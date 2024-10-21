ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ 'አገልግሎት የክርስቲያን የሕይወት መንገድ ነው' ማለታቸው ተገለጸ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ ቫቲካን
አባ ማኑኤል ሩይዝ ሎፔዝ እና ሰባቱ አጋሮቹ፣ ወንድም ፍራንሲስ ሞቲ እና ራፋኤል ማስሳብኪ፣ አባ ጆሴፍ አላማኖ፣ እህት ማሪ ሊዮኒ ፓራዲስ እና እህት ኤሌና ጊራ፣ በርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እሑድ ዕለት ስመተ ቅድስና የተሰጣቸው ሲሆን እያንዳንዳቸው የጀግንነት መክሊታቸውን መመስከራቸውን ቅዱስነታቸው የገለጹ ሲሆን የተሰጣቸውን ልዩ ጥሪ በቅድስናና በቆራጥነት ኑረው እና መስከረው በክርስቲያናዊ ጀግንነት አልፈዋል ብለዋል።
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶችችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በወቅቱ ካሳረጉት መስዋዕተ ቅዳሴ በመቀተል የመላከ እግዚአብሔር ጸሎት ካደረጉ በኋላ ያደረጉትን አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።
ይህ የቅዱስ ቁርባን ሥነ-ሥርዓት ከመጠናቀቁ በፊት፣ አዳዲሶቹን ቅዱሳን ለማክበር የመጡትን ሁሉ አመሰግናለሁ። ለብፁዕን ካርዲናሎች፣ ጳጳሳት፣ ገዳማዊያን እና ገዳማዊያት፣ ካህናት፣ በተለይም ለታናናሾቹ መንድሞች ማሕበር እና ለማሮናዊት ምእመናን፣ የኮንሶላታ ሚስዮናውያን፣ የቅዱስ ቤተሰብ ታናሽ እህቶች እና የመንፈስ ቅዱስ አገልጋዮች እንዲሁም ለሌሎች ምዕመናን ቡድኖች ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ከተለያዩ ቦታዎች የመጣችሁ ሁሉ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ለኢጣሊያ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት፣ ለሌሎች ኦፊሴላዊ ልዑካን እና ለሲቪል ባለስልጣናት የአክብሮት ሰላምታ አቀርባለሁ።
የኡጋንዳ ሰማዕታት ስመተ ቅድስና ከተሰጣቸው ከስልሳ ዓመታት በኋላ እዚህ ለተገኙት የኡጋንዳ ምዕመናን ቡድን ከሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ጋር እዚህ በመገኘታቸው ሰላምታዬን አቀርባለሁ።
የቅዱስ ዮሴፍ አላማኖ ምስክርነት እጅግ በጣም ደካማ እና ተጋላጭ ለሆኑ ህዝቦች አስፈላጊውን ትኩረት መስጠቱን ያስታውሰናል። በተለይ በብራዚል የአማዞን ደን ውስጥ የሚኖሩ የያኖማሚ ሕዝብ ውስጥ የተከሰተው ተዓምር ለዛሬው የስመተ ቅድስና በዓል ከፍተኛ አስተዋጾ ያደረገ ይመስለኛል። የፖለቲካ እና የሲቪል ባለስልጣናት የእነዚህን ህዝቦች ጥበቃ እና መሰረታዊ መብቶቻቸውን እንዲያረጋግጡ እና ክብራቸውን እና በግዛቶቻቸው ላይ የሚቃጣውን ማንኛውንም ዓይነት ጥቃት እንዲከላከሉ እጠይቃለሁ።
ዛሬ የዓለም ተልዕኮ ቀንን እናከብራለን፣ መሪ ቃሉ - “ወደ መንገድ መተላለፊያ ወጥታችሁ ያገኛችሁትን ሁሉ ወደ ሰርጉ ድግስ ጥሩ" (ማቴ. 22፡9) የሚለው ሲሆን የሚስዮናውያን አዋጅ ማለት ከሚወደው ጌታ ጋር ለበዓል መገናኘት ለግብዣውን ሁሉ ምላሽ መስጠት ማለት እንደሆነ ያስታውሰናል፣ በፍቅር በግብዣው ላይ እንድንካፈል ይጠይቀናል። አዳዲሶቹ ቅዱሳን እንደሚያስተምሩን፡ “እያንዳንዱ ክርስቲያን በሁሉም አውድ ውስጥ የራሱን ወይም የራሱን የወንጌል ምስክርነት በመስጠት በዚህ ሁለንተናዊ ተልእኮ ውስጥ እንዲሳተፍ ተጠርቷል” (የ98ኛው የዓለም ተልዕኮ ቀን መልእክት፣ ጥር 25 ቀን 2024)። ብዙ ጊዜ በታላቅ መስዋዕትነት የሚያብረቀርቅ የወንጌልን አዋጅ ወደ የሁሉም የአለም ክፍል የሚያደርሱትን ሚሲዮናዊያንን ሁሉ በጸሎታችን እና በእርዳታችን እንደግፍ።
እናም በጦርነት ምክንያት ለሚሰቃዩ ህዝቦች - ለተሰቃየችው ፍልስጤም ፣ እስራኤል ፣ ሊባኖስ ፣ ለተሰቃየችው ዩክሬን ፣ ሱዳን ፣ ምያንማር እና ለሌሎች ሁሉ መጸለይ እየቀጠልኩኝ፣ ለሁሉም የሰላም ስጦታን እማጸናለሁ።
እንደ እርሷ እና እንደ ቅዱሳን ደፋር እና ደስተኛ የወንጌል ምስክሮች እንድንሆን ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ ትርዳን።