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ር. ሊ. ጳ. ፍራንችስኮስ ከሲንጋፖር ቤተ ክኅነት ጋር በተገናኙበት ወቅት ር. ሊ. ጳ. ፍራንችስኮስ ከሲንጋፖር ቤተ ክኅነት ጋር በተገናኙበት ወቅት   (Vatican Media)
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት

ር. ሊ. ጳ. ፍራንችስኮስ፥ የሲንጋፖር ቤተ ክኅነት አንድ እንዲሆን እና ከሕዝቡ ጋር እንዲቀራረብ አሳሰቡ

ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በእስያ እና ኦሼኒያ ያደረጉትን የ12 ቀናት ሐዋርያዊ ጉብኝታቸውን በፈጸሙባት ሲንጋፖር ውስጥ ከአገሪቱ ቤተ ክኅነት፣ ገዳማውያን እና ገዳማውያት ጋር የግል ስብሰባ በማካሄድ ለአባላቱ ባስተላለፉት መልዕክት፥ በሕዝቡ መካከል የቤተ ክርስቲያንን እናትነት ዘወትር እንዲገልጹ አደራ ብለዋል።

የዚህ ዝግጅት አቅራቢ ዮሐንስ መኰንን - ቫቲካን

ቅዱስነታቸው 45ኛውን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ ጉብኝታቸውን በሲንጋፖር ባጠናቀቁበት የመጨረሻ ዕለት በአገሪቱ ሐዋርያዊ አገልግሎት በማበርከት ላይ ከሚገኙ ብጹዓን ጳጳሳት፣ ካኅናት፣ ገዳማውያን እና ገዳማውያት ጋር ተገናኝተዋል።

ቅዱስነታቸው ከአባላቱ ጋር በግምት 20 ደቂቃ የፈጀ የግል ስብሰባ ያካሄዱት በከተማው በሚገኝ በቅዱስ ፍራንችስኮስ ዛቪየር የሱባኤ ማዕከል ውስጥ እንደሆነ ታውቋል።

የቅድስት መንበር መግለጫ እንደገለጸው፥ ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የካህናትን አንዳንድ ባህሪያት በመጥቀስ፥ በሕዝቡ መካከል እንዲሆኑ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲተባበሩ፣ በመካከላቸው ወንድማማችነትን በማሳደግ ከጳጳስ ጋር አንድ መሆን እንዳለባቸው አሳስበዋል።

ር. ሊ. ጳ. ፍራንችስኮስ ለሲንጋፖር ቤተ ክኅነት፣ ገዳማውያን እና ገዳማውያት ንግግር ሲያደርጉ
ር. ሊ. ጳ. ፍራንችስኮስ ለሲንጋፖር ቤተ ክኅነት፣ ገዳማውያን እና ገዳማውያት ንግግር ሲያደርጉ

ቅዱስነታቸው ለገዳማውያት ባስተላለፉት መልዕክትም፥ ማንነታቸውን እንዲያስታውሱ በማበረታታት፥ “የቤተ ክርስቲያንን እናትነት መግለጽ እንዳትረሱ” ሲሉ ተናግረዋል።

በመጨረሻም ለአባላቱ ሐዋርያዊ ቡራኬን ከመስጠታቸው እና የኅብረት ፎቶ ከማነሳታቸው በፊት፥ ሁሉም ሰው በአገልግሎቱ ደስተኛ እና ፈገግታ የማይለየው እንዲሆን አሳስበዋል።

ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ከሲንጋፖር ቤተ ክኅነት ጋር በተገናኙበት ዕለት በመካከላቸው የማሌዢያ፣ የሲንጋፖር እና የብሩኔ የብጹዓን ጳጳሳት ጉባኤዎች ፕሬዝዳንቶችም ተገኝተዋል።

ር. ሊ. ጳ. ፍራንችስኮስ ከሲንጋፖር ቤተ ክኅነት ጋር የኅብረት ፎቶ ሲነሱ
ር. ሊ. ጳ. ፍራንችስኮስ ከሲንጋፖር ቤተ ክኅነት ጋር የኅብረት ፎቶ ሲነሱ

 

13 September 2024, 17:05

የርዕሰ ሊቃነ ጳጳሱ አጀንዳ
ታላቁን ተልዕኮ ለመደገፍ የሚውል የእርስዎ አስተዋጾ ታላቁን ተልዕኮ ለመደገፍ የሚውል የእርስዎ አስተዋጾ