ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ አለም በበረሃ እና በባህር ውስጥ የሚሞቱ ስደተኞችን ጩኸት ልብ ሊለው ይገባል አሉ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
በእለቱ የተነበበው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል
"ቸር ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ፤ ምሕረቱም ለዘላለም ነውና። {...}አንዳንዶቹ ጭው ባለ በረሓ ተቅበዘበዙ፤
ወደሚኖሩባት ከተማ የሚያደርስ መንገድ ዐጡ። ተራቡ፤ ተጠሙ፤ ነፍሳቸውም በውስጣቸው ዛለች። በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮኹ፤ እርሱም ከመከራቸው አዳናቸው" (መዝሙር 107፡1፣4-6)።
የተወደዳችሁ ወንድሞች እና እህቶች፣ እንደምን አረፈዳችሁ!
ከእዚህ ቀደም ጀምረነው የነበረውን የጠቅላላ የትምህርተ ክርስቶስ አስተምህሮ ለሌላ ጊዜ በማስተላለፍ ዛሬ በዚህ ወቅት እንኳን - ባህርና በረሃ እያቋረጡ በሰላምና በእርጋታ የሚኖሩበት ምድር በመፈለግ ላይ ስላሉት ሰዎች ቆም ብዬ ለማሰብ እወዳለሁ።
ባህር እና በረሃ፡ እነዚህ ሁለት ቃላት በተቀበልኳቸው ብዙ ምስክሮች በስደተኞች በኩል እና እነርሱን ለመርዳት በተሰማሩ ሰዎች ላይ ይመለሳሉ። “ባህር” ስል በስደት አውድ ውስጥ ውቅያኖስ፣ ሐይቅ፣ ወንዝ፣ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ በርካታ ወንድሞችና እህቶች ወደ አለሙበት አገር ግብ ለመድረስ የተገደዱባቸውን ሳይታወቅ ውስጥ ውስጡን የሚበሉ የውሃ አካላት ሁሉ ማለቴ ነው። “በረሃ” ደግሞ የአሸዋና የአሸዋ ቁልል ወይም የድንጋይ ቦታ ብቻ ሳይሆን እነዚያ የማይደረስባቸው እና አደገኛ ግዛቶች ማለትም የአሸዋ ክምሮች፣ ጫካዎች፣ ረግረጋማ ሥፍራዎች ብቻቸውን የሚሄዱበት፣ በራሳቸው ፍላጎት የተተው ናቸው። የዛሬዎቹ የፍልሰት መንገዶች ብዙውን ጊዜ በባህር እና በረሃዎች መሸጋገሪያዎች ተለይተው ይታወቃሉ ፣ ይህም ለብዙ ፣ ብዙ ሰዎችን ፣ ለሞት የሚዳርግ ነው። ከእነዚህ መንገዶች መካከል አንዳንዶቹ በተሻለ ሁኔታ እናውቃቸዋለን፣ ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ የሚታወቁ በመሆናቸው የተነሳ ነው፣ ሌሎች፣ አብዛኞቹ፣ ብዙም አይታወቁም፣ ነገር ግን ብዙም ያልታወቁ የስደት መንገዶች ጭምር ይገኛሉ።
ስለ ሜዲትራኒያን ባህር ብዙ ጊዜ ተናግሬአለሁ፣ ምክንያቱም እኔ የሮም ጳጳስ ስለሆንኩ እና የእኔ አርማ ስለሆነ፡ በህዝቦች እና በስልጣኔዎች መካከል የመግባቢያ ቦታ የሆነው የባህር ዳርቻ መግቢያ መቃብር ሆኗል። እናም የሚያሳዝነው ብዙዎቹ ወይም አብዛኛዎቹ እነዚህን ሞቶችን መከላከል ወይም መቀነስ ይቻል ነበር። በግልጽ መነገር አለበት፡ በስደተኞች ላይ ስልታዊ በሆነ መንገድ እና በተቻለ መጠን ሁሉ የሚሰሩ አሉ። ይህ ደግሞ በንቃተ ህሊና እና በኃላፊነት ሲደረግ ከባድ ኃጢአት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረንን አንዘንጋ፡- “መጻተኛውን አትበድሉ ወይም አታስጨንቁት” (ዘፀ 22፡21) ይላል። ወላጅ አልባ፣ ባልቴት እና እንግዶች እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የሚሟገትላቸው እና እንድንከላከላቸው የሚጠይቃቸው ድሆች ናቸው።
