ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ምስጢረ ሜሮን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋዎች ሁሉ እንድናገኝ ያደርገናልጋ አሉ!
የእዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
በዕለቱ የተነበበው የእግዚአብሔር ቃል
"በኢየሩሳሌም የነበሩት ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል መቀበላቸውን በሰሙ ጊዜ፣ ጴጥሮስንና ዮሐንስን ወደ እነርሱ ላኳቸው። እነርሱም ሰማርያ በደረሱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉ ለሰማርያ ሰዎች ጸለዩላቸው፤ ምክንያቱም በዚያን ጊዜ በጌታ ኢየሱስ ስም ተጠምቀው ነበር እንጂ ገና መንፈስ ቅዱስ በአንዳቸውም ላይ አልወረደም ነበር። ስለዚህ ጴጥሮስና ዮሐንስ እጃቸውን ጫኑባቸው፤ እነርሱም መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ" (የሐዋ. 8፡14-17)።
ክቡራን እና ኩብራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በእለቱ ያደርጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፥ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!
ዛሬ በቅዱሳን ምስጢራት በኩል በቤተክርስቲያን ሕይወት ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ መገኘት እና ተግባር ላይ ማሰላሰላችንን እንቀጥላለን።
የመንፈስ ቅዱስ የመቀደስ ተግባር በዋናነት የሚደርሰው በሁለት መንገዶች ማለትም በእግዚአብሔር ቃል እና በቅዱሳን ምስጢራት አማካይነት ነው። ከቅዱሳን ምስጢራት ሁሉ መካከል፣ በዋናነት የመንፈስ ቅዱስ ምስጢር የሆነ አንድ ነገር አለ፣ እናም በዚህ ላይ ነው ዛሬ ትኩረት ማድረግ የምፈልገው። እናንተ እንደ ተረዳችሁት እርሱም ምስጢረ ሜሮን ነው።
በአዲስ ኪዳን በውኃ ከመጠመቅ ባለፈ ሌላ ሥርዓት ተጠቅሷል፣ እጅ መጫን፣ መንፈስ ቅዱስን በሚታይ እና በካሪዝማቲክ (ታድሶ) መንገድ የመናገር ዓላማ ያለው፣ በበዓለ ሃምሳ ሐዋርያት ካዘጋጁት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ውጤት አለው። የሐዋርያት ሥራ የሚያመለክተው በዚህ ረገድ ትልቅ ቦታ የሚሰጠውን ክፍል ነው። በሰማርያ የሚኖሩ አንዳንዶች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ በሰሙ ጊዜ ጴጥሮስንና ዮሐንስን ከኢየሩሳሌም ወደዚያ ላካቸው። መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ወርደው ጸለዩላቸው፤ ከእነርሱ በአንዱ ላይ ገና አልወረደም ነበርና። የተጠመቁት በጌታ በኢየሱስ ስም ብቻ ነበር። ከዚያም እጃቸውን ጫኑባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ” (ሐዋ. 8፡14-17)።
ከዚህም በተጨማሪ ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንጦስ ሰዎች በጻፈው በሁለተኛ መልእክት ላይ "እንግዲህ፣ እኛንም እናንተንም በክርስቶስ ጸንተን እንድንቆም የሚያደርገን እግዚአብሔር ነው፤ የቀባንም እርሱ ነው፤ የእርሱ ለመሆናችን ማኅተሙን ያተመብን ደግሞም ወደ ፊት ለምናገኘው ነገር የመንፈሱን ዋስትና በልባችን ያኖረ እርሱ ነው" (ሐዋ. 1፡21-22)። የመንፈስ ቅዱስ ጭብጥ እንደ “ንጉሣዊ ማኅተም” ክርስቶስ በጎቹን የሚያመለክትበት በዚህ ሥርዓት የተሰጠው “የማይሻረው ባሕርይ” በሚለው አንቀጸ እምነት ወይም የቤተክርስቲያን አስተምህሮ ላይ ነው።
