ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት የቫቲካን የጡረታ ፈንድ ችግሮችን ለመፍታት ካርዲናል ፋረልን ሾሙ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የቫቲካን የጡረታ ስርዓትን ችግሮች ለመፍታት እና የቅድስት መንበር ኢኮኖሚያዊ ዘላቂነት ለማረጋገጥ "አዲስ እና የማይቀር የለውጥ መንገድ" ሲሉ የቅርብ ተባባሪዎቻቸው እንዲደግፏቸው እየጠየቁ ነው።
እ.ኤ.አ. ህዳር 19 ቀን 2024 ዓ.ም በጻፉት ደብዳቤ እና ከቅድስት መንበር ጋር ለተገናኙት ለካዲናሎች ኮሌጅ እና ለተቋማት ኃላፊዎች ጳጳሱ ብፁዕ ካርዲናል ኬቨን ፋረልን የቫቲካን የጡረታ ፈንድ ብቸኛ አስተዳዳሪ አድርገው መሾማቸውን እና ውሳኔውን "የጡረታ ስርዓታችን ወደፊት የሚያጋጥሙትን ተግዳሮቶች ለመፍታት ወሳኝ እርምጃ" ሲሉ ገልጿል።
አስቸኳይ ጉዳይ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ የጉዳዩን አጣዳፊነት በማጉላት በገለልተኛ ባለሙያዎች የተካሄዱትን የቅርብ ጊዜ ጥልቅ ትንታኔዎች በመከተል አሁን የወጣው መረጃ በፈንዱ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ሚዛን መዛባት ያመለክታሉ፣ ጣልቃ-ገብነት አለመኖር የፈጠረው ችግር ነው" ሲሉ አክለው ገልጸዋል።
"እንደ አለመታደል ሆኖ አሁን ያለው አሰራር በመካከለኛ ጊዜ ውስጥ ለወደፊት ትውልዶች የጡረታ ግዴታዎችን መወጣትን ማረጋገጥ አይችልም" ያሉት ቅዱስነታቸው ብፁዓን ጳጳሳት የጡረታ ፈንድ አስተዳደር ለቅድስት መንበር እና ለቫቲካን አስተዳደር ሠራተኞች ፍትሐዊና የተከበረ የጡረታ አበል ለመስጠት ካለው የሞራል ኃላፊነት የተነሳ በተከታታይ በሊቃነ ጳጳሳት ትኩረት ሲደርግ ቆይቷል ብለዋል።
ጉዳዩን ለመፍታት “ልዩ ጥንቃቄ፣ ልግስና እና ከሁሉም ሰው መስዋዕትነትን የሚጠይቁ ከባድ ውሳኔዎችን እንደሚያስፈልግ አምኗል።
በካርዲናል ፋረል አመራር ላይ ያላቸውን እምነት በመግለጽ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ "ሁሉንም ጉዳዮች በጥንቃቄ ካጤንኩኝ፣ ዛሬ የወሰድኩትን ውሳኔ ለክቡር ካርዲናል ፋረል የጡረታ ፈንድ ብቸኛ አስተዳዳሪ አድርጎ ለመሾም የምፈልገውን ውሳኔ ላሳውቅ እፈልጋለሁ" ሲሉ ጽፈዋል።
አዲስ ምዕራፍ መጀመር አለበት።
ቀደም ሲል በጉዳዩ ላይ ሲሰሩ የነበሩትን አመስግነዋል፣ ነገር ግን "ለህብረተሰባችን መረጋጋት እና ደህንነት ወሳኝ የሆነውን ይህንን አዲስ ምዕራፍ መጀመር" እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥተዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የሮማውያን ኩሪያ እና ከቅድስት መንበር ጋር ግንኙነት ያላቸው ተቋማት አንድነት እና ትብብር እንዲኖር ጥሪ አቅርበዋል ፣ ሁሉም በጋራ ራዕይ ወደ አስፈላጊው ማሻሻያ እንዲቀርቡ አሳስበዋል ።
የጡረታ ፈንዱን ዘላቂነት ለማሳካት ከአሁን በኋላ ሊዘገዩ የማይችሉ አስቸኳይ መዋቅራዊ እርምጃዎች እንደሚያስፈልጉ አሁን ሁላችንም ሙሉ በሙሉ እናውቃለን ብለዋል።
ለጸሎት እና ለድጋፍ የቀረበ ተማጽኖ
ቅዱስ አባታችን በዚህ ፈታኝ የሽግግር ወቅት በጸሎትና በድጋፍ ልመና መልዕክታቸውን አጠናቀዋል።
"ሁላችሁም ይህንን አዲስ እና የማይቀር የለውጥ መንገድ ለማመቻቸት ልዩ ትብብርን እጠይቃለሁ ። በሁሉም ሰው ድጋፍ እና እርዳታ በመተማመን ይህንን ጊዜ በፀሎታችሁ እንድታጅቡን እጠይቃለሁ" ሲሉ ተማጽነዋል።