አንዳንድ በረሃዎችም በሚያሳዝን ሁኔታ የስደተኞች መቃብር እየሆኑ ነው። እናም እዚህም ቢሆን ሁልጊዜ "የተፈጥሮ" ሞት ጥያቄ አይደለም። አይደለም አንዳንድ ጊዜ ወደ በረሃ ተወስደዋል እና ተጥለዋል። ሳተላይት እና ሰው አልባ አውሮፕላኖች በተፈጠሩባቸው በአሁን ጊዜ ማንም ሊያያቸው የማይፈልጋቸው ስደተኞች ወንዶች፣ ሴቶች እና ህጻናት አሉ። የሚያያቸው እና ጩኸታቸውን የሚሰማ እግዚአብሔር ብቻ ነው።
በእርግጥም ባሕሩና በረሃው ምሳሌያዊ ዋጋ ያላቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቦታዎች ናቸው። በስደት ታሪክ ውስጥ እጅግ ጠቃሚ ትዕይንቶች ነበሩ፣ በእግዚአብሔር መሪነት በሙሴ የተመራ ህዝብ ከግብፅ ወደ ተስፋይቱ ምድር ያደረጉት ታላቅ ፍልሰት። እነዚህ ቦታዎች ጭቆናን እና ባርነትን በመሸሽ ላይ ያሉ ህዝቦችን ድራማ ይመሰክራሉ። እነሱ የመከራ፣ የፍርሃት እና የተስፋ መቁረጥ ቦታዎች ናቸው፣ ነገር ግን በተመሳሳይ ጊዜ ለነጻነት እና ለቤዛነት፣ ወደ ነፃነት እና የእግዚአብሔር ተስፋዎች ፍጻሜዎች መሻገሪያ ቦታዎች ናቸው።
ለእግዚአብሔር፡- “መንገድህ በባሕር መካከል ነበረ፤ መንገድህም በብዙ ውኃ ውስጥ ነበር” (77፡19) የሚል መዝሙር አለ። ሌላው ደግሞ “ሕዝቡን በምድረ በዳ መራቸው / ምሕረቱ ለዘላለም ነውና” (136፡16) ይላል። እነዚህ ቅዱሳን ቃላቶች ሕዝቡን ወደ ነፃነት ጉዞአቸውን ለመሸኘት፣ እግዚአብሔር ራሱ ባሕርንና በረሃውን እንደሚያቋርጥ ይነግሩናል። በሩቅ አይቆይም፣ አይደለም፣ በስደተኞቹ ድራማ ውስጥ ይካፈላል፥ እሱ ከእነሱ ጋር አለ፣ ከእነሱ ጋር መከራን ይቀበላል፣ ከእነሱ ጋር እያለቀሰ እና ተስፋ ያደርጋል።
ወንድሞች እና እህቶች፣ ሁላችንም በአንድ ነገር ልንስማማ እንችላለን፡ ስደተኞች በእነዚያ ባህር እና በገዳይ በረሃዎች ውስጥ መሆን የለባቸውም። ነገር ግን የበለጠ ገዳቢ በሆኑ ህጎች ምክንያት ያንን መፈጸም አይገባም፥በድንበር ላይ ጠባቂ የሆኑ ወታደሮችን በማሰማራት አይደለም መከላከል የሚገባን፣ ይህንን ውጤት የምናገኘው ውድቅ በማድረግ አይደለም። ይልቁንም ለስደተኞች ደህንነቱ የተጠበቀ እና ህጋዊ የመድረሻ መንገዶችን በማራዘም፣ ከጦርነት፣ ከጥቃት፣ ከስደት እና ከተለያዩ አደጋዎች ነፃ ለሆኑት መሸሸጊያ በማድረግ እናገኘዋለን። በፍትህ፣ በወንድማማችነት እና በአብሮነት ላይ የተመሰረተ አለም አቀፍ የስደት አስተዳደርን በሁሉም መንገድ በማስተዋወቅ እናገኘዋለን። እናም ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል ሃይሎችን በማቀናጀት የሌሎችን ሰቆቃ ያለርህራሄ የሚበዘብዙ ወንጀለኞችን ለማስቆም መጣር ይኖርብናል።
በአምስቱ አህጉራት በተስፋ ጎዳና ላይ የተጎዱ እና የተጣሉ ስደተኞችን ለመታደግ እና ለማዳን የተቻላቸውን ሁሉ ለሚያደርጉት በርካታ ደጋግ ሳምራውያን ያላቸውን ቁርጠኝነት በማመስገን እና በማወደስ ላብቃ። እነዚህ ደፋር ወንዶች እና ሴቶች በግዴለሽነት እና በጥላቻ በመጥፎ ባህል እራሱን ለመበከል የማይፈቅድ የሰው ልጅ ምልክት ናቸው። እና ከእነሱ ጋር መቆየት የማይችሉት "በግንባር ቀደምትነት" ከዚህ የሥልጣኔ ትግል አልተገለሉም፣ አስተዋፅዖ ለማድረግ ብዙ መንገዶች አሉ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ጸሎት ነው።
ውድ ወንድሞች እና እህቶች፣ ባህሮች እና በረሃዎች የመቃብር ስፍራ እንዳይሆኑ፣ እግዚአብሔር የነፃነት እና የወንድማማችነት መንገዶችን የሚከፍትባቸው ቦታዎች እንዲሆኑ ልባችንን እና ሃይላችንን አንድ እናድርግ።