ ንጉሥ ነኝ ሲል አዎ ንጉሥ ነው፣ ነገር ግን በሌላ መንገድ! ኢየሱስ ምስክር እስከሆነ ድረስ ንጉሥ ነው፡ እርሱ እውነትን የሚናገር ነው (ዩሐ. 13፡37)። የኢየሱስ ንጉሣዊ ኃይል፣ ሥጋ የተገለጠው፣ ዓለምን በሚለውጥ በእውነተኛ ቃሉ፣ በውጤታማ ቃሉ ውስጥ ነው።
አለም፡ ይህ ሁለተኛው ቃል ነው። የጴንጤናዊው ጲላጦስ “ዓለም” ኃያላን በደካሞች ላይ፣ ባለጠጋው በድሆች ላይ፣ ጨካኞች በትሑታን ላይ ድል የሚያደርጉበት ነው። ዓለም በሌላ አነጋገር፣ በደንብ የምናውቀው፣ በሚያሳዝን ሁኔታው ነው። ኢየሱስ ንጉሥ ነው፣ ነገር ግን መንግሥቱ የጲላጦስ ዓለም አይደለም፣ እናም የዚህ ዓለም አይደለም (ዩሐ. 13፡36)። የኢየሱስ ዓለም፣ እግዚአብሔር ነፍሱን ለእኛ ለድኅነት በመስጠት ለሁሉም የሚያዘጋጀው አዲሱ ዓለም፣ ዘላለማዊ ዓለም ነው። ጸጋንና እውነትን በማፍሰስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ያመጣው መንግሥተ ሰማያት ነው (ዮሐ. 1፡17)። ኢየሱስ ንጉሥ የሆነበት ዓለም በመለኮታዊ ፍቅር ኃይል በክፉ የተበላሸውን ፍጥረት ይዋጃል። ኢየሱስ ፍጥረትን ያድናል፣ ምክንያቱም ኢየሱስ ነፃ ያወጣል፣ ኢየሱስ ይቅር ይላል፣ ኢየሱስ ሰላምና ፍትህን ያመጣል። "ግን ይህ እውነተኛ አባት ነው?" - "አዎ"። ነፍስህ እንዴት ናት? የሚያዋርድ ነገር አለ? አንዳንድ አሮጌ ኃጢአት በውስጥህ አለ? ኢየሱስ ሁል ጊዜ ይቅር ይላል። ይህ የኢየሱስ መንግሥት ነው። በአንተ ውስጥ አስቀያሚ ነገር ካለ ይቅርታን ጠይቅ። እናም እሱ ሁል ጊዜ ይቅር ይላል።
ወንድሞች እና እህቶች፣ ኢየሱስ ጲላጦስን በቅርብ ያናግረው ነበር፣ ነገር ግን የኋለኛው ግን የሚኖረው በተለየ ዓለም ውስጥ ስለሆነ ከእሱ ይርቃል። ጲላጦስ ምንም እንኳን በፊቱ ቢሆንም ለእውነት ራሱን አይከፍትም። ኢየሱስን እንዲሰቀል ያደርገዋል። “የአይሁድ ንጉሥ” (ዮሐ. 19፡19) ከመስቀል በላይ እንዲጻፍ ያዛል፣ ነገር ግን የእነዚህን ቃላት “የአይሁድ ንጉሥ” የሚለውን ቃል ትርጉም ሳይረዳ ነው ይህንን ያደርገው። ክርስቶስ ግን ወደ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጣ። ከእውነት የሆነ ቃሉን ይሰማል (ዮሐ. 18፡37)። የሚያድነን የአለማት ንጉስ ድምጽ ነው።
ወንድሞች እና እህቶች፣ ጌታን ማዳመጥ ወደ ልባችን እና ወደ ህይወታችን ብርሃን ያመጣል። እንግዲያው እራሳችንን ለመጠየቅ እንሞክር - ሁሉም ሰው እራሱን በልቡ ይጠይቃሉ: ኢየሱስ የእኔ "ንጉሥ" ነው ማለት እችላለሁ? ወይስ በልቤ ውስጥ ሌሎች “ነገሥታት” አሉኝ? በምን መልኩ? ቃሉ መመሪያዬ፣ እርግጠኛነቴ ነው? ሁልጊዜ ይቅር የሚል፣ ሁል ጊዜ ምሕረት የምያደርግ፣ ይቅርታውን እንድንሰጥ የሚጠብቀን የእግዚአብሔርን መሐሪ ፊት አይቻለሁን?
የእግዚአብሔርን መንግሥት በተስፋ ስንጠባበቅ የጌታ ባሪያ ወደ ሆነችውን ማርያም አብረን እንጸልይ።