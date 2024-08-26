ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ለሕይወት ሙላት እንድታገኙ ጌታን ፈልጉ እና ከእርሱም ጋር ኑሩ ማለታቸው ተገለጸ
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዘወትር እሁድ እለት በቫቲካን በሚገኘው በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለሚሰበሰቡ ምዕመናን በእለቱ በሚነበበው የቅዱስ ወንጌል ክፍል ላይ ተንተርሰው አስተንትኖ እንደምያደርጉ የሚታወቅ ሲሆን በዚህ መሰረት ቅዱስነታቸው በነሐሴ 19/2016 ዓ.ም ባደረጉት የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ለሕይወት ሙላት ማግኘት ከፈለጋችሁ ጌታን ፈልጋችሁ ከእርሱ ጋር ኑሩ ማለታቸው ተገልጿል።
የዚህ ዝግጅት አቅርቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ መልካም እለተ ሰንበት ይሁንላችሁ!
በዛሬው ስርዓተ አምልኮ ላይ የተነበበው ቅዱስ ወንጌል (ዮሐ. 6፡60-69) ኢየሱስን “ጌታ ሆይ፣ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለህ” ያለው የቅዱስ ጴጥሮስ ታዋቂ ምላሽ ከእኛ ጋር ይዛመዳል (ዮሐ 6፡68)። ከሌሎች ደቀ መዛሙርት ጋር በመሆን ስለ ጓደኝነት የሚመሰክር እና ከክርስቶስ ጋር ያለውን እምነት የሚገልጽ በጣም የሚያምር አገላለጽ ነው። " ጌታ ሆይ፥ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለህ"። እጅግ ግሩም የሆነ አባባል ነው።
ጴጥሮስ እነዚህን ቃላት የተናገረው በአስቸጋሪ ወቅት ነው። ኢየሱስ “ከሰማይ የወረደ እንጀራ" መሆኑን የተናገረበትን ንግግር አሁን ጨርሷል (ዮሐ. 6፡41)። ለሰዎች ለመረዳት የሚያስቸግር ቋንቋ ነው እና ብዙ ደቀ መዛሙርት እንኳ ስላልገባቸው ጥለውት ወደ ኋላ ተመልሰዋል።
አሥራ ሁለቱ ግን ከእርሱ ጋር ቀሩ። በእርሱ ውስጥ "የዘላለም ሕይወትን ቃል" ስላገኙ ቆዩ። እርሱ ሲሰብክ ሰምተዋል፣ ያደረጋቸውን ተአምራት አይተዋል፣ እናም ከእርሱ ጋር ህዝባዊ የሆኑ ግንኙነቶችን እና የዕለት ተዕለት ኑሮውን በመመልከት ከእርሱ ጋር መቀራረብ ቀጠሉ (ማር. 3፡7-19)።
ደቀ መዛሙርቱ መምህሩ የሚናገረውንና የሚያደርገውን ሁልጊዜ አይረዱም። አንዳንድ ጊዜ የፍቅሩን ተቃርኖዎች ለመቀበል ይታገላሉ (ማቴ. 5፡38-48)፣ የምሕረቱን ጽንፈኛ ፍላጎቶች (ማቴ. 18፡21-22)፣ ራሱን ለሁሉም የሚሰጥበት መንገድ ሥር ነቀል ተፈጥሮ። ለእነርሱ መረዳት ቀላል አይደለም፣ ነገር ግን ለእርሱ ታማኝ ናቸው። የኢየሱስ ምርጫዎች ብዙውን ጊዜ ከጋራ አስተሳሰብ አልፈው፣ ከተቋማዊ ሃይማኖት እና ወግ ቀኖናዎች አልፈው ቀስቃሽ እና አስፈሪ ሁኔታዎችን ይፈጥራሉ (ማቴ. 15፡12)። እሱን መከተል ቀላል አይደለም።
ሆኖም በዚያን ጊዜ ከነበሩት በርካታ አስተማሪዎች መካከል፣ ጴጥሮስና ሌሎች ሐዋርያት የሕይወትን ጥማት፣ የደስታ ስሜት፣ ሕያው ለሆነው ፍቅር መልስ ያገኙት በእርሱ ብቻ ነበር። ለእርሱ ምስጋና ይግባውና ከኃጢያት አልፎ ተርፎም ሞት ወሰን አልፎ የሚፈልጉትን የህይወት ሙላት ያገኙ ነበር። ስለዚህ አይተውም። በእርግጥ፣ ሁሉም ከአንዱ በቀር፣ በብዙ ውድቀቶች እና የንስሐ ጊዜዎች መካከል እስከ መጨረሻው ድረስ ከእርሱ ጋር ይቀራሉ (ዮሐ. 17፡12)።
እናም ወንድሞች እና እህቶች፣ ይህ እኛንም ይመለከታል። ለእኛ እንኳን ጌታን መከተል፣ የተግባርን መንገድ መረዳት፣ መመዘኛዎቹን እና ምሳሌውን የራሳችን ማድረግ ቀላል አይደለም። ለእኛ ቀላል አይደለም። ነገር ግን፣ ወደ እርሱ በቀረብን መጠን - ወንጌሉን በተከተልን ቁጥር፣ በቅዱስ ቁርባን ጸጋውን በተቀበልን ቁጥር፣ በጸሎት ከእርሱ ጋር አብረን ስንቆይ፣ በትሕትናና በበጎ አድራጎት እርሱን በመምሰል - እርሱን እንደ ወዳጃችን የመያዙን ውበት ይበልጥ በተለማመድን መጠን እና እርሱ ብቻ "የዘላለም ሕይወት ቃል" እንዳለው መገንዘብ ይኖርብናል።
ከዚያም እራሳችንን መጠየቅ እንችላለን፡- ኢየሱስ በህይወቴ ምን ያህል ቦታ አለው? ምን ያህል በቃሉ እንድነካ እና እንድለወጥ እፈቅዳለው? ለእኔም “የዘላለም ሕይወት ቃል” ናቸው ማለት እችላለሁን? ለእናንተ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ እጠይቃለሁ፡ የኢየሱስ ቃላት ለእናንተ - እንዲሁም ለእኔ - የዘላለም ሕይወት ቃላት ናቸውን?
የእግዚአብሔርን ቃል ኢየሱስን በሥጋዋ የተቀበለች ማርያም እርሱን እንድንሰማው እና እንዳንተወው እርሷ በአማላጅነቷ ትርዳን።