ር. ሊ. ጳ. ፍራንችስኮስ የሰርከስ ትርኢት አዘጋጆች ለሕዝቡ ለሚሰጡት ደስታ ምስጋናቸውን አቀረቡ
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ ዮሐንስ መኰንን - ቫቲካን
ቅዱስነታቸው ከሮም በስተደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ የሚገኘውን ታሪካዊ የመዝናኛ ፓርክ ረቡዕ ሐምሌ 24/2016 ዓ. ም. ከሰዓት በኋላ ጎብኝተው ከማዕከሉ ሠራተኞች እና ለማዕከሉ ሐዋርያዊ እንክብካቤ ከሚሰጡት ጋር ተገናኝተዋል። ቅዱስናታቸው ወደ ሥፍራው ሲደርሱ ለማዕከሉ ያላቸውን መልካም ምኞታቸውን እና ድጋፋቸውን ገልጸው፥ ወደ መዝናኛ ማዕከሉ ለሚመጡት በርካታ ሰዎች ለሚሰጡት ደስታ ምስጋናቸውን አቅርበውላቸዋል።
የእመቤታችን ቅዱስ ሐውልት ቡራኬ
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ወደ መዝናኛ ማዕከሉ ከደረሱ በኋላ በቅጥር ውስጥ "እመቤታችን ጠባቂያችን እንድትሆን እንፈልጋለን” የሚል ጽሑፍ በሚኝበት የእመቤታችን ቅዱስ ሐውልት ፊት ቆመው ጸሎታቸውን አድርሰዋል።
እህት ጄኔቪ መልካም አቀባበል
ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በአገርሩ የሰዓት አቆጣጠር ከሰዓት በኋላ በዘጠኝ ሰዓት ከአምስት ደቂቃ ላይ ወደ መዝናኛ ሥፍራው ሲደርሱ በኢየሱስ ታናናሽ እህቶች ማኅበር ከ56 ዓመታት በላይ የቆዩት ፈረንሳዊ እህት ጄኔቪዬ ጄኒንግሮስ አብረው ከሚያገለግሉት እህት ሐና አሚሊያ ጋር ለቅዱስነታቸው አቀባበል አድርገውላቸዋል።
የኢየሱስ ታናናሽ እህቶች ለምንኩስና ሕይወት ያነሳሳቸው ቅዱስ ቻርለስ ደ ፉካውልድ ሕይወት እና ምስክሮች ሲሆን የእርሱ ፍላጎትም ድሃ የሆኑ ወንድሞቹን እና እህቶቹን ማገልገል እንደነበር ይታወቃል”” እህት ጄኔቪዬ ቀደም ባሉት ጊዜያት ከርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ጋር የተገነኙ ሲሆን ለዓመታት ስትረዳቸው ከቆዩት የተለያዩ ቡድኖች ጋር የቅዱስነታቸውን የረቡዕ ጠቅላላ ትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ ከተከታተሉ በኋላ በማጠቃለያው ከርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳትን ፍራንችስኮስ ጋር ተገናኝተው እንደነበር ይታወሳል።
ቅዱስነታቸው በሥፍራው ከነበሩት ሌሎች ከሰዎች ጋርም ተገናኝተዋል
እህት ጄኔቪዬቭ በአካባቢው ከሚገኝ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሰላም ንግሥት ቁምስና መሪ ካህን ከሆኑት ከአባ ጆቫኒ ቪንቼንዞ ፓታኔ ጋር በመሆን ባደረጉት መስተንግዶ ላይ ባሰሙት ንግግር የቅዱስነታቸው ጉብኝት ታላቅ ደስታ እንዳጎናጸፋቸው ገልጸዋል።
ቀጥሎም ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በቦታው ለነበሩት የከረሜላ እና የመቁጠሪያ ስጦታ ካደሉ በኋላ ባሰሙት አጭር ንግግር፥ የማዕከሉ ሠራተኞች ወደ መዝናኛው ሥፍራ ለሚመጡት በርካታ ሰዎች ደስታ በመስጠት ለሚያደርጉት ዕርዳታ ምስጋናቸውን አቅርበውላቸዋል።