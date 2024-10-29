ር. ሊ. ጳ. ፍራንችስኮስ የአብርሃም ቤተሰብ ቤት ልኡካንን በቫቲካን ተቀብለው አነጋገሩ
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ ዮሐንስ መኰንን - ቫቲካን
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ሰኞ ጥቅምት 18/2017 ዓ. ም. ከአብርሃም ቤተሰብ ቤት የልዑካን ቡድን ጋር በቫቲካን ተገናኝተው ተነጋግረዋል። የአብረሃም ቤተሰብ ቤት በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ዋና ከተማ አቡዳቢ ውስጥ የሚገኝ እና በውስጡ ምኩራብን፣ ቤተ ክርስቲያንን እና መስጊድን የያዘ እንደሆነ ይታወቃል።
እንደ ጎርጎሮሳውያኑ በ2023 መጀመሪያ ላይ የተመረቀው ይህ ልዩ ማዕከል በሃይማኖቶች መካከል አብሮነትን እና ስምምነትን የበለጠ በማዳበር የዓለም ሰላም እና አንድነት በማስመልከት እንደ ጎርጎሮሳውያኑ በ2019 ይፋ የሆነውን የሰብዓዊ ወንድማማችነት ታሪካዊ ሠነድ ዓላማን የሚያበረታታ እንደሆነ ይታወቃል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ በአብረሃም ቤተሰብ ቤት ፕሬዝዳንት በሆኑት መሐመድ ከሊፋ አል ሙባረክ የተመራው የልዑካን ቡድን የሠነዱን ዓላማ ለማሳካት ላደረገው ጥረት ምስጋናቸውን ያቀረቡለት ሲሆን፥ በቫቲካን የሐይማኖት ተቋማት የጋራ ውይይት ጽሕፈት ቤት ተወካዮችም በቦታው ተገኝተዋል።
የአብርሃም ቤተሰብ ቤት አመሠራረት
የአብርሃም ቤተሰብ ቤት፥ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የካቲት ወር 2019 ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ያደረጉትን ታሪካዊ ጉብኝት ተከትሎ የተመሠረተ እና በሰብዓዊ ወንድማማችነት ሠነድ ላይ የተዘረዘሩ መርሆችን በማካተት፥ ቅዱስነታቸው የአረብን ባሕረ ሰላጤን የጎበኙ የመጀመሪያው ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ያደረጋቸው እንደ ሆነ ታውቋል።
አቡ ዳቢ ውስጥ በሳዲያት የባሕል መንደር ውስጥ የሚገኘው የአብርሃም ቤተሰብ ቤት የትምህርት፣ የውይይት እና የእምነት ማዕከል እንደሆነ ሲታወቅ፥ በውስጡ የያዛቸው ሦስቱ የአምልኮ ቤቶችም የኢማም አህመድ አል ጣይብ መስጊድ፣ የአሲሲው ቅዱስ ፍራንችስኮስ ካቶሊካዊ ካቴድራል እና የሙሴ ቤን ማይሞን ምኩራብ እንደሆኑ ይታወቃል።
ማዕከሉ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ በ 2023 ከተከፈተ ወዲህ ካቴድራሉ ከ100 በላይ ዝግጅቶችን በማስተባበር በክርስትና ሥርዓተ አምልኮ የቀን አቆጣጠር መሠረት እንደ ምስጢረ ተክሊል እና ምስጢረ ጥምቀት ያሉትን ጨምሮ ለሌሎች መንፈሳዊ አገልግሎቶች እና ጸሎቶች የመጡ 130,000 ምዕመናንን ተቀብሎ አስተናግዷል።
የልዑካን ቡድኑ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት እና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዓለም አቀፍ ደረጃ በሃይማኖቶች መካከል መግባባትን እና በሰላም አብሮ የመኖር ባሕልን ለማስቀጠል ያላቸውን ቁርጠኝነት በማድነቅ በአብርሃም ቤተሰብ ቤት ውስጥ የሚገኘውን የቅዱስ ፍራንችስኮስ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌያዊ መግለጫን ለርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በስጦታነት አቅርበዋል።
ሰብዓዊ ወንድማማችነት
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የካቲት 4/2019 ወደ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በተጓዙበት ወቅት የሰብዓዊ ወንድማማችነት ሠነድን ከቅዱስነታቸው ጋር በጋራ የፈረሙት በግብጽ የአል-አዛር መስጊድ ታላቁ ኢማም አህመድ አል-ታይብም ጥቅምት 10/2017 ዓ. ም. የአብርሃም ቤተሰብ ቤት ልዑካንን በተመሳሳይ ሁኔታ መቀበላቸው ታውቋል።
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ሰብዓዊ ወንድማማችነትን በማስመልከት፥ “ሁላችንም ወንድማማቾች ነን” በማለት ይፋ ላደረጉት ሐዋርያዊ ቃለ ምዕዳን መሠረት የሆነው የጋራ ሠነዱ፥ በሁሉም ሰዎች መካከል ሰላም እና መከባበር እንዲኖር ጥሪ ያቀረቡበት፣ በእምነቶች መካከልም ውይይት፣ መከባበር እና ትብብር እንዲኖር ብርታትን የተመኙበት ሠነድ እንደሆነ ይታወቃል።
በአቡ ዳቢ የሚገኘውን የአብርሃም ቤተሰብ ቤት በሦስቱ ዋና ዋና የአብርሃም ሃይማኖቶች ማለትም በእስልምና፣ በክርስትና እና በአይሁድ እምነቶች በሰላም አብሮ የመኖር እና የውይይት መገለጫ እንዲሆን ታስቦ የተገነባ ሲሆን፥ በግቢው ውስጥ ሦስት የተለያዩ ነገር ግን በሥነ-ሕንፃ ጥበብ የሚገናኙ የአምልኮ ቦታዎችን እነርሱም መስጊድን፣ ቤተ ክርስቲያንን እና ምኩራብን ያቀፈ እንደሆነ ታውቋል። ከጋራ የማኅበረሰብ ማዕከልነት ጎን ለጎን በሃይማኖቶች መካከል ውይይትን እና መግባባትን ለመፍጠር ያለመ እንዲሁም የትምህርት እና የባህል ማዕከል በመሆን በተለያዩ ማኅበረሰቦች መካከል የአንድነት እና የሰላም መልዕክት የሚያበረታቱ ፕሮግራሞችን፣ አውደ ርዕዮችን እና ዝግጅቶችን እንደሚያቀርብ ታውቋል።