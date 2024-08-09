ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ለኮሎንቦስ ፈረሰኞች የክርስቶስ ሰላም ይሰፍን ዘንድ ጸልዩ ማለታቸው ተገልጸ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ከሐምሌ 30 እስከ ነሐሴ 2/2016 ዓ.ም የኮሎምበስ ፈረሰኞች ማሕበር በኩቤክ ከተማ፣ ካናዳ ሲገናኙ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ለተልዕኳቸው ጸሎታቸውን እና ድጋፋቸውን ልከዋል።
የጳጳሱ መልእክት ለፓትሪክ ኬሊ፣ የኮሎንቦስ ፈረሰኞች ማሕበር ዋና ጸኃፊ እና በቫቲካን ዋና ጸኃፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ተፈርሟል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በ142ኛው የጠቅላይ ጉባኤ መሪ ሃሳብ “በተልዕኮ ላይ” በሚለው መሪ ቃል ላይ አስተንትኖ ያደረጉ ሲሆን እያንዳንዱ ክርስቲያን በክርስቶስ ያለውን የእግዚአብሔርን ፍቅር ባጋጠመን መለኪያ መስፈርት መሰረት ሚስዮናዊ መሆኑን እንዳለብን አጉልተው ተናግረዋል።
“በብፁዕ ሚካኤል ማክጊቪኒ ትንቢታዊ ራዕይ በመመራት የኮሎምበስ ፈረሰኞች ማሕበር መሠረተ እምነት፣ ከምንም በላይ ድሆች በማገልገል እና ለሐዋርያዊ ቅንዓት ለዚያ ፍቅር መመስከር በሚያስፈልገን አጣዳፊ ፍላጎት ተመስጦ ነበር። ቤተክርስቲያንን በአንድነት ፣በወንድማማችነት እና በታማኝነት ለማዳን ለወንጌል እውነት መገንባት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጾ አበርክተዋል።
የእምነት እና የቤተሰብ ሰዎች መመስረት
የፈረሰኞቹ "እምነት እና ቤተሰብ" መሰረት ያለው ማሕበረሰብ ለመመስረት ያደረጉትን ጥረት አወድሷል፣ እንደ ማህበረሰቡ መሠረታዊ ሕዋስ ለቤተሰብ ያላቸው ቁርጠኝነት ብዙ ሰዎች በብስለት እንዲያድጉ ረድቷል ብለዋል ቅዱስነታቸው።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በ“ጸሎት፣ ምስረታ እና ወንድማማችነት” ላይ በማተኮር የካቶሊክ ወንዶችን ለመመስረት “በእምነታቸው እንዲኖሩ እና ቤተሰባቸውን፣ ቤተክርስቲያንን፣ ማህበረሰቡን እና አገራቸውን ለማገልገል” ለሚፈልገው የፈረሰኞቹ ማሕበር አባላት ተነሳሽነት ልዩ አድናቆት አሳይተዋል።
“ሁሉም የሚስዮናውያን አገልግሎት በጌታችን ፊት ለዓለም ሁሉ ሰላምና ድኅነት በተዘጋጀው የቅዱስ ቁርባን ንግደት ያሳዩትን የላቀ ተሳትፎ በተመለከተ ቅዱስነታቸው በቅዱስ ቁርባን መስዋዕት ውስጥ ልባቸው እና የልብ ምት አላቸው” ብሏል።
የኮሎምበስ ፈረሰኞች እ.አ.አ በነሐሴ 2024 ዓ.ም በኢንዲያናፖሊስ ከተማ የተሰበሰበውን የቅዱስ ቁርባን ንግደት ለማስተዋወቅ ረድተዋል፣ እናም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ተነሳሽነቱ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ በመስቀል ላይ ባቀረበው ቤዛዊ መስዋዕት ላይ ያላትን እምነት “አስደናቂ ምስክርነት” ሰጥቷል ብለዋል።
በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተከሰቱትን ጦርነቶችና ማኅበራዊ አለመረጋጋት አስታውሰው ለፍትህ፣ ለሰላምና ለእርቅ እንዲጸልዩ ጠይቀዋል።
ፈረሰኞቹ እና ቤተሰቦቻቸው፣ “በሁሉም ሰዎች ልብ ውስጥ ላለው የክርስቶስ ሰላም ድል እና ለፍቅር ስልጣኔ ግንባታ ጸሎታቸውን እና መስዋዕተ ቅዳሴን በመካፈል ጽኑ” ብሏል።
የቤተክርስቲያንን ተልእኮ እና መከራ የሚቀበሉ ክርስቲያኖችን መደገፍ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በተጨማሪም የፈረሰኞቹን የበጎ አድራጎት ተግባራት እና ትዳርን ለመደገፍ፣ የእያንዳንዱን ሰው ህይወት ክብር እና የቤተ ክርስቲያንን ተልእኮ በታዳጊ ሀገራት ውስጥ የምታደርጉትን ጥረት አደናቃለሁ ብለዋል።
በዩክሬን ስላደረጉት በጎ አድራጎት እና የመካከለኛው ምስራቅ ክርስቲያን ማህበረሰቦች እንዲሁም በክርስቶስ ላይ ባላቸው እምነት ምክንያት ስደት ለሚደርስባቸው ክርስቲያኖች የምያደርጉትን እንክብካቤ ጠቅሷል።
እ.አ.አ ወደ መጪው 2025 ዓ.ም ኢዮቤልዩ ስንሸጋገር ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ በቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ የመንበረ ታቦት አምዶችን እድሳት ስለደገፉ ፈረሰኞቹን አመስግነዋል።
ምእመናን ከቅዱስ ጴጥሮስ መካነ መቃብር በላይ ከፍ ብሎ የሚገኘውን ታላቁን የመንበረ ታቦት አምድ ሲያስቡ፣ አሁንም በኮሎምበስ ፈረሰኞች ቸርነት ወደ ቀድሞው ግርማቸው ሲመለሱ፣ በእምነት እና በአንድነት እንዲበረቱ ያላቸውን ተስፋ ገልጿል።
በማጠቃለያው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የቅድስት ድንግል ማርያምን እናት ጥበቃ ሥር ይሆኑ ዘንድ የኮሎምበስ ፈረሰኞችን አደራ ሰጥተው የጥምቀት ተልእኳቸውን እንዲወጡ “በሰብዓዊ ቤተሰባችን ውስጥ የሰላም እና የቅድስና እርሾ እንድንሆን” ጋብዘዋቸዋል።