ጊዜ እያለፈ ሲሄድ፣ በቤተክርስቲያኗ በተለያዩ ዘመናት እና በተለያዩ ስርዓቶች ውስጥ የተለያዩ ቅርጾች እና ይዘቶች በመያዝ የቅባቅዱስ ስርአት በራሱ እንደ ቅዱሳን ምስጢራት ሆኖ ቅርጽ ያዘ። ይህ በጣም የተወሳሰበ ታሪክን እንደገና የምንመለከትበት ቦታ አይደለም። ምስጢረ ሜሮን በቤተክርስቲያኒቱ ግንዛቤ ውስጥ ያለው ለእኔ በጣሊያን ጳጳሳት ጉባኤ የተዘጋጀው የአዋቂዎች ትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ በጣም ቀላል እና ግልጽ በሆነ መንገድ የተገለፀልኝ ይመስላል። እንዲህ ይላል፡- “ምስጢረ ሜሮን የጴንጤቆስጤ በዓል ለመላው ቤተክርስትያን ምን እንደነበረ ለምእመናን ሁሉ የሚገልጽ ነው። … የምስጢረ ጥምቀት ውህደትን ወደ ክርስቶስ እና ቤተክርስቲያን እና ለትንቢታዊ፣ ለንጉሣዊ እና ለክህነት ተልእኮ መቀደስን ያጠናክራል። የመንፈስን ጸጋዎች ብዛት ያስተላልፋል። … እንግዲህ ምስጢረ ጥምቀት እንደገና የመወለድ ምልክት ከሆነ፣ ምስጢረ ሜሮን የእድገት ምስጢር ነው። በዚህ ምክንያት የምስክርነት ምስጢር ነው፣ ምክንያቱም ይህ ከክርስቲያናዊ ህልውና ብስለት ጋር በቅርበት የተሳሰረ ነው።
ችግሩ ምስጢረ ሜሮን በተግባር ወደ “የመጨረሻው የአምልኮ ሥርዓቶች” እንዳይቀንስ እንዴት ማረጋገጥ እንደሚቻል ነው፣ ያ ከቤተክርስቲያን "የመውጣት" ምስጢር ሳይሆን ነገር ግን በእሱ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ጅምር የምያድርግ ምስጢር ነው፣ በቤተክርስቲያን ሕይወት ውስጥ መሳተፍ ነው። በመላው ቤተክርስቲያን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ይህ የማይቻል የሚመስል ትልቅ ምዕራፍ ነው፣ ይህ ማለት ግን ድርጊቱን ማቆም አለብን ማለት አይደለም። ሁሉም ምዕመን ምስጢረ ሜሮን አልተቀበሉም፣ ልጆች ወይም ጎልማሶች እንደዚያ አይሆንም፣ ነገር ግን ቢያንስ ለአንዳንዶች የማህበረሰቡ አነቃቂዎች ሊሆኑ የሚችሉ መሆናቸው አስፈላጊ ነው።
ለዚህ ዓላማ፣ ከክርስቶስ ጋር ግላዊ ግንኙነት ባደረጉ እና እውነተኛ የመንፈስ ልምምድ ባደረጉ ምእመናን ለምስጢራት ዝግጅት መርዳቱ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች በልጅነት የተቀበሉት የምስጢረ ሜሮን ማበብ እንዳጋጠማቸው ይናገራሉ።
ነገር ግን ይህ ለወደፊቱ ምስጢረ ሜሮን ከሚቀበሉ ምዕመናን ጋር ብቻ የተያያዘ አይደለም፣ ከሁላችንም ጋር እና በማንኛውም ጊዜ ይዛመዳል። በምስጢረ ሜሮን እና በቅባቅዱስ ጋር ተቀብለናል፣ ሐዋርያውያረጋግጥልናል፣ እንዲሁም የመንፈስን ማሰሪያ፣ እሱም በሌላ ቦታ “የመንፈስ የበኩር ፍሬዎች” ብሎ የሚጠራውን (ሮሜ 8፡23)። ይህንን ትስስር "መጠቀም" አለብን፣ እነዚህን የመጀመሪያ ፍሬዎች ማጣጣም የተቀበልነውን ሞገስ እና ተሰጥኦ ከመሬት በታች መቀበር የለበትም።
ቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙሩን ጢሞቴዎስን “ስለዚህ በእጆቼ መጫን የተቀበልኸውን በአንተ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ እንድታቀጣጥል አሳስብሃለሁ" (2ጢሞ. 1፡6) ይላል። የተጠቀመበት ግስ ደግሞ ሕያው ለማድረግ በእሳት የሚተነፍስን ሰው ምሳሌ ያሳያል። ለኢዮቤልዩ ዓመት ጥሩ ግብ ይኸውና! የልምድ እና የመገለል አመድን ለማስወገድ፣ በኦሎምፒክ ላይ እንዳሉ ችቦ ተሸካሚዎች፣ የመንፈስ ነበልባል ተሸካሚዎች ለመሆን እንችል ዘንድ በዚህ አቅጣጫ ጥቂት እርምጃዎችን እንድንወስድ መንፈስ ቅዱስ ይርዳን!